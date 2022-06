LG 27QN880

LG 32UN880 Samengevat Met de Ergo 27QN880 zet LG een van zijn ips-panelen op een ergonomische zwenkzwaaivoet, die je normaal gesproken los bij een scherm moet kopen. De monitor is door het luxe draagsysteem niet bepaald goedkoop, maar de beeldkwaliteit is over de hele linie prima. Zakelijke gebruikers worden verblijd met een multifunctionele USB-C-poort. Ten opzichte van de grotere 32UN880 ontbreken er wel wat features, zoals een groter kleurbereik dan sRGB en hardwarekalibratie. Pluspunten Uniek draagsysteem met fijne bouwkwaliteit

Uitstekende sRGB-kleurweergave out-of-the-box

Goede kijkhoeken en uniformiteit Minpunten Prijzig gezien de paneeleigenschappen Getest LG Ergo 27QN880 Zwart Prijs bij publicatie: € 475,- Vanaf € 396,50 Vergelijk prijzen Samengevat Met de Ergo 32UN880 zet LG een van zijn ips-panelen op een ergonomische zwenkzwaaivoet, die je normaal gesproken los bij een scherm moet kopen. De USB-C-monitor is door het luxe draagsysteem niet bepaald goedkoop. Ten opzichte van de kleinere 27QN880 heeft dit scherm niet alleen een hogere 4k-resolutie, maar ook een groter DCI-P3-kleurbereik en hardwarekalibratie. De sRGB-kalibratie is echter minder goed voor elkaar. Daarnaast vertoont ons sample een tegenvallende uniformiteit. Pluspunten Uniek draagsysteem met fijne bouwkwaliteit

Uitstekende DCI-P3-kleurweergave out-of-the-box

Hardwarekalibratie Minpunten Kleurweergave sRGB-modus valt tegen

Slechte uniformiteit testsample Getest LG Ergo 32UN880 Zwart Prijs bij publicatie: € 685,- Vanaf € 599,- Vergelijk prijzen

Onlangs bespraken we op Tweakers twaalf monitorarmen in een round-up. Dat is vooral een uitkomst als je huidige monitor een draagsysteem heeft dat maar nauwelijks verstelbaarheid verschaft. Ook voor bezitters van een scherm met een luxe, in hoogte verstelbare voet kan een monitorarm interessant zijn. Als je het paneel op zo'n arm schroeft, kun je het vaak niet alleen in hoogte verstellen, kantelen en roteren, maar ook naar voren of achteren bewegen. Doordat je de draagarm aan de zijkant van je bureau vastklemt, blijft je bureaublad grotendeels vrij, wat een opgeruimde indruk geeft.

Fabrikant LG kwam begin dit jaar op een lumineus idee. "Waarom stoppen we zo'n monitorarm niet samen met een van onze monitoren in een doos?" Zo geschiedde en ontstond de nieuwe Ergo-serie, die bestaat uit twee monitoren: de 27"-27QN880 en de 32"-32UN880. Met vanafprijzen van respectievelijk 475 en 685 euro zijn de schermen niet goedkoop, maar je krijgt er dus wel een bijzondere voet bij. We hebben beide modellen getest en bespreken ze in onderstaande video.

Gelikte vormgeving

De LG Ergo 27QN880 en 32UN880 zijn beide voorzien van dezelfde matzwarte, zakelijke vormgeving. Heb je liever een witte achterkant, dan kun je de 32UN88A overwegen, die exclusief bij bepaalde webwinkels wordt verkocht. Dit model is technisch identiek aan de 32UN880. Van de 27QN880 lijkt geen witte versie te bestaan.

De dunne bezels liggen vlak met het paneel aan de voorkant, zodat het uitgeschakeld lijkt alsof er geen rand om het scherm zit. Aan de ronde staander zit een scharnierende arm richting het scherm. De verbinding tussen paneel en voet verloopt via een zilverkleurig kogelgewricht. Van voren zie je dat niet. De bouwkwaliteit voelt goed aan. Vooral de voet maakt een stevige indruk, want die is voor een groot gedeelte van metaal.

Op de monitorarm kunnen beide schermen 90 graden roteren en 130mm in hoogte worden versteld. Dat kan met de meeste 'gewone' ergonomische monitorvoeten ook wel, maar voor kantelen en draaien is het verstelbereik van de Ergo-schermen een stuk groter: 280 graden draaien en 25 graden naar voren of achteren kantelen. Wat met een standaardvoet in elk geval niet kan, is het scherm 180mm dichterbij brengen. Wanneer je het scherm zo een stukje naar voren trekt, weg van de verticale staander, lijkt het paneel boven je bureau te zweven. De hoogteverstelling van het scherm voelt bij onze samples wat stroef aan, maar voor de rest laat het scherm zich soepeltjes naar alle kanten van je bureau bewegen.

De bureauklem onderaan de standaard van beide

Ergo-schermen

Je kunt de verticale staander met een klem aan de zijkant aan je bureau bevestigen, maar LG levert ook een accessoire mee voor (zakelijke) bureaus waarvan het blad een gat voor doorvoermontage bevat. Gebruik je de klem, dan moet je bureaublad minder dan 9cm dik zijn en moet er aan de zijkant 9,5cm ruimte zijn. De constructie zal doorgaans zonder problemen werken als je bureaublad van een massief materiaal is gemaakt, maar bij sommige bureaus is het blad van binnen hol en opgevuld met een honingraat- of sandwichconstructie. In dat geval heb je rondom het bevestigingspunt extra versteviging nodig, omdat de klem het blad anders kapot kan drukken.

Zakelijke aansluitingen

De Ergo 27QN880 en 32UN880 hebben precies dezelfde aansluitingen: eenmaal DisplayPort 1.4, twee keer HDMI 2.0 en één USB-C-poort. De laatste ondersteunt power delivery naar je laptop tot 60W. Dat is prima de luxe voor de gemiddelde Ultrabook, maar bij een krachtigere laptop moet je alsnog de oplader aansluiten. Verder zijn er een tweepoorts-USB 3.0-hub en een koptelefoonaansluiting voorhanden. Overigens werken de USB-aansluitingen op de Ergo-schermen slechts op USB 2.0-snelheden als je het scherm via USB-C op je laptop aansluit. Beide schermen hebben een externe voeding.

Kabels kun je netjes wegwerken in een uitsparing in de ronde poot, maar de arm naar het scherm heeft geen ruimte voor kabels. De aansluitingen op het scherm zitten vlak naast het aansluitpunt van de arm en wijzen recht naar achteren. Die oplossing voorkomt dat je in bepaalde posities ineens een veel langere kabel nodig hebt, maar de tros kabels die zodoende uit het paneel steekt, maakt een wat minder strakke indruk.

Tweemaal ips, verschillende eigenschappen

De Ergo 27QN880 en 32UN880 zijn voorzien van een ips-paneel. Met een helderheid voor wit die zich laat instellen tussen 33 en 358cd/m² (27QN880) of tussen 36 en 363cd/m² (32UN880) kun je ze in haast iedere ruimte prettig gebruiken. Het contrast van het 32"-model is met 1154:1 nipt hoger dan dat van de 27"-monitor, die een verhouding van 1003:1 laat noteren. Wil je een significant hoger contrast, dan zul je moeten uitwijken naar een monitor met VA-paneel.

Waar de 27QN880 een wqhd-resolutie (2560x1440 pixels) heeft, is de 32UN880 een 4k-scherm (3840x2160 pixels). Ook het kleurbereik van de schermen verschilt, zo blijkt als we ze doormeten met onze SpectraCal C6-colorimeter en Calman-software. De 32UN880 kan afgerond 94 procent van het DCI-P3-kleurbereik weergeven en doet dat ook al in de standaardmodus. We meten een gemiddelde afwijking of ΔE2000 van slechts 1,62 voor kleuren en 2,09 voor grijstinten. Kijkend naar de verschillende deelmetingen komt de afwijking alleen voor volledig verzadigd blauw uit boven de zichtbare grens van 3. Met een kleurtemperatuur van 6112 kelvin is de grijsweergave een klein beetje aan de warme kant.

LG Ergo 32UN880 - Meetresultaten kleurweergave in standaardmodus

Door het bredere kleurbereik van de monitor zullen kleuren in Windows vaak niet met de juiste verzadiging worden getoond, tenzij je applicaties door middel van een ingesteld kleurprofiel weten wat ze met je scherm aan moeten. Gelukkig heeft LG ook een sRGB-modus ingebouwd bij de 32UN880, waarin het kleurbereik netjes wordt teruggeregeld tot 97 procent van sRGB. De helderheid blijft gewoon instelbaar in deze modus. Helaas is de kleurweergave in deze stand niet zo goed. De kleurbalans neigt sterk naar groen, wat een gemiddelde ΔE2000 van 4,11 voor kleuren en 6,17 voor grijstinten oplevert. Voor kleurkritische gebruikers die graag in deze kleurruimte werken, kan de 32UN880 toch interessant zijn. In tegenstelling tot de 27QN880 kun je dit scherm namelijk in hardware kalibreren door middel van LG's gratis te downloaden True Color Pro-software. Je zult de benodigde meetapparatuur echter zelf moeten aanschaffen.

LG Ergo 32UN880 - Meetresultaten kleurweergave in sRGB-modus

Beter out-of-the-box

Wil je out-of-the-box een goede weergave voor standaardcontent, dan kun je beter uitwijken naar het 27"-model. De 27QN880 heeft geen 'Nano IPS'-paneel met DCI-P3-kleurbereik, zodat een aparte sRGB-modus ontbreekt. In de standaardmodus meten we een klein beetje oververzadiging ten opzichte van sRGB, met een dekking van 110 procent. Evengoed zijn de gemiddelde kleur- en grijsafwijking met 1,66 om 2,17 uitstekend laag, waarbij weer op een na alle deelmetingen onder de grens van 3 uitkomen.

LG Ergo 27QN880 - Meetresultaten kleurweergave in standaardmodus

De 27QN880 heeft bovendien uitstekende horizontale kijkhoeken, beter dan bij de meeste vergelijkbare ips-monitoren die we hebben doorgemeten, waarbij de 32UN880 evengoed bovengemiddeld, maar net iets minder scoort. Ons sample van de 27QN880 had ook een veel betere uniformiteit dan het grotere model. Het testmodel van de 32UN880 vertoont een nogal tegenvallende wituniformiteit.

LG Ergo 27QN880 - Meetresultaten uniformiteit: zwartuniformiteit, wituniformiteit, contrast en kleurtemperatuur op vijftien meetpunten

LG Ergo 32UN880 - Meetresultaten uniformiteit: zwartuniformiteit, wituniformiteit, contrast en kleurtemperatuur op vijftien meetpunten

Ook als je na het werk nog een spelletje wil doen, heeft de 27QN880 net wat betere papieren dan de 32UN880. Het kleinere model heeft een maximale refreshrate van 75Hz, waar je het op de 32UN880 met 60Hz moet doen. Beide monitoren ondersteunen FreeSync met een minimale refreshrate van 48Hz. Gemeten in de optimale overdrivestand (Fast bij beide schermen) zijn de responstijden niet enorm snel, maar voldoende voor de relatief lage refreshrate. Er is nauwelijks over- of undershoot en voor hoge inputlag hoef je evenmin bang te zijn: 8,9ms voor de 32UN880 en 12,3ms voor de 27QN880.

De LG Ergo 27QN880 en 32UN880 trekken vooral de aandacht met hun unieke zwenkzwaaidraagarm, waarmee het scherm boven je bureau lijkt te zweven. Ook in andere opzichten vormen beide monitoren een prima totaalpakket voor de vooral zakelijke gebruiker. De 27QN880 is gelet op de eigenschappen van het paneel wel wat aan de prijs. De 32UN880 is ook niet goedkoop, maar een stuk luxer uitgevoerd, met extra's als hardwarekalibratie, die je niet zo heel vaak aantreft. Bovendien zijn er niet heel veel betaalbare 4k-ips-schermen in dit formaat. Beide schermen ontvangen onze Innovation-award.