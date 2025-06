Samsung bevestigt in aanklacht tegen Oura dat Galaxy Ring in augustus uitkomt

Samsung heeft in een aanklacht tegen ringenmaker Oura bevestigd dat de eigen Galaxy Ring in of rond augustus uitkomt, in elk geval in de Verenigde Staten. Het was al langer duidelijk dat de Galaxy Ring voor het einde van het jaar zou uitkomen.

Energiescore Samsung Health

De aanklacht vermeldt dat de massaproductie binnen enkele weken begint. Ook vermeldt de aanklacht dat Samsung in de Health-app op basis van factoren als hartslag en slaap een 'energiescore' zal geven aan gebruikers met een inschatting van hoe uitgerust zij zijn. Dat is een functie die in meerdere slimme ringen zit.

Samsung Galaxy Ring

Samsung wil met deze stap een aanklacht van Oura tegen Samsung voor zijn. De Zuid-Koreaanse fabrikant redeneert dat Oura afgelopen jaren aanklachten heeft ingediend tegen elke maker van een nieuwe slimme ring op basis van patenten die volgens Samsung generieke elementen van slimme ringen omschrijft, zoals de integratie van sensors en het berekenen van scores op basis van data van een ring. Oura beweert dat het die elementen heeft uitgevonden en dat andere bedrijven daarom Oura moeten betalen om dat te kunnen gebruiken.

De Zuid-Koreaanse fabrikant zei al maanden geleden dat het de Galaxy Ring zou gaan uitbrengen. Deze gadget, met de functionaliteit van een fitnesstracker zonder scherm, zou later dit jaar moeten uitkomen, en zou een accuduur van meerdere dagen tot een week moeten hebben en onder meer hartslag en stappen moeten bijhouden.