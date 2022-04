Google Lens in Chrome detecteert ook tekst in afbeeldingen

De Google Lens-functionaliteit die sinds kort in de Chrome-webbrowser zit ingebakken, herkent naast objecten in afbeeldingen nu ook tekst. Gebruikers kunnen hierdoor tekst in een afbeelding meteen als zoekterm gebruiken, deze kopiëren of meteen vertalen.

De ontdekking werd gedaan door de redactie van 9to5Google. Die ontdekte dat wanneer een gebruiker rechtsklikt op een afbeelding in de Chrome-browser en vervolgens op de optie klikt om een afbeelding op te zoeken met Google Lens, er een nieuwe pagina met Google Lens-zoekresultaten verschijnt. Hier kan gekozen worden om op de inhoud van de afbeelding te zoeken, direct op de tekst in de afbeelding te zoeken of om die tekst te gebruiken om meteen te vertalen.

Eind maart haalde Google de functionaliteit om een afbeelding te zoeken via Google Afbeeldingen uit het contextmenu van Chrome. Deze werd vervangen door een nieuwe optie, afbeelding zoeken met Google Lens. Google Lens is een functie om meer context over een afbeelding te krijgen.