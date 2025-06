Google Pixel 7a

Precies vier jaar na het einde van de Google Nexus-serie, kwam Google met zijn eerste toestel in de Pixel a-serie: de Pixel 3a. Dat was een toestel met, zoals Tweakers toen bij de introductie op Googles I/O-conferentie schreef, 'een relatief lage prijs, de nieuwste Google-software en snelle updates, maar niet de componenten van een high-end telefoon'. Ze herinnerden daarmee aan de oude Nexus-telefoons, die ook steevast goedkoper waren dan topmodellen van de gekende concurrenten, waar de Pixels-zonder-a op gebied van prijs en specificaties tegen de top aanschurken.

We zijn intussen weer vier jaar verder, en op Google I/O van 2023 kondigt Google weer een nieuwe a-series Pixel aan: de Pixel 7a. Die introductie zal zeker een beetje ondergesneeuwd raken door het andere nieuws van de conferentie, waarop Google tevens de eerste opvouwbare Pixel-telefoon laat zien. De Pixel 7a is lang niet zo spannend als die Pixel Fold, maar zeker voor ons in Nederland veel relevanter. Hoewel Google zijn Pixel-telefoons sinds vorig jaar eindelijk officieel in Nederland verkoopt, geldt dat voorlopig niet voor de Pixel Fold. Met zijn torenhoge prijs van 1899 euro is dat sowieso een toestel voor de happy few.

Als Googles nieuwste midrangetoestel is de Pixel 7a uiteraard veel vriendelijker geprijsd, maar niet zo vriendelijk als je misschien zou denken. De 7a is vanaf vandaag verkrijgbaar voor 509 euro, 70 euro meer dan de Pixel 6a van vorig jaar en maar liefst 170 euro boven op de Pixel 4a. De Pixel 5a kwam nooit in Europa uit. Misschien nog wel belangrijker, is dat de verschillen in prijs tussen de a-serie en de high-end modellen steeds verder slinken. De Pixel 4 kostte meer dan het dubbele van de Pixel 4a, maar ten tijde van de Pixel 6a, betaalde je nog maar twintig procent extra voor een Pixel 6. De afgelopen dagen kon je de Pixel 7 kopen voor 559 euro, waarmee het prijsverschil met het nieuwe a-toestel slechts een krappe tien procent bedraagt.

Met de beperkte verschillen tussen de Pixel 7a en de mainstream-Pixels in het achterhoofd, is het niet gek dat er geruchten gaan dat de Pixel 7a weleens de laatste a-series Pixel zou kunnen zijn. Dat zou jammer zijn, want de Pixel 7a lijkt op papier best een goed toestel te zijn geworden. Zo heeft Google een verbeterde 64-megapixelcamera ingebouwd, is de telefoon voorzien van een helderdere display met 90Hz-refreshrate, en ondersteunt hij draadloos laden. Uiteraard blijven de gebruikelijke voordelen van schone Google-software en snelle updates ook overeind.