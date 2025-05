Nieuwe Youfone-aansluitingen gaan alleen nog maar over KPN-netwerk

Youfone levert in de toekomst alleen nog diensten via het netwerk van KPN. Aanvankelijk deed het bedrijf dat ook via het netwerk van E-Fiber. Dat blijft zo voor bestaande klanten, maar nieuwe klanten gaan over op KPN.

Youfone bevestigt dat aan TotaalTV. In gebieden waar E-Fiber ligt, worden nieuwe klanten op het netwerk van KPN aangesloten. Dat geldt voor glasvezelabonnementen, maar als er geen glasvezelaansluiting in een gebied ligt, kunnen klanten op KPN's dsl-netwerk worden aangesloten.

KPN nam Youfone vorig jaar over. De virtuele provider bood op beperkte locaties ook glasvezel via E-Fiber aan, maar die provider werd zelf in 2022 overgenomen door Open Dutch Fiber. E-Fiber had op dat moment zo'n 100.000 aansluitingen in Nederland en wil dat in de toekomst uitbreiden met nog eens 500.000.