Het is tijd voor de tweede Best Buy Guide voor tablets. Na jarenlang verschillende tabletround-ups te hebben geschreven, vonden we het hoog tijd om een heuse Best Buy Guide speciaal voor tablets op te richten. Het is de bedoeling om twee keer per jaar de nieuwste tablets intensief te testen en je te vertellen welke de beste zijn die je kunt kopen.

De afgelopen maanden is er een handjevol tablets uitgekomen en hoewel wij op de MWC redelijk wat exemplaren hebben gespot, komt er maar een klein deel uit in de Benelux en is een wat groter deel voorlopig nog niet uit. Het ziet er dus naar uit dat er niet al te veel zal veranderen voor deze Best Buy Guide, maar we hebben wel een paar interessante nieuwe tablets binnen gekregen en getest.

Xiaomi heeft ons de Redmi Pad gestuurd, een goedkope tablet die de strijd moet aangaan met andere tablets in de vrij drukke laagste prijscategorie. OPPO deed hetzelfde met de Pad Air. Nokia kon ons dit jaar gelukkig wel voorzien van hun nieuwe moderne tablet en stuurde ons de T21.

Voor de rest is deze Tablet Best Buy Guide dus vooral gevuld met tablets die we eerder al hebben ontvangen en getest. We richten ons in deze BBG alleen op tablets met een mobiel besturingssysteem. We realiseren ons dat dit een vage grens is omdat er ook Windows- en ChromeOS-apparaten zijn die je zou kunnen classificeren als tablet. Deze apparaten scharen wij echter eerder onder laptop(achtigen). We hebben alle toestellen opnieuw beoordeeld en de prijsontwikkeling daarbij meegenomen om te bepalen welke tablets per categorie de grootste aanraders van dit moment zijn.