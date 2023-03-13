'Pixel 7a krijgt 90Hz-display'

Een Vietnamese website heeft een vermeende Pixel 7a in handen gekregen. De site heeft uitgebreid foto's genomen en kon ook bevestigen dat het toestel een 90Hz-display krijgt, voordat Google hem op afstand vergrendelde.

Naast de gedetailleerde foto's wist de Vietnamese site Zing ook te melden dat hij 128GB opslagruimte en 8GB werkgeheugen heeft, wat aansluit bij een eerder lek. Verder is de camerabalk aan de achterzijde deels van metaal, zoals de bestaande 7-seriemodellen ook hebben. Dat is een verandering ten opzichte van de balk van de 6a, die volledig van glas is.

Verder schrijft Zing dat er ruimte is voor een enkele fysieke simkaart, gelijk aan eerdere Pixels, en dat de simkaartlade van waterbescherming voorzien is. De Pixel 6a heeft een IP67-certificering, dus wellicht heeft de 7a dat ook.

Uit eerdere lekken bleek al dat de Pixel 7a draadloos laden en een 50-megapixelcamera, een 12-megapixelgroothoekcamera en een 64-megapixelzoomcamera krijgt. Op het lek van deze Vietnamese website zijn echter maar twee camera's te zien aan de achterkant. Vermoedelijk mist de telefoon dan de camera met optische zoom. Google kondigt naar verwachting de 7a aan op Google I/O op 10 mei. De releasedatum van de Pixel 6a was 28 juli 2022, dus wellicht volgt de 7a rond dezelfde tijd dit jaar.