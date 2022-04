Samengevat Samsung heeft smart-functionaliteit toegevoegd aan de M7-monitor, waardoor je het volledige app-aanbod uit de Tizen-store op het scherm kunt benutten. Met de meegeleverde afstandsbediening kun je niet alleen die apps, maar ook de monitor-menu's bedienen. Het 32"-scherm met 4k-resolutie geeft niet de beste beeldkwaliteit, maar voor liefhebbers van multifunctionele apparaten biedt het wel een uitkomst om een smart-tv in je monitor te hebben. Pluspunten Streaming op monitor

Prima afstandsbediening Minpunten Matige beeldkwaliteit

Geen ergonomie Getest Samsung (LS32AM700) Zwart Prijs bij publicatie: € 399,- Vanaf € 329,- Vergelijk prijzen

Het is een bekende filosofie: je kunt beter één ding heel goed doen, dan een heleboel dingen maar half. Toch heeft Samsung ervoor gekozen dat adagium in de wind te slaan, want de M7-monitor van het bedrijf lijkt ervoor gemaakt om een echte alleskunner te zijn. Zo kun je op het scherm niet alleen je pc aansluiten, maar moet het display ook geschikt zijn voor consoles en dankzij het 'Smart'-gedeelte kun je er tv op kijken, via diensten als Netflix of Prime Video.

Tv kijken in 4k-resolutie op een 32"-scherm dat op je bureau staat zal geen straf zijn, maar wie dat leest als een mogelijkheid om ouderwetse lineaire tv te kijken, wordt teleurgesteld: een tuner ontbreekt namelijk. Dat zal voor steeds minder kijkers een probleem zijn, en desnoods kun je nog altijd tv kijken via je browser. Voor het smart-gedeelte is het scherm afhankelijk van Samsungs Tizen-besturingssysteem, dat ook op vrijwel alle Samsung-tv's zit.

Voor gamers biedt de M7 ook de nodige mogelijkheden. Je kunt niet alleen via je pc gamen, je kunt ook je console eenvoudig aansluiten. Voor pc-gaming beschikt het scherm over een speciale game-mode die het 16:9-scherm in ultrawide game view zet, wat in dit geval een beeldverhouding van 21:9 betekent. De Samsung Smart Monitor is sinds december 2020 te koop en kost momenteel ongeveer 400 euro. We nemen het scherm onder de loep om te zien of deze alleskunner ook de belangrijkste eigenschap onder de knie heeft: het bieden van een goede weergave.