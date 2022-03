Samsung brengt 2022-Neo QLED-televisies met miniledbacklight uit vanaf 1500 euro

Samsung heeft de adviesprijzen van zijn televisieline-up voor 2022 bekendgemaakt. Het bedrijf brengt onder andere nieuwe Neo QLED-televisies met miniledbacklight uit. Het goedkoopste model daarvan krijgt een 43"-paneel met 4k-resolutie en kost 1499 euro.

Samsung deelt onder meer de adviesprijzen voor zijn Neo QLED 8K-serie met miniledbacklight. Die televisies krijgen een 8k-resolutie, zoals de naam doet vermoeden. Samsung brengt de Neo QLED 8K-televisies uit in varianten van 65" tot 85" en met verkoopprijzen die lopen tussen de 3999 en 9999 euro.

De Neo QLED 4K-serie komt beschikbaar in beeldformaten van 43" tot 85". De adviesprijzen in die serie liggen tussen de 1499 en 5999 euro, afhankelijk van het model en het schermdiagonaal. Bepaalde Neo QLED 4K-varianten krijgen daarbij een 144Hz-refreshrate. Modellen in de lager gepositioneerde QN85B-serie en de Neo QLED 8K-televisies krijgen een 120Hz-refreshrate.

Samsung schrijft in een persbericht dat de nieuwe televisies 'vanaf nu beschikbaar zijn in Nederland'. De Neo QLED 4K-televisies zijn inmiddels dan ook beschikbaar op de website van Samsung; de nieuwe Neo QLED 8K-modellen zijn op het moment van schrijven niet leverbaar.

De fabrikant brengt verder nieuwe QLED 4K-, Crystal UHD- en Lifestyle TV-televisies met lcd-panelen uit en deelt daarvoor ook adviesprijzen. Nieuwe QLED 4K-televisies gaan 899 tot 3999 euro kosten, terwijl er Crystal UHD-televisies beschikbaar komen tussen de 649 en 2499 euro.

Het bedrijf introduceert verder nieuwe versies van The Frame met een mat scherm, die weer lijken op een schilderij en beschikbaar komen in varianten van 32" tot 85", met prijzen tussen de 699 en 4699 euro. Ook de Sero, die gekanteld kan worden naar portretmodus, krijgt een nieuw model dat 1599 euro gaat kosten. The Serif komt dit jaar beschikbaar in beeldformaten van 43" tot en met 65", met adviesprijzen van 1199 tot 1999 euro. Een nieuwe The Freestyle-projector met maximaal een diagonaal van 100" gaat 999 euro kosten.

Enkele 2022-televisies van Samsung