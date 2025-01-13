Samsung brengt Galaxy Ring uit in nieuwe maten, werkt aan nieuwe slaapfuncties

Samsung brengt twee nieuwe maten van zijn Galaxy Ring uit. De smartring komt vanaf volgende week beschikbaar in maat 14 en 15. De Samsung Health-app krijgt daarnaast meer gezondheidsfuncties, specifiek rondom slaap.

Samsung bevestigt in een persbericht dat de nieuwe Samsung Galaxy Ring-maten vanaf 22 januari beschikbaar komen, waarmee de wearable straks verkrijgbaar in ringmaten 5 tot en met 15. Op diezelfde datum komt de ring ook naar vijftien nieuwe landen. De ring is sinds september overigens al beschikbaar in Nederland en België.

Verder zegt de Zuid-Koreaanse techgigant dat de Samsung Health-app nieuwe gezondheidsfuncties krijgt. Daaronder vallen nieuwe functies voor het tracken van slaap. Zo krijgt de app in de eerste helft van dit jaar een 'slaapomgevingsrapport', die samenwerkt met het SmartThings-platform. De feature analyseert factoren als de temperatuur, luchtvochtigheid, lichtintensiteit en luchtkwaliteit op de slaapkamer van de gebruiker. Gebruikers krijgen daarna advies over hoe ze hun omgeving kunnen optimaliseren om beter te slapen.

Samsung Health krijgt ook een slaaptijdfeature, die 'de optimale tijd' adviseert voor de gebruiker om naar bed te gaan en op te staan, op basis van hun dagelijkse routine. Die feature verschijnt in de tweede helft van dit jaar, meldt het bedrijf.