Prijs QD-oled-monitor Alienware en vermoedelijke prijs Sony QD-oled-tv's onthuld

De eerste dollarprijs van een QD-oled-monitor is bekend geworden. De Alienware AW3423DW kost 1299 dollar. Voor dat geld krijgt men een 34" gebogen ultrawide die een groter kleurbereik en een hogere helderheid dan oled moet hebben. Ook Sony's QD-oled-tv-prijzen lijken uitgelekt.

De Alienware AW3423DW moet in april uitkomen, meldde het bedrijf eerder. De prijs maakte het vrijdag bekend via Twitter. Hij moet 99,3 procent van de DCI-P3-kleurruimte kunnen weergeven en heeft een typical brightness van 250 nits, hoewel dat in kleinere gebieden op kan lopen tot 1000 nits. Het scherm krijgt een VESA DisplayHDR True Black 400-certificering. Alienware geeft drie jaar garantie tegen het inbranden van de oleds; het paneel moet daar goed tegen bestand zijn.

De resolutie van de monitor is 3440x1440 pixels en de verversingssnelheid gaat tot 175Hz via DP 1.4, met een responstijd van 0,1ms. Wat betreft variabele verversingssnelheid is er ondersteuning voor Nvidia G-Sync Ultimate. De kromming bedraagt 1800R en het paneel is afkomstig van Samsung Display. Volgens Alienware is de monitor vanaf 5 april te koop in Europa. Een europrijs ontbreekt nog.

55" QD-oled-tv van Sony lijkt 3000 dollar te kosten, 65" voor 4000 dollar

Van Sony is bekend dat ze met twee QD-oled-tv's komen. Die zitten in de Master Series A95K-reeks en worden geleverd met de schermdiagonalen 55" en 65". Prijzen maakt Sony nog niet bekend, maar een saillant detail is dat Sony wel prijsgeeft hoeveel Sony Rewards Points men kan verdienen met de aankopen. Een kijkje bij andere tv-productpagina's van Sony wijst uit dat elke bestede dollar een punt oplevert. Dat zou betekenen dat het 55"-QD-oled-model 3000 dollar gaat kosten en de 65"-variant 4000 dollar. Dat is beduidend minder geld dan Zuid-Koreaanse media aanvankelijk meldden. YouTube-kanaal HDTVTest trad naar buiten met de observatie.

Tweakers is wat dieper in gegaan op QD-oled-technologie in een achtergrondverhaal dat afgelopen januari online kwam.