FBI heeft ruim 7000 decryptiesleutels voor LockBit-ransomware

De Amerikaanse Federal Bureau of Investigation heeft naar eigen zeggen ruim 7000 decryptiesleutels voor de LockBit-ransomware in bezit. Daarmee kan de organisatie slachtoffers helpen om hun data terug te krijgen. De LockBit-ransomwaregroep werd in februari opgerold.

De LockBit-ransomwaregroep versleutelde niet alleen data, maar stal de gegevens ook. Vervolgens werd losgeld gevraagd om de toegang tot data te herstellen. "Maar ze houden ook een kopie van alle data en soms eisen ze een tweede betaling om te voorkomen dat ze je persoonlijke of bedrijfsinformatie online publiceren", vertelt Bryan Vorndran van de FBI tijdens een conferentie in de VS over cybersecurity.

Sinds 2019 wordt de gebruikte ransomware ook aan anderen verhuurd; dit heet ransomware-as-a-service. In 2022 werd LockBit de meest gebruikte ransomwarevariant ter wereld. Volgens Vorndran is de groep verantwoordelijk voor maar liefst 2400 aanvallen wereldwijd, waarvan ruim 1800 in de VS plaatsvonden. De totale schade komt uit op miljarden dollars.

Afgelopen februari namen internationale politiediensten de website van LockBit in beslag. Aan de zogenaamde 'operatie cronos' werkte onder meer de Nederlandse politie mee, evenals de FBI. Ook werden ruim dertig servers offline gehaald en werden diverse arrestaties verricht en werd een decryptietool op NoMoreRansom gepubliceerd.

Politieorganisaties uit de VS, het Verenigd Koninkrijk en Australië maakten in mei de identiteit van de leider van de ransomwarebende bekend. De Russische man heeft een reisverbod gekregen en zijn banktegoed is bevroren. De Amerikaanse autoriteiten loven 10 miljoen dollar uit voor informatie die kan leiden tot de arrestatie of veroordeling van de man.