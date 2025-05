Samsung Galaxy Ring heeft geen gesoldeerde accu, reparatie alsnog onmogelijk

De Samsung Galaxy Ring heeft geen vastgesoldeerde accu, zo blijkt uit een teardown van iFixit. In plaats daarvan zit er een drukconnector. Vermoedelijk is dat om kosten te besparen, redeneert iFixit, al kost het wel ruimte.

Een drukconnector maakt het mogelijk om een verbinding los te koppelen zonder gereedschap of met alleen een plastic spudger. Daarom is het afwijkend dat die te vinden is in een niet-repareerbaar apparaat, zegt iFixit. De ring is alleen open te krijgen door hem stuk te maken. Net als veel oordopjes en smartwatches maakt dat het apparaat niet-repareerbaar.

De Oura-ring, de voornaamste concurrent van het Samsung-gadget, heeft een accu die wel vastgesoldeerd zit. Volgens iFixit is het goedkoper om te werken met een drukconnector, omdat het de stap van solderen bespaart. Het neemt wel iets meer ruimte in de behuizing in, terwijl die ruimte juist in een ring schaars is. De NFC-chip in de Galaxy Ring is van NXP, de bluetoothchip komt van Nordic Semiconductor. Samsung bracht de ring deze zomer uit, maar niet in de Benelux.