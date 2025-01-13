Samsung brengt Galaxy Ring uit in nieuwe maten, werkt aan nieuwe slaapfuncties

Samsung brengt twee nieuwe maten van zijn Galaxy Ring uit. De smartring komt vanaf volgende week beschikbaar in maat 14 en 15. De Samsung Health-app krijgt daarnaast meer gezondheidsfuncties, specifiek rondom slaap.

Samsung bevestigt in een persbericht dat de nieuwe Samsung Galaxy Ring-maten vanaf 22 januari beschikbaar komen, waarmee de wearable straks verkrijgbaar in ringmaten 5 tot en met 15. Op diezelfde datum komt de ring ook naar vijftien nieuwe landen. De ring is sinds september overigens al beschikbaar in Nederland en België.

Verder zegt de Zuid-Koreaanse techgigant dat de Samsung Health-app nieuwe gezondheidsfuncties krijgt. Daaronder vallen nieuwe functies voor het tracken van slaap. Zo krijgt de app in de eerste helft van dit jaar een 'slaapomgevingsrapport', die samenwerkt met het SmartThings-platform. De feature analyseert factoren als de temperatuur, luchtvochtigheid, lichtintensiteit en luchtkwaliteit op de slaapkamer van de gebruiker. Gebruikers krijgen daarna advies over hoe ze hun omgeving kunnen optimaliseren om beter te slapen.

Samsung Health krijgt ook een slaaptijdfeature, die 'de optimale tijd' adviseert voor de gebruiker om naar bed te gaan en op te staan, op basis van hun dagelijkse routine. Die feature verschijnt in de tweede helft van dit jaar, meldt het bedrijf.

Samsung Galaxy Ring-slaapomgevingrapport
Bron: Samsung

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 13-01-2025 20:29 32

13-01-2025 • 20:29

32

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Samsung Galaxy Ring

vanaf € 242,64

2.5 van 5 sterren

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Reacties (32)

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B64 13 januari 2025 21:04
Samsung Health krijgt ook een slaaptijdfeature, die 'de optimale tijd' adviseert voor de gebruiker om naar bed te gaan en op te staan, op basis van hun dagelijkse routine.
Ik vraag me bij dat soort features altijd sterk af hoeveel gebruikers daar nou op zitten te wachten. Als je al een sterk gevormde dagelijkse routine hebt, dan is je slaappatroon daar meestal ook wel op ingesteld.

Ik las pas dat Ultrahuman sinds kort een smart wake-up heeft, waarbij je (door je telefoon - de ring kan niet trillen of piepen) wordt gewekt gedurende een fase van lichte slaap. Hierbij voorkom je dat je volledig van de wereld uit een diepe slaap wordt gehaald. De daadwerkelijke wektijd is dus wel wat flexibeler, maar je kunt min/max aangeven. Dat lijkt me een stuk nuttiger dan de toeters en bellen die Samsung nu belooft.
Llopigat
@B6413 januari 2025 21:26
Die functie bestaat al heel lang, sleep as Android heeft hem ook. En voor de iPhone had je ook dergelijke apps.
resistme @B6413 januari 2025 21:49
Ik gebruik dit al een jaar of 7 met de sleep cycle app. Dit helpt mij enorm.
Je kan ook allemaal andere inzichten vergaren met premium. Gebruik ik nu niet mijn tijdje wel gedaan. Zoals van alle data en ik zich significant alleen had volle maan een slechte invloed op mijn slaap.
Ook kreeg ie laatst een melding dat er in mijn omgeving, lees gemeente, veel gehoest werd.

En of de functie nodig is? Als ik zie hoeveel mensen domme dingen doen puur omdat ze nooit geleerd is wat normaal is. Dan zal dit vast ook helpen.

[Reactie gewijzigd door resistme op 13 januari 2025 21:51]

easygoingmartin @resistme14 januari 2025 08:36
Ik gebruik sleep cycle nu 10 jaar met premium. Zeer tevreden over! sinds kort i.c.m. samsung galaxy watch en die kan trillen om wakker te maken, wat nog prettiger is dan een (luid) geluid.
MPIU8686 @B6414 januari 2025 06:02
Ik las pas dat Ultrahuman sinds kort een smart wake-up heeft, waarbij je (door je telefoon - de ring kan niet trillen of piepen) wordt gewekt gedurende een fase van lichte slaap. Hierbij voorkom je dat je volledig van de wereld uit een diepe slaap wordt gehaald.
Wordt je hier dan wel wakker van ?

Als ik niet uit mezelf wakker wordt als ik ben uitgeslapen of naar het toilet moet, wordt ik zeer moeilijk wakker zonder geluid. Anders is geluid in huis of buitenhuis wel meestal de boosdoender.

Als ik zwaar heb gewerkt de dag voordien kan het wel eens zijn dat ik door alles doorslaap. Dan mag mijn smartphone liggen trillen naast mij of op mijn borst als ik zo in slaap ben gevallen, want dat gebeurt dan wel eens, wordt ik zelfs niet eens wakker van.

[Reactie gewijzigd door MPIU8686 op 14 januari 2025 06:08]

i-chat @MPIU868614 januari 2025 08:52
Als die telefoon naasy je lgt te trillen gebruik je hem verkeerd

Die trilmotor is er voor haptische feedback niet om een zoemene geluid te maken

Als je de telefoon dus niet op je lippen jf draagt in bijvoorbeeld een broekzak heeft trillen geen zin

Een ring of horloge draag je wel gewoon doorlopend dus dan zou trillen beter moeten werken
MPIU8686 @i-chat14 januari 2025 09:19
Daar gaat het toch niet over .. het gaat over de wake-up functie van de ring.
Als die telefoon naasy je lgt te trillen gebruik je hem verkeerd
Net niet, dit noem ik als voorbeeld over de trilfunctie. Natuurlijk staat het volume af, anders bellen ze je alsmaar wakker .. |:(

Het alarm van de telefoon gaat enkel als ik wakker moet worden of voor een agenda punt.
Een ring of horloge draag je wel gewoon doorlopend dus dan zou trillen beter moeten werken
Draagt u dat doorlopend ?
Bij mij ging mijn horloge vroeger dagelijks uit bij thuiskomen en ik droeg het al helemaal niet meer vanaf de Nokia 3310, nu draag ik er enkel nog eentje tijdens het sporten en ben telkens blij dat het daarna uit is. Een ring draag ik al helemaal niet, maar zou me verbazen dat dit zou werken aangezien ik een smartphone die op mijn borst ligt niet eens voel trillen .. ;)
meller14 13 januari 2025 22:56
ik zie het nut er niet van in. (nog niet)

Deze ring gaat mij niet beter/slechter laten slapen.
Mn horloge + telefoon geven mij voldoende inzicht + hoe ik me voel als ik wakker word bevestigd vaak dit beeld wat door deze hardware word geschetst.

Mijn mening: nog meer consumptie van goederen waar we (vooralsnog) niet op wachten en wat slecht is voor de natuur en mensheid.
lionels @meller1414 januari 2025 08:14
Dan ben jij de doelgroep niet, deze ring is bedoeld voor mensen die geen smartwatch willen dragen. Maar toch hun slaap en activiteiten willen tracken.

[Reactie gewijzigd door lionels op 14 januari 2025 08:15]

meller14 @lionels14 januari 2025 16:12
okay, makes sence
Blaze85 13 januari 2025 23:52
Komt er ook een XXL-versie uit zodat je 'm als cockring kunt gebruiken? :P
MPIU8686 @Blaze8514 januari 2025 05:50
Komt er ook een XXL-versie uit zodat je 'm als cockring kunt gebruiken? :P
Om zo alle "data" te verzamelen dan ? .. :D ..
Awesomo4k @MPIU868615 januari 2025 10:10
Hartslag zeker :)
geerttttt @Blaze8514 januari 2025 07:44
Alsof jij een grotere versie nodig hebt :D
i-chat @Blaze8514 januari 2025 09:04
Is dat een typo?

Small bedoel je toch en niet large

Je moet de breedte meten niet de lengte om een ring te passen
Amandess 14 januari 2025 00:07
Leuk dat die je slaap kwaliteit kan monitoren, maar ik zou liever een ring hebben die ik ook als wekker kan gebruiken en bijv. subtiel oplicht/trilt als ik gebeld wordt.
MPIU8686 14 januari 2025 06:08
De feature analyseert factoren als de temperatuur, luchtvochtigheid, lichtintensiteit en luchtkwaliteit op de slaapkamer van de gebruiker. Gebruikers krijgen daarna advies over hoe ze hun omgeving kunnen optimaliseren om beter te slapen.

Samsung Health krijgt ook een slaaptijdfeature, die 'de optimale tijd' adviseert voor de gebruiker om naar bed te gaan en op te staan, op basis van hun dagelijkse routine. Die feature verschijnt in de tweede helft van dit jaar, meldt het bedrijf.
Moet niet gekker worden dan dit ..

Je weet toch hoe je moet slapen en als je niet kunt slapen kom je er zelf al snel genoeg achter wat de reden daarvoor is. Sta je met de nacht of andere rare werkuren en heb je last van lichtinval, dan hang je een extra verduistering. Lawaai.. tja, slapen met de ramen dicht dan of ander rolluiken bijhangen als dit nodig mocht zijn. In de zomerperiode, ja pech .. de warmte hangt nu eenmaal binnen, slecht slapen doe je sowieso dan.

Al er dan advies komt van die app dat je tijdens de nacht moet slapen, of een raam moet openzetten voor een betere luchtkwaliteit of tijdens de .."hittegolf".. zomerperiode de temperatuur te hoog is kan je daar toch weinig aan veranderen.

Vraag me af wat voor nut dit heeft ?
Rens1967 @MPIU868614 januari 2025 09:54
Ik voel zelf in de ochtend wel of ik goed geslapen heb of niet. 8)7
MPIU8686 @Rens196714 januari 2025 10:14
Ik voel zelf in de ochtend wel of ik goed geslapen heb of niet. 8)7
Wat die app je verteld te doen weet jij zelf ook .. lijkt wel of mensen tegenwoordig niet meer voor zichzelf mogen of kunnen denken.
redo033 @MPIU868614 januari 2025 16:21
Totdat je apneu hebt dan praat je wel anders
MPIU8686 @redo03314 januari 2025 20:21
Totdat je apneu hebt dan praat je wel anders
Moet je net tegen mij zeggen .. |:(
Waarom zou die ring dan helpen ?
Toerq 14 januari 2025 09:55
Jammer dat ze geen maat 17 hebben, heb ff gemeten en kom op 80mm uit omtrek.
witstert 15 januari 2025 00:25
What is the point of having a "Ring" and still have to have a cellphone to connect to the internet as opposed to having a watch that can be connected to the internet directly via the same internet connection that the cellphone uses to connect to the internet?

Can the ring be used around an "other" appendage, perhaps, to provide it with a source of "stimulation"
DrPoncho @Jeroen hofman13 januari 2025 21:29
Misschien even een weekje er tussenuit om te unwinden?
geertss @Jeroen hofman13 januari 2025 21:49
Het is er al: https://techcrunch.com/2023/01/07/ces-urine/ :)
i-chat @Jeroen hofman14 januari 2025 09:01
Ik weet niet wat jij nepgezond voedsel uit de supermarkt vind en hoe dat volgens jouw ietswat wappige rand precies met ideale slaapomgeving te maken zou kunnen hebben

Maar om je vraag te beantwoorden

Met een zuurstof / fijnstof / co2 meter zpu jr de luchtkwaliteit kunnen meten en kunnen vergelijken met hoe goed jij slaapt

Zelfde gaat op voor luchtvochtigheid, temperatuur of misschien zelfs aanwezigheid van verlichting

Natuurlijk is je omgeving niet het enige dat invloed heeft op nachtrust maar als het open of juist dichtzetten van een raam je beter laat slapen is dat wel heeeeel makkelijk verdiend
Bas_f @Jeroen hofman14 januari 2025 08:50
Al je "klachten" kun je toch zelf oplossen? Waarom moet er altijd een zondebok worden aangewezen? Ga gewoon lekker in Scandinavie wonen, verbouw je eigen groenten, sla je eigen put, slacht je eigen varkens, kippen en koeien en leef zo gezond als je wilt. Geen bewerkte meuk, alles puur natuur. Huisje aldaar kun je gewoon kopen met de huidige overwaarde van je huis alhier.
watercoolertje
@Jeroen hofman14 januari 2025 11:48
Maar ging uiteindelijk over de Galaxy Ring en gezond slapen
Daar ging je vorige reactie helemaal niet over, je gebruikte dat enkel als aanleiding voor je relaas over andere zaken...

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 14 januari 2025 11:48]

Bas_f @Jeroen hofman14 januari 2025 20:07
Nee, ik zeg niet dat alles hier supergezond is. Ik zeg dat als je 100% zeker wilt zijn dat je voedsel gezond is, je het zelf zou kunnen verbouwen.

Ik ben het met je eens dat supermarktvoedsel in Nederland veelal veel te bewerkt is. Ook dat kun je al oplossen door gewoon niet meer naar de supermarkt te gaan, maar gewoon naar de bakker, de slager en de groetenboer. En die vertellen je met liefde over het product wat ze verkopen.

Jouw verhaal m.b.t. het ziekenhuisafval vind ik nogal sterk. Daar moet toch ergens wat over te vinden zijn, zou je zeggen. Ik heb geen uren gezocht, maar ik kan niks vinden. Het enige wat ik zie is dat Pharmafilter failliet is en het ongezuiverde water van een aantal ziekenhuizen nu gewoon weer het riool ingaat. V.w.b. dat afval zijn er nogal wat regels opgesteld. Het ILenT heeft daar wat over op hun website gezet: https://www.ilent.nl/onde...ekenhuisafval-over-de-weg
jesco_white @Jeroen hofman14 januari 2025 22:37
AIVD verricht onderzoek naar zaken die de nationale veiligheid en democratische rechtsorde in gevaar kunnen brengen. Maar jij beweert dat ze ook een gierput op de kinderboerderij van boer Jan in Schubbekutteveen komen onderzoeken?

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