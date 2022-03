Maker FinFisher van spionagesoftware FinSpy is failliet

Het Duitse spywarebedrijf FinFisher is failliet. Het leverde de spionagesoftware genaamd FinSpy aan overheden. Die gebruikten dat voor het opsporen van criminelen, maar het bedrijf bleek de spyware ook te verkopen aan autoritaire regimes die er activisten of journalisten mee volgden.

Het bedrijf zou al sinds februari een faillissementstraject in zijn gegaan, zegt curator Jaffé Rechtsanwälte Insolvenzverwalter tegen Bloomberg. Er zou inmiddels niemand meer in dienst zijn bij het Brits-Duitse FinFisher GmbH, dat is gevestigd in München. Ook zou het pand niet meer in gebruik zijn en er zou 'geen perspectief zijn om de zaken voort te zetten', zegt de curator. FinFisher wil het nieuws zelf niet bevestigen.

FinFisher verkocht spyware aan overheden. Het bedrijf kwam voor het eerst grootschalig in het nieuws rond 2011. Toen bleek dat de Egyptische overheid de spyware inzette tijdens de Arabische Lente om dissidenten en activisten op te sporen. Later bleek dat ook andere autoritaire landen, zoals Turkije, de spyware gebruikten om telefoons en computers van overheidscritici af te luisteren. Naar aanleiding van dat laatste nieuws deden verschillende mensenrechtenorganisaties aangifte tegen het bedrijf. Dat onderzoek loopt nog steeds en lijkt los te staan van het faillissement.

Ook in Nederland zou de software zijn gebruikt. In 2014 ontdekte een beveiligingsonderzoeker dat de politie minstens twee actieve licenties had op FinSpy en FinSpy Mobile. De politie heeft het gebruik nooit bevestigd.