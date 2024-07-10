Microsoft stapt uit bestuur van OpenAI, Apple zou ook niet meer toetreden

Microsoft heeft zijn zetel in de raad van bestuur van OpenAI opgegeven, maakt Microsoft bekend. Het bedrijf zegt dat die zetel niet langer nodig is. Apple zou ook zo'n zetel krijgen, maar gaat die volgens Financial Times-bronnen toch niet in gebruik nemen.

Met de zetel had Microsoft geen stemrecht, maar kreeg het bedrijf wel meer inzicht in hoe beslissingen werden genomen bij OpenAI. Het bedrijf zegt nu volgens Reuters dat die zetel niet langer nodig is, omdat er nu 'vertrouwen is' in de richting van OpenAI. Daarvoor verwijst Microsoft onder meer naar samenwerkingen met andere bedrijven, 'innovaties' en het groeiende klantenbestand van OpenAI.

OpenAI is bovendien van plan om in de toekomst vergaderingen in te plannen met partners als Microsoft en Apple, om die zo bij te praten over plannen en veranderingen binnen het bedrijf. Apple was volgens Bloomberg eveneens van plan om een plek in te nemen in OpenAI's raad van bestuur, maar gaat dat volgens Financial Times-bronnen toch niet doen. Hiervoor wordt geen toelichting gegeven.

Microsoft werd eind vorig jaar lid van OpenAI's raad van bestuur, net toen ceo Sam Altman was teruggekeerd na een eerder ontslag. Microsoft wilde in het kader van die onrust meer inzicht krijgen in de processen van het AI-bedrijf, waar Microsoft veel in geïnvesteerd heeft en ook veel mee samenwerkt.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 10-07-2024 10:51 38

10-07-2024 • 10:51

38

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Reacties (36)

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thomas_n 10 juli 2024 11:42
De echte reden is uiteraard dat de relatie tussen Microsoft en OpenAI onderwerp is van antitrust-onderzoeken. Microsoft hoopt op deze manier de indruk te wekken dat hun invloed beperkt is en OpenAI onafhankelijk opereert.

Edit: had eigenlijk een reactie op @T-men moeten zijn.

Edit2: zie bijvoorbeeld
https://arstechnica.com/t...ai-operate-independently/
https://www.reuters.com/t...a-nyt-reports-2024-06-06/

[Reactie gewijzigd door thomas_n op 22 juli 2024 13:28]

NoTechSupport @thomas_n10 juli 2024 12:11
Ik vind dat in het artikel wel opgenomen had mogen worden dat er nog andere zaken spelen...

Dat je vertrouwen hebt is geen reden om een zetel op te geven. Vertrouwen evolueert en moet voortdurend getoetst worden. Die zetel is een verzekering die je nooit opgeeft "omdat er vertrouwen is".

Onzin die door bedrijven verteld wordt mag wel kritisch geëvalueerd worden in een artikel.
supersnathan94
@NoTechSupport10 juli 2024 13:13
Dit inderdaad. Een zetel in een RvB is natuurlijk ter toetsing direct op beslissingen nog voordat deze publiek bekend worden gemaakt.

Dit wil je alleen al omdat je anders als partner volledig met je bek vol tanden staat als ze iets gaan doen wat je a) niet had verwacht of b) problemen oplevert met jouw dienstverlening en klant afspraken.

Natuurlijk zitten deze partijen al direct met de devs en door de organisatie heen, maar algemene visie en beleid wordt natuurlijk elders gemaakt en besproken.

“Vertrouwen hebben” is geen reden om een non-vote chair op te geven. Je hebt toch al geen enkele invloed op de besluitvorming dus het is alleen ter informatie officieel gezien dan.

Uiteindelijk heb je met zo’n RvB zetel wel degelijk een vinger in de pap aangezien er fysiek iemand bij vergaderingen aanwezig is die jouw belangen behartigt. Die hoeft maar even scheef te kijken en de rest weet dan dat een bepaald onderwerp misschien anders aangevlogen moet worden.

Dit is dan ook veel meer het kunnen ontkennen van verantwoordelijkheid en invloed dan alleen “we hebben er wel vertrouwen in dat het goed komt”.
Deido @thomas_n10 juli 2024 12:50
Dit was het eerste wat ik dacht toen ik dit bericht las, die willen het liefst gewoon hun handen ervan af trekken in openbare beeld. “Wij wisten van niks van plan x of methode y laat staan actief wet Z overtreden”

Lekker de vinger vinger van hun af kunnen wijzen als het fout gaat.
SuperDre @thomas_n10 juli 2024 13:58
Als ze rechtstreekse stemrecht hadden, dan had ik je gelijk gegeven, maar dat hebben ze niet dus is op dat punt die zetel geen aanleiding/onderdeel voor die antitrust onderzoek.
T-men 10 juli 2024 11:00
Microsoft heeft miljoenen in OpenAI geïnvesteerd. Niet alleen rechtstreeks in het bedrijf zelf, maar ook op in de ontwikkeling van toepassingen van AI in hun producten.
Waarom geven ze nu zomaar gratis-en-voor-niks hun zetel op ? Dat begrijp ik niet ?
Je wil je investering toch bewaken en je kanaal van informatie open houden.

Het is niet dat het hier om pinda's gaat...
swhnld @T-men10 juli 2024 11:52
Omdat Microsoft nu onderzocht wordt op marktmacht/misbruik door verschillende overheden. Dus proberen ze op deze manier de angel uit die onderzoeken te halen en hun investeringen veilig te stellen.
Om diezelfde reden zal Apple nu ook niet toetreden, want ook zij staan al onder toezicht en willen niet nog een zaak erbij krijgen, plus met MS eruit hoeven ze ook daar geen tegenwicht te bieden in het bestuur.
SuperDre @swhnld10 juli 2024 13:50
Nou, zal daar weinig mee te maken hebben omdat ze toch geen rechtstreekse stemrecht hadden.
michelr @swhnld11 juli 2024 10:50
OpenAI hangt ook nog wat zaken boven het hoofd; dat maakt associatie met die club een risico, maar niet compleet te voorkomen als je niet zo lang terug als MS 500m in die tent gepompt hebt en Sam zijn hachie bij OAI gered na een bestuurscrisis.
daanmd @T-men10 juli 2024 11:06
Maak daar maar miljarden van.. 13 miljard dollar geloof ik.

Ik vermoed dat ze dit onder andere doen omdat ze beschuldigd/verdacht worden van het schenden van fusieregels met deze investeringen.
Risce @daanmd10 juli 2024 11:43
Die 'miljarden' waren natuurlijk niet gewoon per giro overgemaakt. Het gaat daarbij om toezeggingen voor toekomstige investeringen en gratis of met korting toegang tot infrastructuur die Microsoft bezit (bv. om berekeningen te maken met supercomputers). Maar ja, dat klinkt niet zo lekker in een persbericht ;)
Llopigat
@Risce10 juli 2024 13:17
Ja die miljarden zijn vooral betaald in de vorm van Azure compute credits.
ThaBilly @T-men10 juli 2024 11:04
Zoals het artikel zegt

Het bedrijf zegt nu volgens Reuters dat die zetel niet langer nodig is, omdat er nu 'vertrouwen is' in de richting van OpenAI.

het is niet alsof ze nu hun aandelen gratis weggeven, ze vertrouwen het bestuur voldoende om niet meer zelf mee te sturen. daarnaast blijven zij groot aandeelhouder, mocht openai de verkeerde kant op gaan zullen ze echt wel invloed kunnen uitvoeren.

[Reactie gewijzigd door ThaBilly op 22 juli 2024 13:28]

Alfa1970 @ThaBilly10 juli 2024 11:14
Dat hangt helemaal af van het soort aandelen en de afspraken die gemaakt zijn.
Met de zetel in de raad van bestuur had Microsoft ook geen enkele zeggenschap, het enige dat ze hadden aan die zetel is inside information, maar geen zeggenschap, geen stem, ze konden er niet mee sturen.

Hetzelfde kan met aandelen, Microsoft was ook ooit groot aandeelhouder van Apple, maar buiten het feit dat ze Apple overeind hielden daarmee, hadden ze geen enkele invloed of zeggenschap.

Dus het feit dat iemand aandelen heeft, wil nog niet zeggen dat ze invloed kunnen uitoefenen.
CaptainHooky @Alfa197010 juli 2024 12:16
Weet iemand hoe strikt zon zetel zonder zeggenschap genomen wordt? Het lijkt me dat als een grote aandeelhouder zoals Microsoft aan tafel zit, ze best wat druk kunnen uitoefenen. Is dan zo'n zetel zonder zeggenschap iets wat alleen de buitenwereld ziet, maar in de praktijk gewoon een zetel met zeggenschap is?

[Reactie gewijzigd door CaptainHooky op 22 juli 2024 13:28]

supersnathan94
@CaptainHooky10 juli 2024 13:16
Je zou het kunnen zien als adviserend. Iemand die bij een vergadering achter gesloten deuren aanwezig is kan natuurlijk van alles doen en kenbaar maken zonder dat dit bindend is. Uiteindelijk zijn het de stemgerechtigden die een beslissing moeten maken.

Deze kunnen echter wel op verschillende manier van informatie worden voorzien.

Daarom is zo’n zetel ook handig voor een partij als MS of Apple. Want die kunnen dan ook een doekje opendoen over hun plannen met hetgeen openAI aan het maken is. Aan de hand daarvan kunnen bepaalde zaken natuurlijk aangepast worden mbt visie en beleid op langere termijn.
mburg @CaptainHooky10 juli 2024 13:50
Het gaat om zetels met en zonder stemrecht. Zo'n persoon die de zetel bekleedt kan zich natuurlijk wel in discussies mengen, vragen stellen en invloed uitoefenen op de wandelgangen. Maar als er besloten wordt over zaken hebben ze geen stem.
Sinan10 @ThaBilly10 juli 2024 13:38
Ik lees eigenlijk mocht openAI fout gaan dan hebben wij er niks mee te maken
michelr @T-men10 juli 2024 11:24
Aparte move idd, zeker gezien het hele Copilot hangt aan OpenAI. Lopen wel wat onderzoeken van oa FTC naar de investering van MS in OpenAI, dus wellicht poging om zo de angel eruit te halen.
Jefrey Lijffijt @michelr10 juli 2024 11:40
Als ze bij Microsoft een beetje intelligent zijn geweest dan hebben ze alles zo geprogrammeerd dat ze de AI-tool makkelijk voor een andere kunnen wisselen.
Yalopa @Jefrey Lijffijt10 juli 2024 15:46
Redelijk :)

https://ai.azure.com/explore/models

1697 modellen ter beschikking voor klanten die een AI oplossing willen bouwen op Azure. Je kan er van uitgaan dat de Copilots zeer gemakkelijk van model kunnen wisselen...
satya @Yalopa10 juli 2024 21:30
Copilot is afhankelijk van een grote LLM, die kleinere zijn net als bij Google of bij IBM allemaal specialistisch.
Gr4mpyC3t @T-men10 juli 2024 11:04
De vraag is natuurlijk of je dat met een zetel in het bestuur op moet lossen of dat je op andere manieren op de hoogte wordt gehouden.

Het is prima te begrijpen dat je initieel de bedrijfsvoering goed in de gaten wil houden. Maar als dat vertrouwen er is, waarom zou je dan nog zitting nemen in het bestuur?
sdziscool @T-men10 juli 2024 11:06
Waarschijnlijk zat Microsoft daar om te kijken of er achter de schermen er nog iets "magisch" aan zat te komen (of daar naartoe aan het werken waren). Ze hebben waarschijnlijk gezien van niet en zien openAI nu meer als een kant en klaar bedrijf, gewoon LLMs van hoge kwaliteit, ieder jaar misschien een beetje beter, maar hoogstwaarschijnlijk geen doorbraken (of controverses) meer. Dat noem je in de business "betrouwbaar".
HetMes @T-men10 juli 2024 11:14
Ik denk dat OpenAI Microsoft duidelijk heeft kunnen maken dat het niet kan functioneren als de baas constant over hun schouder mee loop te gluren.

Daar was Microsoft het wel mee eens, maar dan moesten er wel harde afspraken gemaakt worden. En het lijkt er dus op dat ze het over een aantal dingen eens zijn nu.

Het zou ook kunnen wezen dat het vanuit de overheid kwam, die niet wilde dat Microsoft haar invloed gebruikte om de potentieel enorme AI markt, nu geleid door OpenAI direct aan te sturen.

Dat soort details komen natuurlijk nooit naar buiten, maar 'het was niet meer nodig' is inderdaad onzin.
W32.il0veyou @T-men10 juli 2024 11:59
* miljarden
Avalaxy 10 juli 2024 11:09
De opgegeven reden is erg verdacht en lijkt me helemaal niet de echte reden. Nog niet zo lang geleden is OpenAI uit elkaar geklapt, er zijn meerdere mensen (waaronder de co-founder) die zijn weggegaan omdat ze het bedrijf niet meer vertrouwen en ze hebben hun afdeling die zich bezig houdt met veilige AI nog niet zo lang geleden opgedoekt.

Wat de reden ook is dat Microsoft deze stap neemt, dat ze "vertrouwen hebben" in het bedrijf lijkt me allerminst de echte reden.
Jefrey Lijffijt @Avalaxy10 juli 2024 11:39
Ik zou het inderdaad eerder als de zoveelste rode vlag beschouwen, of er moet een aanleiding zijn zoals dat ze zeer binnenkort opgekocht gaan worden door Microsoft (of een andere partij, maar Microsoft lijkt het meest voor de hand te liggen).
satya @Jefrey Lijffijt10 juli 2024 21:20
Microsoft wed op meerdere paarden, ze kunnen het trucje inmiddels zelf maar zien ook dat anderen het mogelijk beter doen zoals Antropic.
webster 10 juli 2024 11:50
Ik denk dat Microsoft en Apple niet al te dicht op het vuur willen zitten, als daar een keer een bom ontploft. Met een ex-NSA directeur en een onstabiele Sam Altman is OpenAI niet echt een baken van vertrouwen.
sikkwittet 10 juli 2024 12:42
Ala big tech zegt het te vertrouwen, vertrouw ik het niet.
Wolfos 10 juli 2024 16:48
Nog eventjes geduld en we zijn verlost van de AI hype.
https://finance.yahoo.com...eated-fake-194008129.html

Na het rapport van Goldman Sachs lijken steeds meer investeerders skeptisch te worden over de opbrengsten.
friketje1 10 juli 2024 11:07
OpenAI is een grote soap, hier gaan boeken en films over gemaakt worden.
Het bestuur was kennelijk onder invloed van techno septici, veel mensen die aanhanger zijn van de "effective altruism" beweging wat een beetje de tegenhangers zijn de klimaatactivisten, maar dan met de angst dat we ten onder gaan aan AI. En de strijd in hoeverre OpenAI een for profit organisatie moet zijn.
Kennelijk is de paleis revolutie voorbij, denkt Microsoft.

Voor wat er van waar is, het zijn wel mooie verhalen om te volgen.
Llopigat
@friketje110 juli 2024 13:20
Het bestuur was kennelijk onder invloed van techno septici, veel mensen die aanhanger zijn van de "effective altruism" beweging wat een beetje de tegenhangers zijn de klimaatactivisten, maar dan met de angst dat we ten onder gaan aan AI. En de strijd in hoeverre OpenAI een for profit organisatie moet zijn.
Kennelijk is de paleis revolutie voorbij, denkt Microsoft.
Dit was niet echt een paleisrevolutie. OpenAI is met die beginstelen opgericht. In het begin zelfs als non-profit! De investering door Microsoft en de commercialisatie van hun produkten, dat was de paleisrevolutie.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 13:28]

analog_ @friketje110 juli 2024 11:27
EA is beetje eng, zijn mensen waarbij het doel het middel heiligt.

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