Microsoft: zorginstellingen VS getroffen door aanvallen met INC-ransomware

Amerikaanse zorginstellingen zijn het doelwit van ransomwareaanvallen van de criminele groep Vanilla Tempest. De groepering gebruikt daarbij de ransomware as a service INC. Welke zorginstellingen getroffen zijn, is niet bekend.

Microsoft zegt op X dat Vanilla Tempest, een cybercriminele groep met financiële motieven, voor zijn aanvallen gebruikmaakt van toegang tot systemen die al door de criminele groepering Storm-0490 zijn gecompromitteerd. Eenmaal binnen zet Vanilla Tempest INC-ransomware in, die Linux/VMware ESXi-omgevingen en Windows-systemen kan infecteren.

De INC-ransomware is gemaakt door INC Ransom, een raas die al sinds juli 2023 wordt gebruikt bij aanvallen op publieke en private organisaties, zegt Bleeping Computer. In maart dit jaar zei INC Ransom bovendien dat het 3TB aan data had gestolen van de Schotse National Health Service. De groepering dreigde die data online te publiceren.

Vanilla Tempest is al sinds juni 2021 actief, al werd de groep eerder Vice Society genoemd. De organisatie heeft in de afgelopen jaren diverse ransomwaresoorten gebruikt bij zijn aanvallen, waaronder BlackCat, Quantum Locker, Zeppelin en Rhysida. Het is volgens Microsoft echter de eerste keer dat Vanilla Tempest de INC-ransomware inzet bij aanvallen op Amerikaanse zorginstellingen.