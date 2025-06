Bose introduceert nieuwe versie van QuietComfort Earbuds

Bose heeft een nieuwe versie van zijn QuietComfort Earbuds gepresenteerd. De oortjes zijn voorzien van noisecancellation en de optie om met spraakcommando's selfies te maken en telefoontjes op te nemen. Ze gaan 8,5 uur mee op een acculading.

De nieuwe QuietComfort Earbuds bevatten per oortje drie microfoons, die volgens Bose samenwerken om noisecancellation te optimaliseren. De oortjes zijn aan te sturen via aanraking. Welke aanraking wat doet, is in te stellen via de bijbehorende Bose QC Earbuds-app. Ook worden dus spraakcommando's ondersteund. Daarmee kunnen gebruikers telefoontjes opnemen, media afspelen en het volume aanpassen. Via de Remote Selfie-functie zijn de oortjes ook te gebruiken als afstandsbediening voor een camera. Met een spraakcommando kan dan een foto worden gemaakt.

De accu van de oortjes is goed voor 8,5 uur speeltijd op een enkele lading. De bijgeleverde oplaadcase biedt nog eens tweeënhalve acculading. De oortjes zijn volgens Bose binnen 1,5 uur weer helemaal opgeladen. Met 20 minuten opladen is de accu vol genoeg om weer 3 uur mee te gaan.

De Bose QuietComfort Earbuds zijn per direct te koop voor € 199,95. De oortjes zijn beschikbaar in het zwart, wit en Chilled Lilac. De QuietComfort Earbuds zijn de tweede generatie van dit model. De eerste generatie verscheen in 2020. In 2022 werden ook de QuietComfort Earbuds II aangekondigd en in 2023 volgden de QuietComfort Ultra Earbuds.