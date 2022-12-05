Monitor Best Buy Guide

Inleiding

De beste betaalbare monitor

Eisen Prijs < € 250,- Schermdiagonaal ≥ 23" Resolutie ≥ 1920x1080 Niet iedereen heeft een enorm bedrag over voor een nieuw beeldscherm, maar je hoeft ook geen kapitalen uit te geven voor goed beeld. We hebben de grens in deze categorie gelegd bij 250 euro, waarvoor we minstens een 23"-scherm verwachten dat minimaal 1920x1080 pixels telt en dus full hd biedt. Meer dan duizend monitoren die nu te koop zijn, voldoen volgens onze Pricewatch aan die omschrijving, dus er is bij voorbaat genoeg keus. Deze BBG is samengesteld in de Black Friday-periode met hoge kortingen op bepaalde schermen. Bij het samenstellen van onderstaande lijst aanraders zijn we uitgegaan van monitoren die afgelopen maanden ook al voor minder dan 250 of 200 euro verkrijgbaar waren. Dit om te voorkomen dat de aanraders binnenkort niet meer in het budget vallen. Zo kan er een (uitlopende) BBG-aanbieding ontbreken die theoretisch nog beter is dan een van onze aanraders. Onze aanraders De beste betaalbare monitor onder 250 euro In de onderkant van de monitorenmarkt is full hd gangbaar, maar een groter scherm met meer pixels werkt fijner: je zet zonder proppen verschillende vensters naast elkaar en hoeft minder snel te scrollen bij het bekijken van documenten of websites. Vanaf ongeveer 200 euro koop je nu een 27"-wqhd-scherm, 2560x1440 pixels. Een even groot 4k-scherm, 3840x2160 pixels, is voor minder dan 250 euro ook beschikbaar, in de vorm van de LG 27UL500-W. Let erop dat een 4k-scherm niet lekker zal werken met veel oudere of goedkopere notebooks, omdat de beeldaansluitingen op die apparaten niet voldoende bandbreedte kunnen leveren. Onze aanrader met wqhd-paneel zal zonder problemen goed werken op vrijwel ieder systeem. Jammer genoeg heeft hij geen hoogteverstelling, wat onze vorige aanrader AOC Q27P1 wel had, maar die is niet meer leverbaar. Philips E-Line 275E1S vanaf Onbekend Een riant 27"-ips-paneel met 3,7 miljoen pixels voor minder dan 250 euro: dat biedt de Philips 275E1S. Jammer genoeg heeft het scherm geen in hoogte verstelbare poot, maar je kunt eventueel je ergonomische draagoplossing monteren door middel van de VESA-montagegaten. Het scherm heeft een redelijke helderheid en dito contrast, waarbij kleur- en vooral grijsafwijking out-of-the-box niet te hoog uitvallen. De kijkhoeken vallen ronduit tegen, maar de uniformiteit van ons testmodel bleek redelijk goed. Het scherm ververst op een net wat hoger-dan-normale 75Hz en biedt FreeSync-ondersteuning, zodat je er ook nog een spelletje op kunt doen. Een echt gamingscherm is dit zeker niet, zoals ook is te zien aan de weinig denderende responstijden. Hoewel een USB-hub ontbreekt, heeft hij wel alle beeldaansluitingen die je je maar kunt wensen. Zelfs vga zit er nog op. 4 van 5 sterren (6 reviews) Wil je een scherm dat niet alleen betaalbaar is, maar ook groot, zelfs groter dan 27 inch? Er zijn voor onder de 250 euro enkele 32"-full-hd-schermen, maar die raden we niet aan vanwege de erg lage pixeldichtheid. Koop liever een wqhd-model. De exemplaren die wij testten, kosten nét meer dan 250 euro. De AOC Q32E2N is dan een prima koop. De beste betaalbare monitor onder 200 euro Voor ruimschoots minder dan 200 euro koop je een goede full-hd-monitor van 24", zoals onze aanrader hieronder. Heb je nog minder te besteden, dan zou je de Lenovo D24-20 kunnen overwegen, die normaal gesproken ongeveer 120 euro kost. Die geeft niet zo'n goed beeld als onze aanrader en hij heeft ook geen hoogteverstelling. Een USB-C-aansluiting vind je voor dit bedrag op de Philips 24E1N5300AE. Verderop in dit artikel lees je meer over USB-C. Verdere alternatieven voor dit bedrag zijn een budget-wqhd-monitor, eventueel een die kleiner is dan 27 inch om in het budget te passen, een monitor met 1920x1200 beeldpunten, bijvoorbeeld de iiyama ProLite XUB2395WSU-B1, of een kleine ultrawide met 2560x1080 pixels, zoals de LG 29WP500. Samsung LS24R650 vanaf Onbekend De Samsung LS24R650 kost ruimschoots minder dan 200 euro, maar is toch compleet uitgerust: een slanke, in hoogte verstelbare voet, meerdere beeldaansluitingen en een ingebouwde USB-hub. Met de beeldkwaliteit van het 24"-ips-paneel met full-hd-resolutie is ook weinig mis, waarbij de kleurafstelling uit de doos al uitstekend is. Bovendien heeft dit scherm een iets hogere maximale refreshrate van 75Hz dan de meeste kantoormonitoren. In combinatie met de FreeSync-ondersteuning kom je er ook voor een spelletje mee uit. Het enige wat je nog zou kunnen missen, is een USB-C-aansluiting voor je laptop, maar onze andere aanraders in deze categorie hebben dat ook niet. 4.5 van 5 sterren (7 reviews)

De beste betaalbare gamingmonitor Tegenwoordig vind je een ruim aanbod van 144Hz-gamingmonitoren voor onder de 250 euro. De iiyama G-Master GB2570HSU-B1 is nog steeds een uitstekende optie, dus die raden we opnieuw aan, maar er zijn andere mogelijkheden dan dit 24,5"-ips-scherm. Er zijn voor dit bedrag ook 27"-gamingmonitoren te krijgen, vaak met een full-hd-resolutie, zoals de Samsung Odyssey G3 (G27AG30). Net als veel andere VA-schermen heeft die niet zulke goede responstijden als onze aanrader, en de resolutie in combinatie met de beelddiagonaal zorgt voor een nogal lage pixeldichtheid. Voor een budget-27"-wqhd-gamingmonitor, bijvoorbeeld de Samsung Odyssey G5 (27G55), moet je meestal net iets meer uitgeven dan 250 euro. Ook een sneller 240Hz-scherm wordt vanaf 250 euro bereikbaar. Meer daarover lees je op de volgende pagina. Iiyama G-Master GB2570HSU-B1 vanaf € 209,64 De iiyama G-Master GB2570HSU-B1 is een uitstekende en toch betaalbare gamingmonitor, die met 24,5" net iets groter is dan de meeste concurrenten. De testresultaten zijn over de gehele linie goed. Zo biedt het ips-paneel met full-hd-resolutie snelle responstijden, met een goede balans tussen overshoot en snelheid, waarbij het refreshratebereik, 40-165Hz, breder is dan bij veel andere betaalbare gamingschermen. De kleurweergave is redelijk, maar zeker niet uitmuntend. De featureset is compleet, met een in hoogte verstelbare voet, USB-hub en geïntegreerde speakers. Iiyama heeft zelfs hdr-ondersteuning toegevoegd, maar die haalt niet veel uit door het lage contrast. Op dat punt hoef je van de concurrentie ook niet veel te verwachten. 4.5 van 5 sterren (2 reviews) Testveld en testdata We testten de afgelopen jaren ongeveer 70 producten die voldoen aan de hierboven genoemde criteria. Het precieze aantal fluctueert wat. Een compleet overzicht vind je via deze Pricewatch-link, van waaruit je vergelijkingstabellen kunt maken of kunt doorklikken op een specifiek product om bij de testresultaten uit te komen. In bovenstaande grafiekset zijn zoals gezegd alleen de aanraders plus een aantal uitgelichte modellen opgenomen. Beginnend met helderheid en contrast, valt op dat de iiyama G-Master GB2570HSU-B1 heel helder kan, maar niet zo heel donker. Samen met de andere aanraders heeft hij een relatief laag contrast door gebruik van een ips-paneel. De twee Odyssey-monitoren van Samsung, alsmede de zeer betaalbare Lenovo D24-20 tonen door hun VA-paneel een veel dieper zwart. De bovenstaande grafiekserie bevat onze nieuwe kleurmetingen. Die metingen hebben we niet op alle schermen uitgevoerd, vandaar dat enkele modellen ontbreken, waarvan twee van onze aanraders. We kijken hierbij specifiek naar de meetresultaten voor sRGB-weergave, die voor de meeste gebruikers het relevantst is. Van budgetschermen zoals deze kun je bovendien niet verwachten dat ze een grotere kleurruimte bieden, maar sommige doen het wel, zoals de Philips 24E1N5300AE/00. De iiyama G-Master GB2570HSU-B1 blijkt niet een van de meest kleurnauwkeurige schermen. Grijstinten zijn wat te gelig en de primaire kleuren liggen ten opzichte van de sRGB-driehoek ook niet helemaal op hun plek. Bij de Philips 275E1S bleek op basis van onze oudere metingen dat de kleur- en vooral grijsafwijking out-of-the-box niet te hoog zijn. De Samsung LS24R650 noteerde in die tests zeer goede resultaten; die kunnen wedijveren met veel duurdere schermen. De Samsung LS24R650 heeft goede horizontale kijkhoeken, maar de iiyama G-Master GB2570HSU-B1 doet het beter in verticale richting. Sowieso scoren beide modellen beter dan gemiddeld door het gebruikte ips-paneel. De Samsung-monitor heeft ook een bovengemiddelde uniformiteit, waarbij de Philips 275E1S het goed doet op het gebied van wituniformiteit, maar een onregelmatigere zwartweergave laat zien. Daarbij moet worden opgemerkt dat het gaat om een momentopname van de door ons geteste sample. Op de iiyama G-Master GB2570HSU-B1 hebben we net als op de Odyssey-monitoren onze uitgebreide responstijdentest gedraaid, maar op de meeste andere modellen niet. Vandaar dat we het hier houden bij de eenvoudigere test met een dubbele transitie van zwart naar wit en weer terug, en donkergrijs naar lichtgrijs en weer terug. Onverrassend genoeg wint de iiyama het van de andere aanraders, die met hun 75Hz-refreshrate meer thuis zijn op kantoor dan in een gameroom. Het verschil in snelheid met andere gamingmonitoren is niet zo groot, maar neem van ons aan dat het alsnog een van de snelste opties is in deze categorie. Ook de andere aanraders zijn voldoende snel voor een simpel spelletje; iedere afzonderlijke overgang wordt zelfs bij het trage Samsung-scherm binnen de tijd afgewerkt voordat er weer een volgend beeld op het scherm moet staan (13,3ms). Kijken we tot slot naar het energiegebruik, waarvoor alle schermen staan ingesteld op een vaste helderheid van 150cd/m², dan blijkt uiteraard dat 27"-schermen meer stroom verbruiken dan 24"-modellen. Onze aanraders zijn relatief zuinig in bedrijf, met een verbruik van minder dan 10W voor de Samsung LS24R650 en minder dan 20W voor de Philips 275E1S.

De beste betaalbare gamingmonitor

Eisen Refreshrate ≥ 144Hz Prijs < €400,- Gamingmonitoren heb je in alle soorten en maten en de duurste schermen kosten meer dan duizend euro. Er zijn tegenwoordig meer bijzondere paneelopties dan ooit tevoren, van metersbrede superwides, hdr-schermen met duizenden minileds, tot oledpanelen met een refreshrate van minder dan 1ms. Het zijn fantastische apparaten voor de happy few, maar wat als je minder kunt besteden? Voor minder dan 400 euro heb je ook al een puik gamingscherm op je bureau staan. 4k zit er voor dit bedrag niet in, evenmin een enorme beelddiagonaal of goede hdr-beeldkwaliteit. Wel zijn er de nodige wqhd-opties, en dat is voor de meeste gamers ideaal: veel pixels, maar niet zoveel dat een midrangevideokaart geen goede framerate meer kan leveren. Onze aanraders De beste betaalbare full-hd-gamingmonitor De gemiddelde gamer is waarschijnlijk beter af met een wqhd-scherm dan een full-hd-model. Het geeft ook voor andere toepassingen dan gaming een fijner overzicht. Toch zou je een full-hd-scherm kunnen overwegen, als je liever een wat kleinere monitor hebt. Bovendien kunnen dit soort schermen een hogere refreshrate hebben dan de wqhd-tegenhangers, althans voor minder dan 400 euro. Onze aanrader heeft een 240Hz-refreshrate, terwijl de wqhd-alternatieven voor dit bedrag niet verder komen dan 180Hz. Samsung Odyssey G4 (25BG400) vanaf € 132,13 De Samsung Odyssey G4 (25BG400) is een prima 240Hz-monitor voor een zacht prijsje. In tegenstelling tot het gros van de Odyssey-monitoren heeft hij een plat ips-paneel, geen sterk gekromd VA-exemplaar. De responstijden van het 25"-paneel zijn in orde: alle transities vallen onder de 4ms, waarbij de overshoot in slechts enkele gevallen echt hoog wordt. FreeSync en G-Sync worden officieel ondersteund en ook heeft dit scherm een motionblurreductionfunctie, die echter niet in combinatie met Adaptive Sync kan worden ingeschakeld. De maximale helderheid is lekker hoog en het contrast voor een ips-paneel niet slecht, waarbij het scherm beperkt is tot de standaard sRGB-kleurruimte. De kleurweergave is alleszins redelijk, al kan de uniformiteit wat beter. Van de hdr-weergave hoef je ook weinig te verwachten, net zoals op andere betaalbare gamingschermen. 5 van 5 sterren (0 reviews)

De beste betaalbare wqhd-gamingmonitor van 27 inch Een diagonaal van 27 inch is voor een wqhd-gamingmonitor het gebruikelijkst. Je hebt keuze uit de meeste producten en paneelsoorten, waaronder TN, VA of ips. TN is door de mindere beeldkwaliteit tegenwoordig ongebruikelijk. Hoewel de meeste kleurovergangen op VA-schermen snel verlopen, zien we heel vaak dat transities tussen zwart en donkergrijs tientallen milliseconden kunnen duren. Het 'vegerige' effect op donkere tinten dat je daardoor in de praktijk ervaart, wordt ook wel black smearing genoemd. Vandaar dat onze aanrader hieronder een ips-model is. Aanvankelijk viel de keus op de MSI Optix MAG274QRF-QD, voorzien van aardige extraatjes zoals USB-C en een zeer breed kleurbereik, maar hij is intussen weer in prijs gestegen tot boven de 400 euro. Onze aanrader hieronder heeft die extraatjes niet, en als minpunt een nogal laag contrast, maar wel de snelste responstijden in deze categorie. Wil je toch liever een VA-scherm vanwege het hogere contrast dan ips of omdat je een kromming fijner vindt, ips-modellen zijn over het algemeen vlak, dan is de Samsung Odyssey G5 (27G55T) een optie. De MSI Optix MAG272CQR is een paar tientjes te duur, en heeft wat meer features en ietwat snellere responstijden, maar niet zo snel als onze aanrader. LG UltraGear 27GP850 vanaf Onbekend De LG UltraGear 27GP850 is al een tijdllang een van onze favoriete wqhd-gamingmonitoren. Het scherm is aantrekkelijk geprijsd, breed verkrijgbaar en is bovendien net iets sneller dan de concurrentie. Dan doelen we niet alleen op de verversingssnelheid van 180Hz, waar 165Hz de norm is, maar ook op de combinatie van zeer snelle responstijden en weinig overshoot. FreeSync en G-Sync worden officieel ondersteund. Met dank aan het ips-paneel zijn de kijkhoeken breed en de kleurafstelling is redelijk goed, maar ietsjes warm uit de doos. Net als veel concurrenten heeft de 27GP850 een Display P3-kleurbereik en basale hdr-ondersteuning, waarvan je geen wonderen moet verwachten. Het grootste minpunt van de 27GP850 is immers het gebrekkige contrast, dat zelfs in vergelijking met andere ips-monitoren laag uitvalt. Meer dan 800:1 zit er niet in. 4 van 5 sterren (22 reviews)

De beste betaalbare wqhd-gamingmonitor van 32 inch Een 32"-scherm met wqhd-resolutie heeft ongeveer dezelfde pixeldichtheid als een 24"-full-hd-monitor. Het beeld is dus nog steeds redelijk scherp, maar dan op een riante diagonaal. Er is op dit formaat wat minder keus, zeker in ips-schermen, waarbij TN-opties überhaupt ontbreken. Ook hier raden we weer een ips-monitor aan, waarbij er opnieuw een VA-alternatief is in de vorm van de AOC CQ32G3SU. Deze monitor heeft een gekromd paneel, betere kleurweergave en een veel hoger contrast dan onze aanrader, maar minder goede responstijden met een uitschieter in de zwart-grijsovergang. Iiyama G-Master GB3271QSU-B1 vanaf € 331,55 De iiyama G-Master GB3271QSU-B1 is een van de weinige grotere wqhd-monitoren met ips-paneel voor minder dan 400 euro. Hoewel groter, is het scherm van iiyama ook een stukje goedkoper dan de MSI hierboven. Logischerwijs is het daarmee minder luxe. De vormgeving ziet er gebruikelijk voor iiyama nogal no-nonsense uit, zonder rgb of andere tierlantijnen. Behalve een USB-hub en hoogteverstelling hoef je geen extra's te verwachten. Het helderheidsbereik van het scherm is lekker breed, het contrast voor een ips-scherm goed. De kleurweergave is wat te gelig, kijkhoeken en uniformiteit zijn ondergemiddeld en de hdr-ondersteuning zit er ook voor de vorm op, zoals gebruikelijk. Het voordeel van het ips-paneel boven de VA-concurrentie zijn de snellere responstijden, vooral voor donkere tinten, al reageert het paneel van de kleinere monitoren nog wel een stuk sneller. In tegenstelling tot bovenstaand duo is de GB3271QSU-B1 niet officieel G-Sync gecertificeerd. De hoge inputlag bij een full-hd-signaal is ook een aandachtspunt. 4 van 5 sterren (3 reviews) De beste betaalbare ultrawidegamingmonitor van 34 inch Ultrawides met een diagonaal van 34 of 35 inch en een resolutie van 3440x1440 pixels zijn de afgelopen jaren stukken goedkoper geworden. Toch is het nog een beetje schrapen om voor minder dan 400 euro een scherm te vinden dat ook de voor gaming gewenste snelle beeldverversing biedt. Voor een gamingultrawide op basis van een ips-paneel moet je meer uittrekken, daarom wijken we uit naar een VA-paneel. Het aangeraden scherm heeft daarmee niet de snelste responstijden. Als je je daaraan ergert, kun je het beste iets meer uitgeven voor de iiyama G-Master GB3467WQSU-B1. Ook dat is een VA-monitor, maar een die, zoals blijkt uit onze meting, geen last heeft van black smearing. Een nadeel van het iiyama-scherm is de slechte overdriveafstelling voor lagere refreshrates dan de maximale 165Hz. De overshoot rijst dan de pan uit, tenzij je de overdrive-instelling in het osd handmatig lager zet. Mocht onze aanrader uitverkocht of te duur raken, dan is de Samsung Odyssey G5 (C34G55) een alternatief. Die heeft een minder luxe uitrusting, met slechts twee beeldaansluitingen, geen FreeSync of 120Hz over HDMI en geen hoogteverstelling. Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34" vanaf Onbekend Net zoals de meeste goedkopere gamingultrawides heeft de Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor een gekromd VA-paneel, met het voor de paneeltechniek gebruikelijke hoge contrast. Het strak vormgegeven scherm heeft geen hdr-ondersteuning, maar gelet op de hdr-prestaties van andere modellen is dat geen ramp. Het 144Hz-scherm heeft FreeSync-, maar geen G-Sync-certificering. Wat responstijden betreft is de Xiaomi niet de snelste met de voor VA gebruikelijk trage zwart-grijsovergang. Kijkhoeken en uniformiteit zijn ook niet denderend. Als het gaat om de beeldkwaliteit, biedt de Mi Curved Gaming Monitor een afdoende helderheidsbereik en een mooi neutrale grijsafstelling. Het scherm kan de Display P3-kleurruimte grotendeels laten zien, maar heeft geen stand voor sRGB, waardoor kleuren te verzadigd worden weergegeven. Voor gaming is dat niet zo'n groot probleem. 3 van 5 sterren (0 reviews)

Testveld en testdata We testten de afgelopen jaren 56 producten die voldoen aan de hierboven genoemde criteria. Een compleet overzicht vind je via deze Pricewatch-link, van waaruit je zelf vergelijkingstabellen kunt maken of kunt doorklikken op een specifiek product om bij de testresultaten uit te komen. Bij gamingmonitoren gaat het natuurlijk om de snelheid van het paneel, dus daar begint deze grafiekserie mee. Hierboven tonen we de uitgebreide responstijdentest met 20 transities, die we op de meeste schermen in dit overzicht hebben uitgevoerd. Zoals hierboven werd aangehaald, blijken ips-modellen gemiddeld sneller dan VA-schermen. Die laatste hebben bovendien vaak een zeer trage overgang dat het gemiddelde omhoogtrekt, waarmee beweging op relatief trage ips-schermen zoals de iiyama G-Master GB3271QSU-B1 er toch beter uit kan zien dan op een relatief snel VA-scherm als de Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34". Die noteert wel ongeveer dezelfde gemiddelde responstijd als de iiyama-monitor. De snelste respons bieden de LG UltraGear 27GP850 en Samsung Odyssey G4 (25BG400), waarbij de laatste meer overshoot laat zien. Een tegenvaller bij de iiyama G-Master GB3271QSU-B1 is de relatief hoge inputlag op full hd, de vertraging voordat een binnenkomend beeld daadwerkelijk wordt getoond op het scherm. Onze Leo Bodnar-tester kon tijdens de test helaas geen signaal uitsturen op de eigen resolutie van dit scherm, 2560x1440 pixels, maar de meeste andere wqhd-modellen hebben bij het herschalen ook geen last van extra vertraging. Sommige gamingmonitoren in dit overzicht kunnen heel helder worden afgesteld, tot zelfs meer dan 500cd/m² in het geval van de iiyama G-Master GB3467WQSU-B1 en nog altijd meer dan 400cd/m² bij twee van onze aanraders. In een donkere gameroom wil je misschien liever een scherm dat zich ook donker laat instellen. In dat opzicht doen de Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34" en LG UltraGear 27GP850-B het erg goed, terwijl de Samsung Odyssey G4 (25BG400) een ietwat hoge 73cd/m² als minimum laat noteren. Als het gaat om contrast, zijn schermen met een VA-paneel de duidelijke winnaars. Voor ips is het contrast van de Odyssey G4 en de iiyama GB3271QSU-B1 evengoed niet slecht. De UltraGear-monitor van LG stelt hier wel teleur. In een lichte ruimte maakt dat niet zo uit, maar in een donkere ruimte zien beelden er daarmee minder indrukwekkend uit op dit scherm. Drie van onze aanraders testten we al op de nieuwe manier. We kijken hierboven naar de resultaten voor sRGB-weergave, die voor de meeste content relevant is. De Odyssey G4 (25BG400) en G-Master GB3271QSU-B1 doen ook niks meer dan dat; de LG UltraGear 27GP850 kan ook het Display P3-bereik laten zien. Dat scherm heeft echter wel een goede sRGB-modus, zoals blijkt uit de prima testresultaten op het vlak van kleurnauwkeurigheid bij sRGB-weergave. De kleurtemperatuur is alleen wat aan de warme kant. De Odyssey G4 doet het hier ook goed, maar de iiyama GB3271QSU-B1 scoort matig, met een wat gelige grijsweergave en iets oververzadigde kleuren. De Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34" hebben we niet op de nieuwe manier getest, maar uit de review bleek dat het scherm uit de doos al een mooi neutrale grijsweergave had. De fabrikant had echter geen sRGB-modus toegevoegd, zodat kleuren oververzadigd worden getoond op het voor Display P3 geschikte scherm. De twee kleinere ips-aanraders hebben in dit overzicht de beste kijkhoeken, die ook goed zijn in vergelijking met andere ips-monitoren die we eerder hebben getest. De iiyama GB3271QSU-B1 doet het niet zo goed en de Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34" scoort ronduit matig. Dat scherm heeft gelukkig een curve, die de beperkingen wat de kijkhoeken betreft helpt verstoppen. Wat wituniformiteit betreft scoort geen van de aanraders erg goed, waarbij de LG UltraGear 27GP850 een goede zwartuniformiteit noteert. Dat geldt, voor de duidelijkheid, specifiek voor de door ons geteste samples. Het energiegebruik blijkt tot slot weer hoger te liggen bij de grotere schermen, waarbij de UltraGear 27GP850 en G-Master GB3271QSU-B1 tot de zuinigere schermen behoren in hun categorie. De Mi Curved Gaming Monitor 34" heeft net wat meer stroom nodig dan de concurrent van Samsung op dit formaat, de Odyssey G5 (C34G55). Energiegebruik 150cd/m² - wit Monitor LCD-paneel Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter) Samsung Odyssey G4 (25BG400) IPS 1920x1080 24,5" 18,1 LG UltraGear 27GP850-B Nano IPS 2560x1440 27" 21,6 Samsung Odyssey G5 (C27G55) VA 2560x1440 27" 23,4 MSI Optix MAG274QRF-QD IPS 2560x1440 27" 23,5 Iiyama G-Master GB3271QSU-B1 IPS 2560x1440 31,5" 23,8 Samsung Odyssey G5 (C34G55) VA 3440x1440 34" 24,5 MSI Optix MAG272CQR VA 2560x1440 27" 27,3 Iiyama G-Master GB3467WQSU-B1 VA 3440x1440 34" 28,0 Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34" VA 3440x1440 34" 28,3 AOC CQ32G3SU/BK VA 2560x1440 31,5" 28,9

De beste USB-C-monitor

Eisen Video in USB-C USB Power Delivery ≥ 60W Diagonaal 24"-35" Gebruik je op dit moment een recente laptop, dan moet je zeker eens kijken naar een scherm met USB-C-aansluiting en ingebouwde USB-hub. Zo'n dockingmonitor integreert functies van een apart dockingstation, wat een kabelbende op het bureau voorkomt. Als je laptop geschikt is, hoef je slechts één kabel in te pluggen op het systeem. Randapparatuur sluit je aan op het scherm en via USB-C kan het scherm stroom terugleveren aan de laptop, zodat die opgeladen blijft. Alle USB-C-dockingmonitoren hebben wel een paar USB-poorten; sommige fabrikanten bouwen daarnaast een ethernetpoort of webcam in. Er zijn ook USB-C-monitoren met een DisplayPort-out, zodat je er een tweede scherm op kunt doorlussen. En Thunderbolt dan? Naast USB-C-monitoren zijn er ook monitoren met een Thunderbolt-aansluiting. Thunderbolt heeft een hogere doorvoersnelheid. Zo kun je bijvoorbeeld via een kabel meer dan één 4k-scherm aansluiten gecombineerd met snelle opslag. Vroeger werkten dat soort schermen alleen op laptops met Thunderbolt. Tegenwoordig zijn nieuwe laptops vaak uitgerust met USB 4, een soort open versie van Thunderbolt die daarmee ook op niet Intel-machines wordt aangeboden. De kans is groot dat Thunderbolt-schermen daarop ook werken. Behalve het checken van specificaties en het lezen van reviews, is er helaas geen goede manier om daar zeker van te zijn bij aanschaf van een nieuwe laptop. Als het allemaal werkt, is USB-C superhandig, maar in die áls zit hem de crux. Waar het bij andere connectoren over het algemeen duidelijk is wat ze kunnen doen, ondersteunt lang niet iedere USB-C-poort dezelfde functies, zoals het aansluiten van beeldschermen of het opladen van de laptop via de poort. Met (vrijwel) alle recente Chromebooks en MacBooks is het mogelijk om een USB-C-monitor goed te gebruiken op de hierboven omschreven manier. Voor Windows-laptops zul je de specificaties moeten raadplegen. Kijk voor een USB-C-monitor met poorten die DisplayPort Alternate Mode ondersteunen; Thunderbolt 3- of 4-poorten zijn ook oké. Als de stroomadapter van je Windows-laptop is voorzien van een USB-C-stekker, kun je er ook van uitgaan dat opladen via een monitor zal werken. Zo niet, dan is ook hiervoor een blik in de handleiding vereist. Om de monitor geen beperkende factor te laten zijn, hebben we er bij de selectie voor dit hoofdstuk op gelet dat alle monitoren minimaal 60W kunnen leveren aan het aangesloten apparaat. Dat is voldoende voor de meeste Windows Ultrabooks, MacBooks en Chromebooks. Heb je een krachtigere laptop met H-processor of losse videokaart, dan kan het zijn dat die minstens 90W USB Power Delivery vereist. Gamelaptops of workstations hebben vaak nog meer stroom nodig in vol bedrijf, dus daarbij blijft de losse oplader noodzakelijk. Onze aanraders De beste full-hd-monitor met USB-C USB-C-monitoren heb je in enorm veel verschillende soorten en maten. Daarom hebben we in deze categorie aanraders op verschillende prijspunten en resoluties. We beginnen met een goede optie voor wie niet te veel wil uitgeven, voorzien van een compact 24"-paneel en full-hd-resolutie. Hij is toch zeer compleet uitgevoerd, inclusief alle poorten die je je maar kunt wensen en een webcam met gezichtsherkenning. Daarmee is het wel een relatief dure optie binnen dit segment. Wil je wel een webcam, maar mag het iets minder kosten, dan is de LG 24BP750C een alternatief. Hoef je geen camera, dan is de Philips 24E1N5300AE een prima optie die nog goedkoper is. De eerste heeft een beperkte maximale helderheid, de tweede heeft geen goed bruikbare sRGB-modus, waardoor de kleuren te verzadigd zijn. Voor het dagelijkse kantoorwerk is dat geen ramp. Acer B248Y vanaf € 383,99 Wil je een kleine, maar complete USB-C-monitor, dan is de Acer B248Y een goede keus. Het full-hd-ips-scherm is voorzien van een 75Hz-refreshrate en FreeSync om te gamen. Het scherm heeft maar liefst 100W USB Power Delivery, een ethernetpoort en DP-out. Bovenop zit een ingebouwd cameraatje met infraroodgezichtsherkenning, dat je kunt roteren om de hoek aan te passen. De kwaliteit is redelijk goed. Ondanks alle extra features is het scherm zeer zuinig. Voor al die goede eigenschappen is de B248Y niet heel betaalbaar, waarbij het design naar ons idee ietwat ouderwets aandoet. De beeldkwaliteit is over de hele linie redelijk, met een redelijk neutrale grijsafstelling, maar tegenvallende kleurdekking. Het helderheidsbereik had ook wel wat groter mogen zijn, waarbij de kijkhoeken ook tegenvallen. (0 reviews) De beste wqhd-monitor met USB-C We testten tien USB-C-monitoren met een wqhd-resolutie (2560x1440). Meestal hebben die een 27"-paneel, met de 24"-LG 24QP750-B en Philips Brilliance 328P6AUBREB/00 als uitzonderingen. Sommige van deze schermen hebben naast een USB-hub met ethernet ook een DisplayPort-out, waar telkens maximaal één extra wqhd-scherm op kan worden aangesloten. Onze aanrader heeft die niet, maar wel een webcam met gezichtsherkenning, zoals de Acer-monitor hierboven. Heb je die niet nodig, kijk dan naar de iiyama ProLite XUB2792QSN-B1. Die heeft een nog betere kleurafstelling en uitgebreider poortengamma met ethernet en DP-out, maar een wat zakelijker design. Voor Apple-computers is de Philips 272B7QUPBEB de beste keus (zie onder). Dell S2722DZ vanaf Onbekend De Dell S2722DZ is een wqhd-monitor met USB-C-poort gestoken in een zilvergrijs ontwerp. Dat ziet er niet alleen strak uit, maar het is ook praktisch, met een overzichtelijk vormgegeven osd en een gemakkelijk bereikbare USB-poort onder het scherm. Ook handig is de ingebouwde webcam met infrarood-gezichtsherkenning, die prima beeld geeft en kan worden ingeklapt wanneer hij niet nodig is. Wat de S2722DZ niet heeft: ethernet en een DisplayPort-out voor het doorlussen van een tweede scherm. De monitor heeft een breed helderheidsbereik en goede kijkhoeken, maar niet de beste kleurafstelling van alle schermen die we hebben getest. Dankzij de 75Hz-refreshrate en de aanwezigheid van FreeSync moet het spelen van een game geen probleem vormen. Het energieverbruik is lekker laag. 3 van 5 sterren (0 reviews) De beste 27"-4k-monitor met USB-C We hebben dertien 4k-monitoren getest van 27 inch met USB-C-docking. Webcams, ethernet en DisplayPort-out zitten daar vaak niet op. Zeer duur en vooral voor HDR-videobewerking interessant zijn de ASUS ProArt PA27UCX-K en LG 27EP950-B. De Philips Momentum 279M1RV is een 144Hz-gamingmonitor met verrassend goede USB-C-functionaliteit. Voor normaal kantoorgebruik komen schermen als onze aanrader meer in aanmerking. Tot de alternatieven behoort de HP Z27K G3, met luxer ontwerp en een zeer accurate kleurweergave, maar die is ook duurder en beperkt tot sRGB, waarbij non-HP-apparaten minder USB Power Delivery krijgen volgens een userreview. De eveneens prijzige Dell UltraSharp U2723QE heeft zonder kalibratie ook een betere kleurweergave dan onze aanrader, evenals het unieke 'IPS Black'-paneel met hoger contrast dan andere ips-schermen. LG 27UP850-W vanaf € 306,98 Zoals hierboven omschreven scoort de LG 27UP850-W vooral punten als het aankomt op zijn veelzijdigheid. Het scherm kan zowel de sRGB- als DCI-P3-kleurruimtes goed weergeven, beschikt over basale hdr-ondersteuning en voorziet in hardwarekalibratie voor wie de kleurweergave belangrijk vindt, terwijl je er voor een spelletje mee uitkomt dankzij de aanwezigheid van FreeSync. Het ips-paneel heeft brede kijkhoeken en kan erg helder, maar ook voldoende donker worden afgesteld. Minpunten heeft het scherm echter ook. Zo is de standaard afstelling lang niet zo goed als bij sommige andere schermen in deze test, al is een effectieve sRGB-modus aanwezig. De vormgeving ziet er strak uit, maar de slanke voet laat je het scherm niet van links naar rechts draaien. De haaks uitstekende poorten maken het moeilijk om kabels netjes weg te werken, al is het aansluitingengamma toch niet ruim, met maar twee USB-poorten en geen ethernet. 4 van 5 sterren (5 reviews) De beste 32"-4k-monitor met USB-C Op een 32"-paneel komt een 4k-resolutie misschien nog wel beter tot zijn recht dan op een 27"-scherm, als je er de ruimte voor hebt. We testten er 19, waaronder opnieuw een paar peperdure opties met miniled- of oledpaneel geschikt voor hdr-videobewerking. Voor normaal kantoorwerk hoef je niet zoveel uit te geven. Alternatieven voor onze aanrader zijn de grotere broer van de Dell-monitor hierboven, de Dell UltraSharp U3223QE, met dezelfde voor- en nadelen als het kleinere model: een hogere prijs, maar ook een hoger contrast en een betere afstelling. Zoek je een monitor die meer gericht is op entertainment dan kantoorgebruik, dan verdient Samsungs Smart Monitor M8 een vermelding. Die monitor heeft een ingebouwde webcam en smart-functionaliteit, waarbij het contrast door het gebruik van een VA-paneel hoger ligt. Helaas is de verdere beeldkwaliteit niet zo denderend. LG Ergo 32UN880 vanaf € 388,- De LG Ergo 32UN880 is net als de 27UP850 een veelzijdige optie, met ondersteuning voor meerdere kleurruimtes, hdr-weergave en hardwarekalibratie. Bijzonder aan het scherm is vooral de meegeleverde ergonomische zwenkzwaaivoet, die je normaal gesproken los bij een scherm moet kopen. Ondanks het luxe draagsysteem en de bovengenoemde extra's is de USB-C-monitor niet duur. Daar staat tegenover dat de 32UN880 niet de meest uitgebreide dockingmogelijkheden heeft. Naast de USB-C-poort, met 60W Power Delivery, geen 90W zoals sommige modellen, is er alleen een USB-hub. Ethernet of een webcam ontbreken. De helderheid en het contrast van het paneel zijn prima, de kleurweergave in de standaardmodus ook, maar daarin zijn de kleuren extra verzadigd ten opzichte van sRGB. De ingebouwde sRGB-modus levert hogere afwijkingen op, maar daartegenover staat weer de mogelijkheid tot kalibratie. Het scherm ondersteunt FreeSync, maar de refreshrate gaat niet hoger dan 60Hz. Onze testsample had een nogal slechte uniformiteit. 4 van 5 sterren (10 reviews)

De beste 34"-35"-ultrawide met USB-C Een 34"-35"-ultrawide met USB-C is voor zakelijk gebruik haast de ultieme combinatie, omdat deze grote en brede schermen veel werkruimte bieden: zonder moeite gaan drie vensters naast elkaar. Alleen de superwides op de volgende pagina tonen een nog groter bureaublad, maar die zijn veel duurder. Onze aanrader is de afgelopen maanden goedkoper geworden en heeft voor kantoorgebruik de beste eigenschappen. Zoek je meer een allrounder die ook geschikt is voor games en entertainment, dan is de iiyama ProLite XCB3494WQSN-B1 een goede optie. Kleurweergave en kijkhoeken van het gekromde VA-paneel zijn niet zo goed als onze aanrader; het contrast is echter stukken hoger en dit scherm ondersteunt ook FreeSync en 120Hz-weergave. Dell UItraSharp U3421WE vanaf Onbekend De Dell UltraSharp U3421WE is de afgelopen maanden bijna de helft goedkoper geworden, en bovendien een stuk beter leverbaar. Je koopt dan een monitor met een volgens onze testresultaten uitmuntende kleurweergave, die tot de beste in dit testveld behoort. Ingesteld in de sRGB-modus zien we onzichtbaar kleine kleur- en grijsafwijkingen, waarbij de kijkhoeken van het ips-paneel erg goed zijn. De helderheidsuniformiteit van de geteste sample had wel wat beter mogen zijn. De U3421WE onderscheidt zich verder door zijn strakke design met handige connectiviteit: USB-C met 90W Power Delivery, kvm-feature en ethernetpoort. Wie ook van een spelletje houdt, komt van een koude kermis thuis, want de refreshrate bedraagt een vaste 60Hz. Dat is voor Dells UltraSharp-serie nog steeds gebruikelijk. 4.5 van 5 sterren (2 reviews) De beste USB-C-monitor voor bij je Mac Alle schermen hierboven kunnen natuurlijk worden aangesloten op een MacBook of iMac. Toch zijn er bepaalde extra eigenschappen die een scherm in meer of mindere mate geschikt kunnen maken voor gebruik met een Apple-computer. Een USB-C-aansluiting is een goed startpunt: alle Macs hebben tegenwoordig wel zo'n poort, sommige zelfs exclusief, zoals de MacBook Air. Met een USB-C-monitor bespaar je jezelf een adapter. Webcams, USB-hubs of ethernet op het scherm kunnen van pas komen; aan een DisplayPort-out heb je niks, omdat macOS alleen via Thunderbolt daisychaining ondersteunt om meerdere schermen aan te sluiten via één kabel. Voor wat het beeld betreft kun je het best letten op een goede Display P3-weergave. Alle interne displays van hedendaagse Macs ondersteunen die brede kleurruimte. Door het ingebouwde kleurbeheer in macOS is een goede sRGB-modus overbodig; via een icc-profiel, dat schermfabrikanten vaak aanbieden op hun website, kan het OS de kleuren zelf terugregelen. De eigenschap waarop de meeste schermen kunnen afvallen, is de pixeldichtheid. Apples desktopdisplays hebben ongeveer 220 pixels per inch, perfect om de interface tweemaal geschaald weer te geven. Behalve onze aanrader hieronder zijn alle andere grootformaat monitoren die niet van Apple afkomstig zijn, niet zó scherp. 4k-schermen van 27 of 32 inch of 5k-ultrawides, 5120x2160, van 34 inch komen nog het meest in de buurt. Die hebben net een te lage scherpte voor 2x-schaling, maar de pixels zijn te klein om de interface op een comfortabel formaat een-op-een weer te geven. Schaling met een kommagetal zorgt in macOS voor artefacten en onscherpte in fijne details. Kies je niet voor onze aanrader, dan zijn de beste alternatieven dus schermen die de interface goed een-op-een tonen, en dus een pixeldichtheid hebben tussen 100 en 110ppi. Dat zijn 27"-wqhd-schermen en 34"-ultrawides met 3440x1440 pixels. Onze ultrawideaanrader is ook geschikt voor Display P3; de wqhd-aanrader toont enkel de sRGB-kleurruimte. Van de geteste wqhd-schermen biedt de Philips 272B7QUPBEB de beste Display P3-weergave. LG UltraFine 5K Display (27MD5KL-B) vanaf Onbekend Het LG UltraFine 5K Display is specifiek geschikt voor de Mac. Dat zie je niet alleen aan de extra hoge pixeldichtheid; hij heeft bijvoorbeeld geen ingebouwd osd, want de helderheid stel je via het os in. De testresultaten van het scherpe scherm zijn over de gehele linie goed: de maximale helderheid is zeer hoog en het kleurbereik erg breed. In combinatie met MacOS is de kleurnauwkeurigheid prima; de maximale helderheid is net als op Apples schermen erg hoog. Ten opzichte van andere schermen in deze sectie zijn de dockingmogelijkheden niet heel uitgebreid. Ethernet heeft het bijvoorbeeld niet, maar wel voldoende USB Power Delivery voor meeste MacBooks. Het scherm heeft ook een ingebouwde webcam; de reden voor de brede bovenste bezel. Dat ziet er een beetje vreemd uit en de rest van het design oogt en voelt ook niet zo hoogwaardig als bij Apple. 5 van 5 sterren (5 reviews)

Testveld en testdata We testten de afgelopen jaren 76 producten die voldoen aan de bovengenoemde criteria. Een compleet overzicht vind je via deze Pricewatch-link, van waaruit je zelf vergelijkingstabellen kunt maken of kunt doorklikken op een specifiek product om bij de testresultaten uit te komen. De minimale en maximale helderheid van de geteste schermen lopen nogal uiteen. Wat je daarin nodig hebt, hangt af van de ruimte waarin je het scherm opstelt. Voor een donkere ruimte wil je het liefst een zo laag mogelijke minimale helderheid. Bij al onze aanraders kun je de helderheid flink omlaagschroeven; bij de top vier in bovenstaand overzicht meer dan de meeste andere schermen. Het scherm van de LG Ultrafine 5K Display biedt zelfs een minimale helderheid onder die van sommige smartphones. Omgekeerd heeft deze monitor ook de hoogste maximale helderheid van allemaal. Die is niet altijd nuttig: een helderheid van 300cd/m² moet in de gemiddelde kantooromgeving voldoen. De Acer B248Y en vooral de LG 24BP750C halen dat niet en zijn daarmee meer geschikt voor thuis. Op gebied van contrast zitten de meeste schermen zo rond de 1000:1 die gebruikelijk is voor ips-panelen. Voor een kantoorscherm is dat ruimschoots voldoende. De twee Dell-monitoren met 'IPS Black'-technologie, de U2723QE en U3223QE, behalen een hoger contrast. De iiyama ProLite XCB3494WQSN-B1 met als enige monitor in de grafiek een VA-paneel, torent daar nog ver bovenuit. De bovenstaande grafiekserie bevat onze nieuwe kleurmetingen en hebben we niet op alle schermen uitgevoerd. We kijken hierbij specifiek naar de meetresultaten voor sRGB-weergave, die voor de meeste gebruikers het relevantst is. De Dell UltraSharp U3421WE is de overtuigende winnaar, met zeer lage afwijkingen op alle kleuren en grijstinten die we hebben doorgemeten. Andere goed afgestelde schermen zijn de Dell UltraSharp U3223QE en de HP Z27k G3. Bij de Dell S2722DZ en LG 27UP850 komen de primaire kleuren redelijk goed overeen met wat ze zouden moeten zijn, maar heeft het scherm een zichtbare kleurzweem, die ook invloed heeft op de andere kleuren die worden doorgemeten op de Color Checker-testkaart. Bij de Acer B248Y is de grijsweergave dan weer mooi neutraal, maar liggen de primaire kleuren niet goed op hun plek. De LG Ergo 32UN880 heeft de minst nauwkeurige kleurweergave. Het is maar goed ook dat je deze monitor, net als de 27UP850, kunt kalibreren als je een colorimeter hebt. Van onze aanraders ontbreekt nog het LG UltraFine 5K Display in dit overzicht; uit de eerdere metingen wordt duidelijk dat ook dit scherm een prima kleurnauwkeurigheid biedt. We hebben dezelfde metingen ook uitgevoerd voor de Display P3-weergave. Helaas is de Philips 272B7QUPBEB te oud om op de nieuwe manier te testen en hetzelfde geldt voor de LG UltraFine 5K Display. Drie van onze aanraders komen wel terug; de twee andere ondersteunen deze kleurruimte niet. Waar de 32UN880 teleurstellend presteert voor sRGB-weergave, kan de kleurnauwkeurigheid voor Display P3 veel beter overtuigen. De 27UP850-W doet het nog iets beter. Beide schermen hebben een speciale nanocoating op het backlight voor een breder kleurbereik, zoals te zien aan de laatste grafiek van het kleurbereik waarin deze schermen een score boven 95 procent bereiken. De U3421WE biedt een minder hoge kleurverzadiging en bovendien is de grijsafstelling in deze stand slordiger dan in de sRGB-modus van het scherm. Wat de horizontale kijkhoeken betreft behoort het gros van de aangeraden schermen tot de toppers, behalve de Acer B248Y, die voor een ips-scherm best hoge afwijkingen onder een hoek laat noteren. De Dell S2722DZ heeft van links of rechts bekeken de beste kijkhoeken, terwijl de LG Ergo 32UN880 het horizontaal en verticaal goed doet. Bepaald matig is de uniformiteit bij dit scherm, met hoeken die veel donkerder zijn dan het midden. Dat kan net iets zijn van de door ons geteste sample, want deze eigenschap verschilt van exemplaar tot exemplaar. Dells Ultrasharp-monitoren hebben vaak een betere uniformiteit, al geldt dat weer niet voor de wituniformiteit van de geteste U3421WE. Op het gebied van de zwartuniformiteit scoort de monitor wel uitstekend. Wellicht ten overvloede, hebben we op alle schermen ook de responstijden doorgemeten. We tonen hierboven de eenvoudigere test met een dubbele transitie van zwart naar wit en weer terug, en donkergrijs naar lichtgrijs en weer terug. De Dell UltraSharp U3421WE blijkt ondanks zijn zakelijke insteek verrassend genoeg het snelst; uit de scores blijkt dat wel ten koste te gaan van de nodige overshoot, en helaas kun je de overdrive van dit scherm alleen aan- of uitzetten, dus veel controle heb je daar verder niet over. Bij de overige schermen duren twee transities zo'n 15ms, perfect adequaat met het oog op de relatief lage refreshrate van 60Hz van de meeste modellen. Uit de test van het energiegebruik, blijkt de Acer B248Y een lekker zuinige optie, die maar iets meer verbruikt dan onze full-hd-aanrader zonder USB-C op de eerste pagina. Philips' 272B7QUPBEB verbruikt relatief aan de diagonaal en eigenschappen ook weinig stroom. De LG UltraFine 5K Display blijkt een echte veelvraat. Dat zal niet liggen aan de hoge helderheid van dit scherm, omdat we alle monitoren in deze test op dezelfde 150cd/m² afstellen. Waarschijnlijk komt het doordat de monitor in bedrijf altijd stroom teruglevert aan het aangesloten apparaat. Power Delivery was uiteraard ook een eis voor andere USB-C-monitoren in dit hoofdstuk, maar die konden voor de test van het stroomverbruik op een andere manier worden aangesloten. Het LG-scherm heeft enkel en alleen een Thunderbolt-poort voor het beeld.

De beste superwide