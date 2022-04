Sony kondigt QD-oled-tv's van 65" en 55" en lcd-tv's met miniledbacklight aan

Sony presenteert zijn 2022-line-up van Bravia-tv's. Twee daarvan hebben een QD-oledpaneel. Dat gaat om modellen met schermformaten van 65" en 55". Verder bevat de line-up reguliere oled-tv's van 42" tot 77" en Sony's eerste lcd-tv's met miniledbacklight.

Sony plaatste de QD-oled-tv's in de nieuwe A95K-serie. Volgens de fabrikant zorgt de schermtechniek voor een groter kleurbereik en een hogere helderheid in vergelijking met traditionele oledpanelen. Welke helderheden de tv's halen, specificeert Sony echter niet.

Het ligt voor de hand dat Sony de QD-oledpanelen van Samsung afneemt. Samsung Display is de enige fabrikant waarvan bekend is dat die dergelijke panelen maakt. QD-oledpanelen bestaan uit blauwe oleds met groene en rode quantumdotfilters. Oled-tv's tot nu toe beschikten over oledpanelen van LG die zijn opgebouwd uit witte oleds met daarvoor rgb-kleurenfilters.

Sony geeft de QD-oled-tv's zijn Cognitive Processor XR voor beeldverwerking. Die zat ook in de high-end modellen van vorig jaar. Ook hebben de tv's Sony's Acoustic Surface Audio-functionaliteit, waarbij het schermpaneel wordt gebruikt om geluid te produceren.

Wanneer de A95K-tv's uitkomen en wat ze gaan kosten, is nog niet bekendgemaakt. Sony heeft de toestellen op de CES-elektronicabeurs aangekondigd, maar ze worden niet daadwerkelijk getoond op de beurs. Dat geldt ook voor alle andere tv's die Sony aankondigt.

A90K- en A80K-series: oled-tv's van 42" tot 77"

Sony introduceert meer nieuwe oled-tv's, maar die hebben niet de nieuwe QD-oled-panelen. Voor de tv's in de A90K-serie gebruikt Sony het nieuwe 42"-paneel van LG en een 48"-variant. De A90K-modellen behoren volgens Sony ook tot de Master Series van de hoogst gepositioneerde tv's. Daaronder plaatst Sony de A80K-serie. Die bevat reguliere 4k-oled-tv's van 77", 65" en 55".

Z9K- en X95k-series: 8k- en 4k-tv's met miniledbacklight

In de Master Series Z9K introduceert Sony twee 8k-lcd-tv's met een miniledbacklight. Het gaat om modellen van 85" en 75". Er verschijnen ook 4k-versies in de X95K-serie met formaten van 85", 75" en 65". Sony voorziet deze tv's van zijn nieuwe XR Backlight Master Drive. Zo noemt Sony de aansturing van de minileds.

Het zijn Sony's eerste tv's met miniledbacklight. De voorgangers uit de Z9J- en X95J-series hadden full array local dimming. Dat werkt met honderden leds, terwijl miniledbacklights voorzien zijn van duizenden leds. Het exacte aantal specificeert Sony niet. Samsung en LG brachten vorig jaar al miniled-tv's uit in hun Neo QLED- en QNED-series. Details over de helderheid van de miniled-tv's geeft Sony niet.

X90K- en X85K-lcd-tv's

Onderaan de line-up positioneert Sony de X90K- en X85K-series van lcd-tv's. Eerstgenoemde heeft een fald-backlight. De tweede moet het doen zonder local dimming. Ook is de X85K-serie als enige niet uitgerust met de Cognitive Processor XR, maar met de oudere 4K HDR Processor X1. Deze lcd-tv's komen uit in formaten van 40" tot 85".

Sony Bravia-serie Schermtechniek Formaten Beeldprocessor Master Series Z9K 8k-lcd met miniledbacklight 85", 77" Cognitive Processor XR Master Series X95K 4k-lcd met miniledbacklight 75", 65" Cognitive Processor XR Master Series A95K 4k-QD-oled 65", 55" Cognitive Processor XR Master Series A90K 4k-oled 48", 42" Cognitive Processor XR A80K 4k-oled 77", 65", 55" Cognitive Processor XR X90K 4k-lcd met local dimming 85", 77", 65", 55" Cognitive Processor XR X85K 4k-lcd 85", 75", 65", 55", 50", 43" 4K HDR Processor X1

HDMI 2.1-features: VRR direct beschikbaar

Sony geeft ook een overzicht van welke HDMI 2.1-features beschikbaar komen op de verschillende tv's. Volgens de fabrikant zal ondersteuning voor Variable Refresh Rate direct beschikbaar zijn als de tv's uitkomen. Dat was niet het geval in 2021. Sony beloofde met updates te komen, maar wanneer die beschikbaar zijn, is nog niet bekend.

Model HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3 HDMI 4 Z9K 18Gbit/s 4K120, VRR, ALLM, 48Gbit/s 4K120, VRR, ALLM, eARC, 48Gbit/s 4K120, 8K60, 40Gbit/s A95K 18Gbit/s 18Gbit/s 4K120, VRR, ALLM, eARC, 48Gbit/s 4K120, VRR, ALLM, 48Gbit/s A80K 18Gbit/s 18Gbit/s 4K120, VRR, ALLM, eARC, 48Gbit/s 4K120, VRR, ALLM, 48Gbit/s X95K 18Gbit/s 18Gbit/s 4K120, VRR, ALLM, eARC, 48Gbit/s 4K120, VRR, ALLM, 48Gbit/s X90K 18Gbit/s 18Gbit/s 4K120, VRR, ALLM, eARC, 48Gbit/s 4K120, VRR, ALLM, 48Gbit/s

Google TV en PlayStation 5-features

Alle 2022-tv's van Sony werken met Google TV als besturingssysteem en hebben Apple AirPlay-ondersteuning. Daarnaast krijgen de tv's van Sony het 'Perfect for PlayStation 5'-predicaat. De console kan herkennen welke tv is aangesloten en past vervolgens automatisch de hdr-instellingen aan op de maximale helderheid van het scherm. Sony noemt dat Auto HDR Tone Mapping. Ook detecteren de Bravia-tv's of de console een game afspeelt of bijvoorbeeld een film en de beeldscherminstellingen worden aan de hand daarvan aangepast.