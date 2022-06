Samsung introduceert 43"-monitor met Tizen OS en geïntegreerde wifi

Samsung introduceert nieuwe monitoren in zijn Smart Monitor-line-up. Het bedrijf komt met een 43"-monitor met 4K-resolutie, en een 24"-variant met resolutie van 1920x1080 pixels. De monitoren gebruiken Samsungs Tizen OS en hebben Wi-Fi 5 geïntegreerd.

De nieuwe modellen vormen een aanvulling op de huidige Smart Monitor-modellen van Samsung, meldt het bedrijf in een persbericht. De Samsung M70A 43" heeft een VA-paneel met een resolutie van 3840x2160 pixels. De M7 ondersteunt volgens Samsung HDR10, maar met een helderheid van 300cd/m² komt de monitor niet in aanmerking voor een DisplayHDR-certificering.

Samsung noemt een geadverteerde gtg-responstijd van 8ms en een verversingssnelheid van 60Hz. De monitor heeft daarnaast een USB-C-connector die power delivery ondersteunt tot 65W. Een productpagina van de Samsung M50A 24" staat op het moment van schrijven nog niet online.

Beide monitoren maken gebruik van Tizen OS, het besturingssysteem dat ook wordt gebruikt voor slimme televisies van Samsung. Samsung is eerder deze maand een samenwerking aangegaan met Google, waarmee het de wearable-variant van Tizen OS heeft samengevoegd met Android Wear. De Tizen OS-variant voor televisies blijft echter in gebruik.

Door het gebruik van dit besturingssysteem kunnen gebruikers onder andere apps installeren op hun monitor, bijvoorbeeld van streamingdiensten zoals Netflix, YouTube, Apple TV, Prime Video of Disney+. De monitoren hebben ook ondersteuning voor DeX geïntegreerd, waarmee gebruikers hun smartphone kunnen aansluiten en deze als desktop-pc kunnen gebruiken. De schermen ondersteunen ook AirPlay 2.

De 43"-variant krijgt daarnaast een afstandsbediening die wordt opgeladen via zonne-energie. Samsung introduceerde dergelijke afstandsbedieningen in januari, tijdens de CES in Las Vegas. Gebruikers kunnen de afstandsbediening ook opladen via USB-C. De afstandsbediening van de 24"-variant is niet oplaadbaar via zonne-energie. Wel ondersteunen de afstandsbedieningen van beide modellen Alexa, Bixby, en de Google Assistent. Samsung introduceerde vorig jaar zijn eerste drie schermen in zijn Smart Monitor-line-up. Tweakers schreef in maart een review over de Samsung Smart Monitor M7 met 32"-schermdiagonaal.