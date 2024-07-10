Microsoft stapt uit bestuur van OpenAI, Apple zou ook niet meer toetreden

Microsoft heeft zijn zetel in de raad van bestuur van OpenAI opgegeven, maakt Microsoft bekend. Het bedrijf zegt dat die zetel niet langer nodig is. Apple zou ook zo'n zetel krijgen, maar gaat die volgens Financial Times-bronnen toch niet in gebruik nemen.

Met de zetel had Microsoft geen stemrecht, maar kreeg het bedrijf wel meer inzicht in hoe beslissingen werden genomen bij OpenAI. Het bedrijf zegt nu volgens Reuters dat die zetel niet langer nodig is, omdat er nu 'vertrouwen is' in de richting van OpenAI. Daarvoor verwijst Microsoft onder meer naar samenwerkingen met andere bedrijven, 'innovaties' en het groeiende klantenbestand van OpenAI.

OpenAI is bovendien van plan om in de toekomst vergaderingen in te plannen met partners als Microsoft en Apple, om die zo bij te praten over plannen en veranderingen binnen het bedrijf. Apple was volgens Bloomberg eveneens van plan om een plek in te nemen in OpenAI's raad van bestuur, maar gaat dat volgens Financial Times-bronnen toch niet doen. Hiervoor wordt geen toelichting gegeven.

Microsoft werd eind vorig jaar lid van OpenAI's raad van bestuur, net toen ceo Sam Altman was teruggekeerd na een eerder ontslag. Microsoft wilde in het kader van die onrust meer inzicht krijgen in de processen van het AI-bedrijf, waar Microsoft veel in geïnvesteerd heeft en ook veel mee samenwerkt.