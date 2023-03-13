'Pixel 7a krijgt 90Hz-display'

Een Vietnamese website heeft een vermeende Pixel 7a in handen gekregen. De site heeft uitgebreid foto's genomen en kon ook bevestigen dat het toestel een 90Hz-display krijgt, voordat Google hem op afstand vergrendelde.

Naast de gedetailleerde foto's wist de Vietnamese site Zing ook te melden dat hij 128GB opslagruimte en 8GB werkgeheugen heeft, wat aansluit bij een eerder lek. Verder is de camerabalk aan de achterzijde deels van metaal, zoals de bestaande 7-seriemodellen ook hebben. Dat is een verandering ten opzichte van de balk van de 6a, die volledig van glas is.

Verder schrijft Zing dat er ruimte is voor een enkele fysieke simkaart, gelijk aan eerdere Pixels, en dat de simkaartlade van waterbescherming voorzien is. De Pixel 6a heeft een IP67-certificering, dus wellicht heeft de 7a dat ook.

Uit eerdere lekken bleek al dat de Pixel 7a draadloos laden en een 50-megapixelcamera, een 12-megapixelgroothoekcamera en een 64-megapixelzoomcamera krijgt. Op het lek van deze Vietnamese website zijn echter maar twee camera's te zien aan de achterkant. Vermoedelijk mist de telefoon dan de camera met optische zoom. Google kondigt naar verwachting de 7a aan op Google I/O op 10 mei. De releasedatum van de Pixel 6a was 28 juli 2022, dus wellicht volgt de 7a rond dezelfde tijd dit jaar.

Pixel 7a leak maart 2023Pixel 7a leak maart 2023Pixel 7a leak maart 2023
Pixel 7a leak maart 2023Pixel 7a leak maart 2023Pixel 7a leak maart 2023Pixel 7a leak maart 2023Pixel 7a leak maart 2023Pixel 7a leak maart 2023Pixel 7a leak maart 2023Pixel 7a leak maart 2023

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 13-03-2023 09:55 88

13-03-2023 • 09:55

88

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Reacties (88)

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Davidoff1976 13 maart 2023 13:29
Wat een ongelooflijke lelijke telefoon, ziet er heel goedkoop uit!
Ortep @Davidoff197613 maart 2023 14:25
Gelukkig zijn er veel mooiere telefoons die bv rechthoekig zijn met een scherm aan de voorkant, een camera aan de achterkant en een beeldscherm voor.
Nielless @Davidoff197613 maart 2023 16:15
Vooral die aanwezige zwarte rand aan de voorkant is voor mij echt een 'No'
Kimbo72 @Nielless13 maart 2023 18:49
Wil je dan geen randen?
Hoe dunner de rand hoe sneller je per ongeluk dingen op het scherm aanraakt bij het vasthouden.
Nibbz @Davidoff197613 maart 2023 16:17
Gelijk een hoesje om doen! hoe durven ze!
Znorkus 13 maart 2023 09:58
voordat Google hem op afstand vergrendelde.
Weet iemand of dit voorbehouden is aan testmodellen? Hoe werkt dit?
CyberJohn @Znorkus13 maart 2023 10:01
Uit ervaring kan ik spreken dat dit voor de meeste grote Telefoonmakers alleen voor test modellen is. Hier draait additionele software op die mee gaat met de firmware van test modellen. Voor Apple is het volgensmij zelfs zo dat ze geblokkeerd kunnen worden zonder WiFi. Doormiddel het FindMy netwerk (zo kunnen ze ook hun demo-toestellen zonder WiFi blokkeren).
sapphire @Znorkus13 maart 2023 10:09
Is dit niet gewoon net als bij beheerde toestellen? Met bv Intune kun je een beheerd toestel op afstand ook vergrendelen, wissen, ect.
dooiedodo @Znorkus13 maart 2023 10:02
Met software kan google alles, ook met jouw foon die je in de winkel koopt. Als je zelf bij diefstal je foon kan blokkeren, is dat dus ook zonder jouw interventie mogelijk als google dat beslist ( zullen ze niet doen vanwege heleboel redenen )
gamezfreak @dooiedodo13 maart 2023 10:47
Google kan wel veel dingen inzien, maar ze mogen (en kunnen) jouw telefoon niet op afstand blokkeren. Degene die het wel kan, ben jijzelf. D.m.v. Google Lock / Find My Device kan jij je telefoon terug vinden als die ergens in huis kwijt is, of je kan je telefoon op afstand wissen, als je telefoon is gestolen.

Dat Google de test / prototype telefoons op afstand kan beheren is met een bepaalde reden, namelijk dat ze kunnen kijken en/of volgen of iemand zich aan de gemaakte afspraken houdt omtrent het testen. Daarnaast willen ze het zover mogelijk beschermen dat er dingen uitlekken of dat iemand de prototype meeneemt naar een concurrent, zodat ze het kunnen reverse engineeren. Ook al wordt er soms informatie "gelekt", dat wil nog niet zeggen dat die informatie ook klopt, Google kan ervoor kiezen om op het laatste moment hardware te wijzigen, waardoor de gelekte informatie al niet meer klopt. Het enige wat wel hetzelfde zal zijn, zijn de uiterlijke kenmerken.
batjes @gamezfreak13 maart 2023 11:35
Ze mogen het niet, ze kunnen het wel degelijk.
RobinJ1995 @batjes13 maart 2023 13:25
Klopt. Net op dezelfde manier als dat Kelloggs als ze dat willen ook cyanide in jouw cornflakes kan stoppen.
batjes @RobinJ199513 maart 2023 16:29
Is toch wat anders. Kellogs wordt periodiek gecontroleerd en houdt van elke batch die ze maken samples bij. Want NVWA.

Google en Apple kunnen een update pushen die niemand controleert.

Bij Kellogs e.d. hebben we een overheidsdienst opgericht om ze in de smiezen te houden, want bedrijven kunnen we keer op keer niet vertrouwen dat ze hun macht niet misbruiken voor eigen gewin.

Bij Apple en Google, doen we dat wel als consument volledig 'vertrouwen' dat ze hun macht niet misbruiken :9B. Blijkt ook keer op keer goed te gaan, techbedrijven vertrouwen op hun blauwe ogen.
WillySis @batjes13 maart 2023 12:31
Ze kunnen een telefoon inderdaad blokkeren. Om gericht jouw telefoon te blokkeren hebben ze wel wat additionele informatie nodig. Google moet uiteindelijk wel het juiste device-id hebben om gericht een telefoon uit te kunnen schakelen. Nu heeft Google een heleboel data die ze kunnen gebruiken om jouw device-id te achterhalen door andere gegevens te combineren.
Van testmodellen zijn de device-id's natuurlijk bekend en zodra die als gestolen of verloren wordt gemeld, of buiten een gedefinieerd gebied wordt gedetecteerd.
Yzord @Znorkus13 maart 2023 10:05
Pure speculatie, maar ik denk het wel. Je moet het zo zien, als het met de testmodellen kan, waarom niet met elke ander Android telefoon?
Rixos @Yzord13 maart 2023 11:07
Omdat een testtoestel

A: andere software heeft dan een retailtoestel
B: fysiek eigendom is van Google, terwijl een retailtoestel fysiek eigendom is van de koper, dus ook juridisch is het een ander verhaal.
Berlinetta @Znorkus13 maart 2023 10:07
Op afstand kan ik mijn OP6 en Samsung toestellen vergrendelen.
dutchgio @Znorkus13 maart 2023 11:11
Ik neem aan dat er een account van Google aan was gekoppeld, je kunt met Find My Device ervoor kiezen om je toestel te vergrendelen.
PanaLover 13 maart 2023 10:24
1 fysieke sim kaart, is de andere sim dan een e-sim kaart? Zie laatste foto waar sim 1 en sim 2 staan vermeld.
Hrishikesh @PanaLover13 maart 2023 11:10
Dat is het meest waarschijnlijk aangezien dit ook al het geval is bij de 7 en 7pro (fysiek sim & e-sim)
reneflo @Hrishikesh13 maart 2023 12:05
Dat is zelfs al het geval sinds de pixel 3a, dus grote kans dat dat bij de 7a nog steeds het geval is.
Als je een Pixel 3a of een latere Pixel-telefoon hebt, kun je twee simkaarten gebruiken: één fysieke simkaart en één e-simkaart.
https://support.google.com/pixelphone/answer/9449293
PanaLover @reneflo13 maart 2023 13:44
Thnx.
dutchgio @PanaLover13 maart 2023 11:14
Of algemene testsoftware die nog niet specifiek voor het apparaat is gemaakt, waardoor er dus 2 simkaart opties zijn terwijl het apparaat maar 1 simslot heeft.
Koen Hendriks @PanaLover13 maart 2023 11:44
Zo heb ik het ingesteld op mijn Pixel 6 en de Pixel6a van mijn vrouw. KPN E-sim en vodafone fysieke sim (van werk).
Ruzor @PanaLover13 maart 2023 13:16
Ja, dat is al vanaf de Pixel 3a het geval:
https://support.google.com/pixelphone/answer/9449293?hl=en
Hrishikesh 13 maart 2023 11:05
Ik vraag me af hoe groot het verschil tussen de 7a en 7 dan zal zijn (op plastic vs glas body na)?
Is er überhaupt nog een reden om voor de 7 te gaan?
RRRobert @Hrishikesh13 maart 2023 11:59
Ik vraag me af hoe groot het verschil tussen de 7a en 7 dan zal zijn (op plastic vs glas body na)?
Is er überhaupt nog een reden om voor de 7 te gaan?
De afmetingen. de 7a zal, net zoals de 6a t.o.v. de 6 en 6 Pro, een stuk compacter zijn. De behoefte aan een relatief compacte telefoon is m.i. een niet te onderschatten marktsegment. Niet iedereen zit te wachten op een veredelde tablet in de broekzak.
EXCalibur_EeK @RRRobert13 maart 2023 12:50
Inderdaad. Zou mooi zijn als ie nog wat kleiner zou kunnen. Zelfde breedte maar minder hoog. Had in verleden de Xiaomi Mi 6 en die afmetingen waren super. Alleen was percentage scherm veel te laag door de fysieke touch knop onderaan de voorkant en de dikke randen boven en beneden.

Enige andere optie is een flip phone al heeft deze weer andere nadelen.
dutchgio @Hrishikesh13 maart 2023 11:19
Betere camera's en meer RAM?
Maar gezien de 6a flink goedkoper was en het scherm/opladen nog wel een nadeel was, lijkt dat nu te worden weggenomen.
Dan lijkt de 7a inderdaad een erg goede keuze. Mogelijk komt de prijs ook wel iets hoger te liggen.

[Reactie gewijzigd door dutchgio op 25 juli 2024 07:02]

Riddle007 @dutchgio13 maart 2023 11:43
Als de 7a 8GB RAM krijgt zoals gesuggereerd in het artikel dan is dat evenveel als de 7. Dus dan is het enkel nog de camera, bouwkwaliteit, schermkwaliteit en formaat...

Dit is in de veronderstelling dat de pixel 7a ook de tensor G2 krijgt, want dit zou evengoed een tensor G1 kunnen zijn...
dutchgio @Riddle00713 maart 2023 11:48
Die Tensor SoC's presteren best goed volgens mij, als het de prijs drukt zou het hergebruiken van de G1 ook niet zo'n drama zijn, al is het dan een upgrade van de 6a waarschijnlijk niet direct waard.
Xymie @dutchgio13 maart 2023 12:25
Ik heb zelf een Pixel 6 (zonder de a). Ik kan zeggen dat de Tensor 1 veel beter presteert ten opzichte van mijn Pixel 3 (Qualcomm Snapdragon 845). Alleen de batterij van m'n Pixel 3 ging echt een stuk langer mee. Ik weet natuurlijk mijn verbruik en met de Pixel 3 kon ik twee dagen met batterij doen en met de 6 maar 1,5 (twee lukt niet tegen de lunch is hij leeg).
Daarbij opgemerkt dat ik geen spelletjes speel of film kijk op m'n tel. Gebruik hem wel veel.
d3x @Xymie13 maart 2023 17:01
Dat is dan wel frapant want ik haal met eenzelfde toestel wel meer dan 2 dagen en dan nog met 1-2u in totaal gaming/dag. Daarbuiten ook heel veel gebruik met chat en andere toepassingen, ook steeds met bluetooth connectie naar wrist en gps online. Mogelijks een gevolg van helderheid en andere slurpende sw?

Mijn vrouw heeft ook pixel6 maar dat is echt beperkt gebruik en die komt zelfs voorbij de 3 dagen.

[Reactie gewijzigd door d3x op 25 juli 2024 07:02]

Ruw ER
13 maart 2023 11:04
90hz is echt perfect voor telefoons zonder ltpo display. Mooie compromis tussen vloeiend en accuduur, aangezien ze niet kunnen switchen tussen bijvoorbeeld 1 of 10hz en 120hz. Goede keuze!
Kimbo72 @Ruw ER13 maart 2023 18:50
En 8 gb ram vele hebben maar 6 gb ram.
knirfie244 13 maart 2023 11:12
Hopelijk met een oudere vorm van Gorilla Glass op de camera.

Het is leuk dat dat Gorilla Glass Victus beter bestend is tegen vallen/breken, maar het is vele malen krasgevoeliger dan oudere versies. Ondanks dat ik voorzichtig met mijn telefoon om ga, en niets anders in dezelfde broekzak heb zitten, had ik bij mijn nieuwe Pixel 7 binnen een paar dagen al wat lichte krasjes op het scherm zitten (nu voorzien van screenprotector),en één kras op het camera glas (gelukkig wel tussen de twee lenzen in).
JDx 13 maart 2023 11:45
Hz is het eerste waar ik naar kijk bij beeldschermen, maar een van de laatste criteria bij telefoons.

Ben dan ook geen hardcore telefoongebruiker. Whatsapp op de desktop en 1 telefoontje per week.
Kimbo72 @JDx13 maart 2023 18:51
Ik ook niet en spel ook geen games op een telefoon.
litebyte 13 maart 2023 12:26
Mooie opvolger van mijn 4a voor prive gebruik. De 4a functioneert overigens nog prima, met uitzondering van de niet te verwisselen batterij. Hopelijk komt de wetgeving er snel door dat in de toekomst batterijen verplicht zelf vervangbaar moeten zijn.
Dreadramon @litebyte13 maart 2023 14:34
Precies dit. Mijn Pixel 4a werkt na 2,5 jaar echt nog uitstekend en zou er nog wel een paar jaar mee vooruit kunnen. Ik wordt echter wel een beetje moe dat ik hem overdag minimaal 1 en bij wat intensiever gebruik inmiddels 2x aan de oplader moet hangen.
litebyte @Dreadramon13 maart 2023 14:54
Haal een dag ermee, maar ben geen intensieve gebruiker omdat ik het ook nog combineer met een werktelefoon. Zou dus mooi zijn als de batterij in de 7a wel wat groter is qua capaciteit
Tjolk @Dreadramon13 maart 2023 18:57
Hmm ik haal toch met gemak een hele dag, vaak anderhalf. Dan laad ik hem op na het eten en dan de avond en volgende dag weer door.
Jazco2nd 13 maart 2023 12:44
Weer geen audiojack. De Pixel 4a was dan de laatste die wij kopen. Gelukkig heb je nog Asus en Sony die best leuke midrange en premium telefoons leveren zonder dat je altijd verplicht bent Bluetooth dopjes te gebruiken, zelfs wanneer dat niet handig of logisch is.

[Reactie gewijzigd door Jazco2nd op 25 juli 2024 07:02]

Rageplay @Jazco2nd13 maart 2023 15:38
Ik ctrl+f'de al op de headphonejack 8)7
Eigenlijk best vreemd dat er vooralsnog maar 1 fabrikant is die dit doet (Sony)
zijnde, een moderne (mid/high end) smartphone met audiojack, microSD en geen notch.

Wel komt bijv de Poco X4 Pro 5G erg dichtbij, met een custom rom erop een goede deal.
Maar dat is ook niet voor iedereen weggelegd.

Google zou best een aantrekkelijke midranger kunnen uitbrengen met audio/mSD.
Ben benieuwd.. er is nog steeds wel vraag naar bijv. gezien er zowat ieder item over een nieuwe smartphone nog wel naar gevraagd wordt. Ook video reviews geven vaak nog aan of er wel of geen audiojack op zit. Het is eigenlijk altijd wel een + punt als een telefoon die wel heeft.
Jazco2nd @Rageplay13 maart 2023 18:52
Asus ZenFone 9 is lekker compact, heeft de Snapdragon Gen 1 Plus en een audiojack én clean Android met handige verbeteringen die Google met Android 13 voor een deel heeft overgenomen.
Maar qua prijs (€700) voor sommigen te duur.
brain75 @Jazco2nd13 maart 2023 16:15
Zonder audiojack kun je nog prima een koptelefoon met draad gebruiken. Er zijn DAC's te krijgen met USB-C aan de ene kant en audiojack aan andere kant.

Ook daar heb je high-end en instappers in. Zelf ben ik fan van de iBasso-lijn. Nu in bezit van een DC06 die mijn Beyerdynamic-koptelefoon met gemak aanstuurt met kristalhelder geluid.
Jazco2nd @brain7513 maart 2023 18:48
En weer een dongle of apparaat erbij. Dat kan ik aan mijn ouders echt niet uitleggen. Aan mezelf ook niet. Want het kan makkelijk ingebouwd worden.

Gelukkig doet mijn ZenFone 9 het nog prima.

En investeren in een DAC doe ik al helemaal niet. Ben ervan overtuigd dat je ergens na je 30e het verschil niet meer hoort.
brain75 @Jazco2nd13 maart 2023 20:07
Prima dat je ervoor kiest om het niet te doen. Mocht de keuze in telefoons met audiojacks schaars worden: dit is dus een oplossing.

En wat betreft je overtuiging dat je het verschil na je 30e niet meer hoort: met een goede koptelefoon is het verschil tussen een ingebouwde DAC en een goede losse DAC goed te horen. Mocht je gebruik maken van standaard oordopjes: dan ga je inderdaad het verschil niet horen.
Kimbo72 @Jazco2nd13 maart 2023 18:51
Kan je toch gewoon een USB C adapter gebruiken?
Jazco2nd @Kimbo7213 maart 2023 22:10
Dat is niet gewoon. Dat is harstikke overbodig. Het kan net zo goed in de telefoon worden geplaatst. Zoals bij topmodellen van Sony en (compacte) Asus wel gebeurd en verder bij een hoop budget modellen.
Om nou weer met een apart iets te lopen. Bovendien merk specifiek. Want de dongle van Xiaomi werkt niet op een OnePlus en die van Samsung werkte ook niet op een Xiaomi.
JSLV 13 maart 2023 10:05
Nu nog een Tensor G2 erin, en dezelfde publicatieprijs als de Pixel 6a (€449)! :P

90Hz zal echt een grote vooruitgang zijn over 60HZ van de 6a, dat was echt nog één van mijn weinige redenen om af te zien van de 6a.
Electr0n @JSLV13 maart 2023 10:17
Ik moet zeggen dat ik daar ook zo over dacht. Ik wilde een overstap maken van iOS naar Android, maar wilde niet te veel investeren in een te dure telefoon. Toch de gok genomen om van 120hz naar 60hz te gaan. Zal eerlijk zijn door te zeggen dat ik het eigenlijk niet merkte. Scherm is goed en snel, maar alleen niet 120hz. Denk daarom dat de 90hz versie voor de 7a dan zeker wel een vooruitgang zal zijn.
Marve79 @Electr0n13 maart 2023 10:44
Ik zie ook het verschil niet, ik snap de hype niet zo.
Venix1990 @Marve7913 maart 2023 11:13
Is niks hype aan.. ben net geswitch van telefoon en heb nu 120hz en wat is dat heerlijk en een wereld van verschil met 60hz. Voelt zo soepel aan.. wil niet meer terug
Kimbo72 @Venix199013 maart 2023 18:52
Het verschil tussen 90hz en 120hz is erg klein.
Venix1990 @Kimbo7213 maart 2023 19:18
Heb nooit 90hz gehad dus dus dat kan ik niet zeggen. Alleen 60 en 120hz
EXCalibur_EeK @Marve7913 maart 2023 12:54
Niet iedereen is daar even gevoelig voor. Met name te zien bij het naar beneden en boven scrollen. Voor YT filmpjes enzo ga je het niet zien.

Ik zie het wel maar heb ook niet zo van: wow wat een verbetering.
YangWenli @Marve7913 maart 2023 17:51
Als gamer leer je het om dat soort dingen wel te zien. Of het op een telefoon ook veel uit maakt is voor iedereen verschillend. Ik persoonlijk koop dan liever een Samsung A54 met een 120hz scherm..
Kimbo72 @YangWenli13 maart 2023 18:53
Ik game nooit op zo'n klein schermpje liever 27".
SSH @JSLV13 maart 2023 10:15
De 6a heeft ook een 90Hz scherm. Ja het draait op 60Hz maar het ziet er prima uit.
mjz2cool @SSH13 maart 2023 10:23
Het kan er wel prima uit zien, maar dat komt niet doordat het een 90Hz scherm is die op 60Hz draait. 90Hz zou nog steeds een vooruitgang zijn, want dat doet die 6a dus niet.
Frietsaus @SSH13 maart 2023 10:30
Wat is dit nu voor rare redenatie? Het draait op 60Hz dus is het een 60Hz scherm. Een auto waarbij de motor 125 pk kan leveren maar via software wordt teruggebracht naar 100 pk noemen we toch ook geen 125 pk motor? Zo staat hij niet in de folder in elk geval.

En dat jij 60Hz er prima uit vindt zien betekent niet dat iedereen dat vindt.
Waswat @Frietsaus13 maart 2023 11:10
Het is wel op te voeren als je het echt nodig vindt
To get the 90Hz option unlocked on the Pixel 6a you have to enable debugging mode and OEM unlock in the settings (which you might not be able to do on a locked carrier handset), and then unlock the bootloader, manually flash an Android 13 beta with some checks disabled, and flash a modified vendor_boot image.
Maar nogal een gedoe
Frup @JSLV13 maart 2023 11:17
Tensor G2 inderdaad: https://www.gsmarena.com/..._confirmed-news-57866.php

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