Voor een dubbeltje op de eerste rang zitten, dat klinkt de meesten goed in de oren, niet? Zeker nu vrijwel alle pc-componenten en randapparatuur duurder en duurder worden, zou een kleine meevaller welkom zijn. LG probeert ons daarin tegemoet te komen met twee ultrawide monitoren die eens niet de hoofdprijs kosten, in de vorm van de WP500-serie. Dat zijn 75Hz-ips-panelen met een 21:9-beeldverhouding op de bescheiden resolutie van 2560 bij 1080 pixels.

We hebben twee schermen van die WP500-serie getest, waarmee we overigens ook direct de volledige serie getest hebben. De WP500 is namelijk in een variant met een beelddiagonaal van 29 inch en een versie van 34 inch verkrijgbaar. Er is letterlijk een gros schermen met de 21:9-beeldverhouding van die twee WP500-schermen te koop, maar de 29WP500 en 34WP500 hebben als troef hun prijs; de kleinere variant is voor minder dan 200 euro te koop en voor de grotere versie betaal je slechts 50 euro meer.

De grootste concurrent van deze twee schermen is LG zelf. Het Koreaanse bedrijf heeft enkele schermen in de schappen liggen van tussen de 200 en 250 euro, maar geen ervan is zo aantrekkelijk geprijsd als de twee nieuwe WP500-schermen. Voor de 34WP500 bestaat de enige concurrentie in zijn prijsklasse uit schermen met een 29"-beelddiagonaal. Andere fabrikanten maken eigenlijk nauwelijks ultrawides in dit prijssegment. Dat klinkt allemaal fantastisch, maar voor niets gaat de zon op en ergens moet water bij de wijn zijn gedaan, zou je denken. Tijd om op zoek te gaan naar het addertje onder het gras.