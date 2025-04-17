Youfone biedt ondersteuning voor e-simabonnementen

Provider Youfone biedt voortaan ook ondersteuning voor e-sim. Een e-simabonnement is vanaf 7 euro per maand te bestellen. De virtuele simkaart is vervolgens via de MyYoufone-app te installeren.

Youfone biedt drie verschillende e-simabonnementen aan, waarbij alleen de hoeveelheid data verschilt. Het goedkoopste abonnement, dat buiten kortingsacties om 7 euro per maand kost, biedt 5GB data. Het duurste abonnement kost 10 euro per maand en biedt 20GB data. Een abonnement met 10GB data kost 8,50 euro per maand. Alle abonnementen komen met een onbeperkt aantal belminuten.

Bestaande klanten van Youfone kunnen ook overstappen naar een e-sim. Daar moeten zij wel eenmalig tien euro voor betalen, zegt Youfone op zijn website. De provider benadrukt verder dat niet alle telefoons e-sim ondersteunen. Op een speciale pagina kunnen gebruikers controleren of hun smartphone wel e-sim ondersteunt.

Youfone had tot vorig jaar ook in België een tak. De Nederlandse afdeling werd in 2024 overgenomen door KPN, waarna de Belgische tak zelfstandig verder ging en zijn naam veranderde in yoin. Yoin ondersteunt sinds februari ook e-sim.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 17-04-2025 17:31
49 • submitter: cyclone

17-04-2025 • 17:31

49

Submitter: cyclone

Lees meer

Hollandsnieuwe voegt ondersteuning voor e-sim toe
Hollandsnieuwe voegt ondersteuning voor e-sim toe Nieuws van 12 november 2025
Rechter: ACM keurde overname van Youfone door KPN terecht goed
Rechter: ACM keurde overname van Youfone door KPN terecht goed Nieuws van 15 oktober 2025
Klanten van Simpel lijken al week geen e-sim te kunnen activeren
Klanten van Simpel lijken al week geen e-sim te kunnen activeren Nieuws van 4 augustus 2025
Youfone verhoogt prijzen van sommige abonnementen, maar ook databundels
Youfone verhoogt prijzen van sommige abonnementen, maar ook databundels Nieuws van 1 augustus 2025
Simpel biedt vanaf 26 mei e-sim aan als vervanging voor fysieke simkaarten
Simpel biedt vanaf 26 mei e-sim aan als vervanging voor fysieke simkaarten Nieuws van 22 mei 2025
Zuid-Koreaanse provider wil 25 miljoen simkaarten vervangen na cyberaanval
Zuid-Koreaanse provider wil 25 miljoen simkaarten vervangen na cyberaanval Nieuws van 29 april 2025
MediaMarkt introduceert mobiele provider met clouddienst via KPN-netwerk
MediaMarkt introduceert mobiele provider met clouddienst via KPN-netwerk Nieuws van 28 april 2025
Youfone verlaagt prijzen glasvezelabonnementen, vdsl wordt duurder
Youfone verlaagt prijzen glasvezelabonnementen, vdsl wordt duurder Nieuws van 14 april 2025
Youfone stopt met aanbieden vast bellen voor nieuwe klanten
Youfone stopt met aanbieden vast bellen voor nieuwe klanten Nieuws van 14 april 2025
Belgische virtuele telecomprovider yoin ondersteunt 5G en e-sim
Belgische virtuele telecomprovider yoin ondersteunt 5G en e-sim Nieuws van 2 februari 2025
KPN en Glaspoort bereiken samen 63 procent van Nederland met glasvezel
KPN en Glaspoort bereiken samen 63 procent van Nederland met glasvezel Nieuws van 30 januari 2025
Nieuwe Youfone-aansluitingen gaan alleen nog maar over KPN-netwerk
Nieuwe Youfone-aansluitingen gaan alleen nog maar over KPN-netwerk Nieuws van 1 augustus 2024
Youfone verandert in België zijn naam in yoin
Youfone verandert in België zijn naam in yoin Nieuws van 11 april 2024
Meer producten en artikelen
Mobiele abonnementen Youfone Sim Only Nederland Provider

Reacties (49)

-Moderatie-faq
49
49
16
2
0
32
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Kek 17 april 2025 17:33
Raar dat je daar als bestaande klant 10 euro voor moet betalen.. waar maken ze kosten aan dat naar de klant verrekend moet worden..
cyclone @Kek17 april 2025 17:40
Correct men spreekt zich ook tegen want elders op de website hebben ze het namelijk over "Download je E-sim bij ons gratis"
Had ff screenshotje gepost in forum hierover (zie onderaan deze post)

[Reactie gewijzigd door cyclone op 17 april 2025 17:43]

milliondollarman111 17 april 2025 17:39
Ook prepaid eSim?
Llopigat @milliondollarman11117 april 2025 18:23
Ja dat is altijd lastig he. Bijna niemand doet prepay + eSIM. Ik doe niet aan abonnementen dus ik had daar ook last van. Ik ben niet echt een fan van eSIMs maar sommige van mijn apparaten kunnen niets anders.

Maar gisteren was er ook dit nieuws: nieuws: Odido start e-simdienst met onbeperkt internet voor 2,50 euro per dag Dat is in elk geval prepay.
hoepstoep @Llopigat17 april 2025 20:11
Da’s helemaal niet lastig. Ik heb prepaid esims van meerdere providers op mijn toestel en dat werkt prima. Ik heb de meeste esims uitstaan, tenzij ik een telefoontje verwacht op dat nummer of zelf wil bellen vanuit een specifiek telefoonnummer.
Llopigat @hoepstoep17 april 2025 20:24
Nou het is lastig als je bijvoorbeeld een esim naar een ander toestel wil overzetten. Providers kunnen daar restricties op aanbrengen, of geld vragen (zoals BNESIM bijvoorbeeld doet). Met een echte sim kan het gewoon. Of alleen 'ondersteunde' toestellen toestaan.

Verder vind ik het ook wel handig dat je een hele kaartenbak aan sims in je telefoon kan hebben hoor, dat wel. Maar de provider is er iets teveel bij betrokken vind ik. Je zou gewoon een code moeten krijgen waar je mee kan doen wat je maar wilt net zoals met een echte sim.
cyclone @Llopigat17 april 2025 18:38
Simyo doet ook e sim prepaid.
SMSfreakie @cyclone17 april 2025 19:36
Precies.. Heb ik ook.. Was wel even een gedoe met switchen van telefoon.. Maar goed de klantenservice heeft me daar uitstekend mee geholpen..

En zo'n prepaid nummer is nog best nuttig voor van alles en nogwat wat m'n normale nummer niet hoeft te hebben..

(en ja mensen bellen die NIET in mijn telefoonboek staan gaat automatisch anoniem...)
hanskroll 17 april 2025 17:37
Wordt mobiele data dan ook mogelijk op een Apple Watch? Tot nu toe alleen KPN, Odido en Vodafone (https://www.apple.com/watch/cellular/).
robertwebbe @hanskroll17 april 2025 17:45
Daar hebben ze extra apparatuur voor nodig (entilement server) en ik vermoed niet dat ze hierin willen investeren als budgetmerk.
Snubl @hanskroll18 april 2025 09:27
Dit vroeg ik mij ook af, maar daar hebben ze het nergens over.
GoogleWave 17 april 2025 17:45
"Installeer de eSIM op je nieuwe toestel
Je vervangt je huidige eSIM voor een nieuwe door op je nieuwe toestel in de MyYoufone-app onder ‘Sim Only’ naar ‘Abonnement-instellingen’ te gaan. Daar bestel je een Youfone eSIM voor 10 euro."
bron: https://www.youfone.nl/se...stalleren-bestaande-klant

Ik mag hopen dat dit om een typfoutje gaat; mocht je toestel bij reparatie vervangen of gewist worden, of wanneer je zelf je toestel wist bij een clean install, of als je overstapt naar een ander toestel.. dan mag je dus elke keer weer 10 euro betalen? Dat lijkt me sterk ook al staat het op hun website.
PaulHelper @GoogleWave18 april 2025 08:20
Qua factory reset, was ik ook sceptisch maar na been snelle google heb he voor Zover ik zie op alle telefoons met esims gewoon de keuze behoud esim bij een Factory reset. Dus daar zit het probleem niet in ieder geval verder vind ik 10 euro voor esim ook wel heftig.
Sommige meer internationaal providers hebben meer een fair use esim install. Dat je sowieso de eerste keer gratis kan installeren. Dan soms wel voor reinstalls maar dan 1 euro ofzo. En sommige nog soepeler
ucsdcom @GoogleWave18 april 2025 08:28
[...]


bron: https://www.youfone.nl/se...stalleren-bestaande-klant

Ik mag hopen dat dit om een typfoutje gaat; mocht je toestel bij reparatie vervangen of gewist worden, of wanneer je zelf je toestel wist bij een clean install, of als je overstapt naar een ander toestel.. dan mag je dus elke keer weer 10 euro betalen? Dat lijkt me sterk ook al staat het op hun website.
Je betaalt voor de overstap van een gewone simkaart naar een e-sim, niet voor het opnieuw downloaden van een e-sim die je al hebt. Meestal vind je de e-sim in je account, van waaruit je deze ook weer opnieuw kan downloaden als je wisselt van toestel of na reparatie. Bij bijvoorbeeld Vodafone prepaid e-sims krijg je een kartonnetje met een QR code er op. Voor herinstallatie van de e-sim heb je dit kartonnetje voor de QR coede ook weer nodig.om hem weer op je nieuwe toestel te downloaden en activeren. Dat is zonder kosten.

Hoe werkt een wissel van een e-sim? Terwijl je een WiFi of mobiele verbinding hebt verwijder je de oude e-sim van je toestel. Deze geeft de verwijdering via het netwerk door aan je provider. Vervolgens ga je op je nieuwe toestel de privider app in en download je je e-sim (Of zoals bij Vodafone prepaid zet je deze met de QR code die je hopelijk bewaard had weer op je toestel).
Slasher @GoogleWave18 april 2025 09:29
Niet dat ik nou zo vaak van telefoon wissel, maar als je door omstandigheden je telefoon opnieuw moet installeren elke keer 10 euro moet betalen is dit wel een hoge drempel om over te stappen op E-Sim.

Ik ga er vanuit dat het een foutje is maar het zal me ook niet verbazen als het wel zo is. Geen idee of het bij andere budgetproviders ook zo is deze constructie.
GoogleWave @Slasher18 april 2025 09:33
Als je het toestel “half wist” dus zonder het echte systeem te wissen dan kan je de esim behouden blijkbaar
PaulHelper @GoogleWave19 april 2025 08:33
Wat bedoel je met half wissen. Het is volgens mij 1:1 normale reset alleen puur de esim die je dan blijft houden. Dat noem ik niet half.
Maar inderdaad dit.
GoogleWave @PaulHelper22 april 2025 12:29
wis jij je windows computer als je installatie onaangeroerd blijft?

Als je antwoord 'ja' is, dan kan jij ook je smartphone wissen waarbij de esim bewaard blijft
PaulHelper @GoogleWave22 april 2025 12:32
Als je met installatie het OS bedoelt dan jazeker. Je kan een hele schijf wissen maar dat is niet standaard. Normaal heb je het over een Factory reset wat tegenwoordig meer slaat op alle user data verwijderen niet per se naar de staat van uit fabriek (Windows 11 naar Windows 10 als je hem zo kocht).
Dus ja wissen is vaker synoniem voor fabrieksreset. In dit geval een volledige fabrieksreset met als enige uitzondering de esim.
Op een telefoon echt wissen gebeurt al helemaal weinig omdat je dan echt heel weinig ermee kan tot je er een ROM op zet/flasht

[Reactie gewijzigd door PaulHelper op 22 april 2025 12:33]

Blokmeister 17 april 2025 18:02
What the fuck. Ik ben eergisteren overgestapt naar Simyo omdat Youfone geen e-SIM had. Klantenservice gebeld en die zeiden dat ze geen idee hadden en dat ik maar moest overstappen als ik e-SIM wilde. Dit vind ik wel vrij slecht geregeld dan.
GoogleWave @Blokmeister17 april 2025 18:20
Vanaf maandag hebben ze het al dus ze hebben je slecht geïnformeerd dan
logix147 @GoogleWave17 april 2025 22:20
meestal weet de klantenservice bij budget merken zeker dit soort roadmaps niet. Kans dat dit bij Youfone extern is aanbesteed acht ik zelfs een grote kans op. Lees: agent extern neemt gesprek aan en forward dit naar kpn service afdeling die daadwerkelijk iets kan doen.

Zo deed men dat bij complexere zaken bij Telfort ook, verwacht dat dit in dezelfde categorie valt.
Kroesss @Blokmeister17 april 2025 19:56
Ik ben ook overgestapt naar Simyo vanwege e-sim. Wel iets eerder dan jij (3 of 4 maand geleden), maar dan nog.
ceesvdvendel 17 april 2025 18:51
Lekker weg bij Youfone met dat belabberde bereik in het buitenland. Ben is top!
MMaster23 @ceesvdvendel17 april 2025 19:02
Je mag gewoon van toren/provider wisselen in het buitenland. Roamen is roamen.
Lankman @MMaster2317 april 2025 19:31
Wij hebben 3 of 4 maal youfone abbonementen. Altijd geconfigureerd voor alle partijen gebruiken voor roamen. Maar toch is get bereiken vaak allerbelabberst, waar locals gewoon bereiken hebben. (Frankrijk, Denemarken, Italien en Duitsland). Kan het zijn dat via Sim bepaald kan worden dat hun buitenlandse partners prioriteit krijgen?
logix147 @Lankman17 april 2025 22:24
Ja, in principe werkt de zendmast op basis van beschikbaarheid. KPN/Odido/Vodafone eerst, daarna hun budget virtual providers. In buitenland zal de roaming wellicht nog wel een lager plekje ontvangen.

In NL heb je daar tegenwoordig nauwelijks last van gebrek aan mast ruimte. Buitenlandse infra kan een heel ander verhaal zijn. Een lokale zendmast in Frankrijk kan wellicht misschien ooit tops 100 gelijktijdige connecties moeten servicen, dat is in Nederland “ondenkbaar” vanwege de hogere dichtheid in onze inwoners/m2
mbln @Lankman19 april 2025 08:14
mij helpt het vaak om handmatig een andere provider te kiezen.
PaulHelper @MMaster2319 april 2025 08:36
Wat bedoel je? Roamen is roamen? Je kan niet alle masten/buitenlandse providers gebruiken zomaar. Daarvoor betaalt je provider om dat te kunnen. Dus er zit wel degelijk heel veel verschil in dekking buitenland. Zelf ook al meerdere keren meegemaakt, deel van de reden waarom im het liefst een andere hoofd provider wil dan mijn partner.
Marctraider 17 april 2025 18:58
Ooit naar Youfone klantenservice gebeld, wat een aanfluiting.
Blokmeister @Marctraider17 april 2025 19:12
Same here. Ze vertelden mij een paar dagen geleden dat ze e-SIM niet ondersteunden en dat ik maar over moest stappen als ik dat wel wilde. Direct gedaan...
markg85 17 april 2025 18:46
Grappig, die 10 euro voor bestaande klanten.

Je ben dan goedkoper uit als je eerst naar Simyo gaat voor 1 maand. Is ook 10 euro en je heb geen aansluitkosten (kan nog goedkoper maar dan heb je geen internet).
Na die maand ga je terug naar Youfone.

Moet je natuurlijk wel weg kunnen en niet aan een contract vast zitten.
Justin 17 april 2025 19:12
Via MijnYoufone is het aanvragen van een eSim idd gewoon gratis.

Overigens werkt het activeren voor geen meter, maar misschien een toevalstreffer. Esim geinstalleerd etc., maar doet verder niks. Fysieke sim werkt nog prima. Wacht maar een paar uurtjes af en anders nog maar opnieuw proberen.

[Reactie gewijzigd door Justin op 17 april 2025 19:49]

Jay-v @Justin17 april 2025 20:08
Bij mij staat er toch echt 10 euro bij. Hoe krijg jij hem gratis?
Boinkie @Justin17 april 2025 21:14
Same hier. Activeren lukt niet. Fysieke sim werkt nog.
cyclone @Justin17 april 2025 21:44
Neen is niet gratis, je betaalt initieel 1 cent ter verificatie en de volgende rekening krijgt u nog 10 euro om de oren.
ari2asem 17 april 2025 19:15
volgens mij klopt de tekst qua prijzwn in artikel niet.

10gb data met onbeperkt bellen is 10,50 euro

https://www.youfone.nl/sim-only/bestellen

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.