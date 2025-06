Delta brengt na uitspraak rechter alsnog glasvezel naar buitengebieden Westland

Delta Fiber gaat alsnog glasvezel aanleggen bij mensen in het buitengebied van Westland en Midden-Delfland. De inwoners wonnen eind 2022 een rechtszaak tegen Delta, nadat het bedrijf had besloten geen glasvezel aan te leggen omdat het te duur was.

Delta zegt dat het is begonnen met de voorbereidingen voor het aanleggen van glasvezel in het buitengebied van het Westland, meldt de regionale omroep WOS. De betrokken bewoners zijn hier per brief over geïnformeerd.

De aankondiging volgt na een lang juridisch traject. Delta peilde eind 2019 de interesse naar glasvezel in het gebied. Als de helft van de huishoudens interesse toonde, zou er glasvezel aangelegd worden. Die interesse was er, maar Delta kwam toch terug op zijn belofte, omdat het vanwege de vele waterwegen en natuurgebieden te duur zou worden. Daarop stapten de inwoners naar de rechtbank.

De rechter bepaalde in november 2022 dat de beslissing van Delta niet terecht was. De onverwacht hoge kosten zijn volgens de rechter geen 'zwaarwegende reden' om af te zien van de aanleg. Klagers die al een contract met Delta hadden voor het afnemen van glasvezel, moeten alsnog glasvezel krijgen. Het Gerechtshof schaarde zich afgelopen juni in een hoger beroep achter deze uitspraak en gaf Delta anderhalf jaar om in het gebied glasvezel aan te leggen.

Delta zegt nu tegenover WOS dat de aanleg een uitdaging blijft. "Het feit blijft dat het echt een heel complex gebied is om op een goede manier te ontsluiten, dus daar moeten wij samen met de aannemer en de gemeente naar kijken: hoe kunnen we dat op de beste manier doen", zegt Michiel Admiraal, Business Development Director bij het bedrijf, tegenover de omroep.

Delta wil in de tweede helft van 2026 alle aansluitingen hebben gerealiseerd. "Hopelijk hebben de mensen dan een goede dienst over de glasvezelaansluiting en blijven ze nog lang klant bij ons", zegt Admiraal.