Youfone biedt ondersteuning voor e-simabonnementen

Provider Youfone biedt voortaan ook ondersteuning voor e-sim. Een e-simabonnement is vanaf 7 euro per maand te bestellen. De virtuele simkaart is vervolgens via de MyYoufone-app te installeren.

Youfone biedt drie verschillende e-simabonnementen aan, waarbij alleen de hoeveelheid data verschilt. Het goedkoopste abonnement, dat buiten kortingsacties om 7 euro per maand kost, biedt 5GB data. Het duurste abonnement kost 10 euro per maand en biedt 20GB data. Een abonnement met 10GB data kost 8,50 euro per maand. Alle abonnementen komen met een onbeperkt aantal belminuten.

Bestaande klanten van Youfone kunnen ook overstappen naar een e-sim. Daar moeten zij wel eenmalig tien euro voor betalen, zegt Youfone op zijn website. De provider benadrukt verder dat niet alle telefoons e-sim ondersteunen. Op een speciale pagina kunnen gebruikers controleren of hun smartphone wel e-sim ondersteunt.

Youfone had tot vorig jaar ook in België een tak. De Nederlandse afdeling werd in 2024 overgenomen door KPN, waarna de Belgische tak zelfstandig verder ging en zijn naam veranderde in yoin. Yoin ondersteunt sinds februari ook e-sim.