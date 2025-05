Audio-Technica introduceert open-backhoofdtelefoon voor 999 euro

Audio-Technica introduceert de ATH-ADX3000. Het betreft een high-end hoofdtelefoon met open-backontwerp. De hoofdtelefoon beschikt over 58mm-drivers en weegt zonder kabels 257 gram. De ATH-ADX3000 is te koop voor 999 euro.

Audio-Technica schrijft in een persbericht dat de drivers van de ATH-ADX3000 volledig zelf werden ontwikkeld. Ze hebben een frequentiebereik van 5Hz tot 45kHz. worden handmatig in Japan vervaardigd en bevatten dezelfde technologie als de drivers uit de ATH-ADX5000. De spoel bevindt zich naar verluidt centraal in de driverbehuizing waardoor de akoestische weergave beter in balans zou moeten zijn. De drivers beschikken bovendien over een ijzeren magneet waardoor er een 'exceptionele' dynamische audioweergave zou moeten ontstaan. Audio-Technica levert de hoofdtelefoon met een afneembare A2DC-connector die drie meter lang is, en een case uit aluminium. Het apparaat is in Nederland te koop voor een prijs van 999 euro.