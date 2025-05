Eens in de twee maanden publiceren we een update van de Smartphone Best Buy Guide. De afgelopen maanden waren op smartphonegebied rustig, wat je terugziet in het aantal nieuwe toestellen dat we voor deze BBG binnenkregen: slechts tien stuks. Google kwam in mei met zijn Pixel 7a-midrangetelefoon, die we toen ook uitgebreid hebben besproken. Ook Motorola's Razr 40 Ultra verdiende extra aandacht: dat is het vouwbare topmodel van de fabrikant voor dit jaar, met een groter coverscherm dan alle andere klaptelefoons tot nu toe. Bullitt en HMD, die telefoons uitbrengen onder de merknamen CAT en Nokia, stuurden beide een extra stevig toestel toe. De CAT S75 beschikt over een zelfontwikkelde satelliet-sms-dienst, terwijl de Nokia XR21 is gemaakt van gerecyclede materialen.

Sony en ASUS gooien het over een andere boeg: een bijzondere formfactor. De twee grote concerns behoren tot de kleintjes als het om smartphones gaat en zijn traditioneel wat later dan de rest met het uitbrengen van nieuwe toestellen. Sony-telefoons beschikken sinds enige jaren over karakteristiek afstandsbedieningachtige verhoudingen dankzij het extra lange 21:9-scherm. Ook het nieuwe Xperia 1 V-topmodel en de Xperia 10 V-midrangetelefoon houden door hun smalle behuizing lekker vast. ASUS zet tegenwoordig in op toestellen die als geheel erg klein zijn. De nieuwe Zenfone 10, die slechts een paar dagen geleden uitkwam, is nipt de compactste high-end telefoon van 2023.

We hebben alle toestellen weer beoordeeld en de prijsontwikkeling daarbij meegenomen om te bepalen welke smartphones per categorie de grootste aanraders van dit moment zijn. Sommige aanraders uit de vorige Best Buy Guide komen terug in deze BBG, maar er zijn ook enkele nieuwkomers die het tot aanrader hebben geschopt.

Wie de Smartphone BBG vaker leest, zal opvallen dat we deze maand overstappen naar een vernieuwde vormgeving met productkaarten, in navolging van de Best Buy Guides voor laptops en monitors. We hebben de indeling van iedere pagina daarbij compacter gemaakt, zodat je sneller bij de aanraders uitkomt.