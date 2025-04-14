Youfone verlaagt prijzen glasvezelabonnementen, vdsl wordt duurder

KPN-dochtermerk Youfone verlaagt de prijzen van zijn glasvezelabonnementen. Dat heeft de Nederlandse internetprovider bekendgemaakt. Een abonnement voor vdsl van 100Mbit/s gaat juist omhoog.

Youfone zegt daarmee concurrenten zoals Ziggo te volgen. De abonnementen worden maximaal 3,50 euro per maand goedkoper. Voor tv-diensten rekent de provider 9,50 euro per maand extra en aan die prijs verandert niets. Na de prijswijziging schelen de goedkoopste glasvezelabonnementen 0,50 euro van elkaar: 38,50 euro om 39,00 euro. De maximale snelheid bij glasvezel blijft 200Mbit/s.

Abonnement Nieuwe prijs Oude prijs
Vdsl internet 50Mbit/s 30,00 euro 30,00 euro
Vdsl internet 100Mbit/s 32,50 euro 31,50 euro
Glasvezel internet 50Mbit/s 38,50 euro 40,00 euro
Glasvezel internet 100Mbit/s 39,00 euro 41,50 euro
Glasvezel internet 200Mbit/s 42,50 euro 46,00 euro

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 14-04-2025 14:54 42

14-04-2025 • 14:54

42

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Reacties (42)

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Yuregenu 14 april 2025 14:59
Wel verdraaid, ben net een maandje geleden overgestapt. Ach, ik ben nog altijd goedkoper dan de vorige aanbieder en ik heb een 6 maanden 50% kortingsdeal.
HeldereM @Yuregenu14 april 2025 15:04
Ik heb 30 maart een verbinding aangevraagd, we zitten nu net na de 14 dagen bedenktijd. Slechte planning dit 😒
zx9r_mario @HeldereM15 april 2025 08:18
Kun je niet tussentijd de snelheid aanpassen, misschien krijg je dan de lagere prijs?
brekking @zx9r_mario15 april 2025 11:56
Bij Ziggo is dat mogelijk, maar dan vervalt (heel gunstig voor Ziggo) de contract korting.

Ik zit momenteel op 250mbit/s en kan voor €0,50 goedkoper bij hen 400mbit/s krijgen, maar dan vervalt mijn contract korting dus. Ik wacht in dat geval wel tot de korting afloopt in augustus :).
Basxt @Yuregenu14 april 2025 15:06
Same. Alleen ik zit nog binnen de 14 dagen bedenktijd, dus hopelijk valt daar nog wat te regelen.
Edit: wonderlijk. Ik moet dus het huidige abonnement annuleren en de huidige router moet vervangen worden voordat ze mijn tarieven kunnen verlagen omdat dit gebonden zou zijn aan de router. Klopt dit?

[Reactie gewijzigd door Basxt op 14 april 2025 15:52]

Nickname55 @Basxt15 april 2025 12:24
Nee natuurlijk niet. Die router zit nergens aan verbonden. Maar jij kan pas een nieuw abonnement afsluiten als je oude abonnement daadwerkelijk echt helemaal opgezegd en afgesloten is. Dat houd dus in: de router moet terug zijn.

Dat is voor jou helemaal geen optie, want je zit zo een paar weken zonder verbinding. Dat weten ze bij Youfone ook. Precies daarom doen ze dit ook. Gewoon ontmoedigingsbeleid.

Je huidige abonnement gewoon eenvoudig aanpassen naar de nieuwe prijzen doen ze niet. Je moet echt annuleren, alle apparatuur terug sturen. En opnieuw afsluiten.

Youfone zit dezelfde marketingmachine achter als KPN. Ze weten dat ze de grootste zijn. Dat maakt ze zo arrogant als het maar zijn kan. Meedenken met de klant doen ze niet. Ze denken alleen aan zichzelf.

[Reactie gewijzigd door Nickname55 op 15 april 2025 12:32]

Basxt @Nickname5515 april 2025 20:45
Ik wil je graag geloven hoor, dus vat dit niet op als een aanval, maar ik zat voorheen bij KPN, ik kreeg mijn nieuwe router van Youfone vroegtijdig binnen en zodra het internet van KPN stopte kreeg ik een SMS dat ik de Youfone router kon aansluiten. Nul downtime gehad.

Hoezo zou ik nu dan tijdelijk zonder internet komen te zitten?
Nickname55 @Basxt16 april 2025 11:55
Beter lezen. Jij wilt binnen de bedenktijd je abonnement nog aan laten passen naar de nieuwe abonnementsvorm waarbij 200 mbit een stuk goedkoper is. Dat doen ze waarschijnlijk niet.

Je zou dan je abonnement moeten annuleren. Alle apparatuur weer terug moeten sturen. En dan opnieuw af moeten sluiten. Als je dat doet, dan zit je een paar weken zonder internet.

[Reactie gewijzigd door Nickname55 op 16 april 2025 11:57]

nout77 @Yuregenu14 april 2025 15:29
Geen zorgen, dit geldt niet voor als je al een lopend contract hebt en in het eerste jaar zit. Dit is niet de jaarlijkse inflatie correctie die wel mogelijk is maar alleen wanneer je al minimaal 3 maanden klant bent. Deze prijsverhoging is voor nieuwe klanten en wanneer je contract is verlopen.

Ik ben zelf ook recent klant geworden voor vast internet, dus we hebben gelukkig eigenlijk ;)
Plus de eerste 8 maanden sws een goede korting op het geadverteerde tarief.
markvw 14 april 2025 15:38
Nog steeds duurder dan Odido waar ik nu zit. Geen reden voor overstap dus
Odido heeft geen IPv6.

Ik begrijp dat de meeste mensen het niet heel belangrijk vinden, maar dat was voor mij de reden om wel Odido te verlaten.

[Reactie gewijzigd door markvw op 14 april 2025 15:42]

Luchtbakker @markvw14 april 2025 15:43
Ik kan mij eerlijk gezegd als IT'er geen enkele reden bedenken waarom IPv6 zó noodzakelijk is om daarvoor een provider te mijden. Ik bedoel; volgens mij is er momenteel geen enkele website of dienst dat enkel op IPv6 werkt.

[Reactie gewijzigd door Luchtbakker op 14 april 2025 15:44]

markvw @Luchtbakker14 april 2025 15:46
Omdat er door de schaarste aan IPv4 adressen een tijd zal komen dat CGN-IPv4 door de providers geleverd gaat worden (gebeurd nu al op plekken) waardoor services niet meer vanaf internet op IPv4 benaderbaar zal zijn.

Juist als IT-er zou je mijn inziens nu alvast moeten bewegen en niet moeten wachten tot het je overkomt.
Luchtbakker @markvw14 april 2025 15:58
Goed. Maar ik zie nu nog steeds geen reden waarom je nu IPv6 zou MOETEN en daarom een partij als Odido zou negeren? Ik bedoel; je komt niets te kort als je het niet hebt.

En al krijg je IPv6 van je provider, je krijgt altijd OOK IPv4 meegeleverd, omdat minstens de helft van alle websites niet eens IPv6 ondersteuning heeft.
markvw @Luchtbakker14 april 2025 16:00
Daarom zei ik ook al:

Ik begrijp dat de meeste mensen het niet heel belangrijk vinden, maar dat was voor mij de reden om wel Odido te verlaten.
Dorank @Luchtbakker14 april 2025 17:57
En al krijg je IPv6 van je provider, je krijgt altijd OOK IPv4 meegeleverd, omdat minstens de helft van alle websites niet eens IPv6 ondersteuning heeft.
Maar dat hoeft geen publiek bereikbaar ip adres te zijn, zoals al genoemd Carrier Grade NAT (met ip4 adressen 100.64.0.0/10) zal steeds vaker gebruikt worden, op mobiele netwerken is dat standaard al het geval. KPN heeft zelf standaard ipv6 only APNs naar mijn weten.
Luchtbakker @zx9r_mario15 april 2025 10:03
Of je beantwoord gewoon mijn vraag en onderbouwt het? In plaats van dit soort idiote reacties te posten die nergens op slaan.
Mark87 @Luchtbakker14 april 2025 17:49
Zonder zelf IPv6 te hebben is het lastiger om problemen die IPv6 gerelateerd zijn op te lossen. Voor mij was IPv6 een reden om naar KPN te gaan in het verleden.

Ik heb er 2 andere providers die het hadden toegezegd voor opgezegd. Zonder boete, ze pleegden een wanprestatie want ik had het netjes voor de tijd nagevraagd...
roelie101 @markvw14 april 2025 15:43
Wat is de reden waarom je IPv6 zou willen?
Petzl @roelie10114 april 2025 20:49
Omdat onze kerstboom 3.47892351×10¹³ ipv6 adressen gebruikt .....
markvw @roelie10114 april 2025 15:52
Bijvoorbeeld omdat het noodzakelijk is voor matter en thread, maar er zijn vast nog een aantal redenen te bedenken; hier het antwoord van ChatGPT O-)

🔢 1. Meer IP-adressen
IPv4 heeft ongeveer 4,3 miljard adressen. Die zijn praktisch op.

IPv6 biedt 340 undeciljoen (dat is 340 gevolgd door 36 nullen!) adressen.

Dus: iedereen, elk apparaat, elke koelkast kan z’n eigen uniek IP-adres hebben.

🚀 2. Betere prestaties & eenvoudiger netwerkbeheer
Geen noodzaak meer voor NAT (Network Address Translation), wat vaak wordt gebruikt om meerdere apparaten op één IPv4-adres te laten werken.

Directe communicatie tussen apparaten wordt eenvoudiger, wat goed is voor dingen zoals P2P-apps, voice/video, gaming enz.

🔐 3. Beter beveiligd (in theorie)
IPv6 is ontworpen met IPsec (versleuteling op netwerklaag) als standaardoptie.

Let wel: het betekent niet automatisch dat alles veiliger is, maar het heeft de tools in huis.

📱 4. Toekomstbestendigheid
Nieuwe netwerken, cloudservices, mobiele netwerken enz. zijn al volledig compatible met IPv6.

Als je nu al overgaat, ben je beter voorbereid op de toekomst.

🌍 5. Noodzakelijk voor wereldwijde groei van het internet
Denk aan IoT (Internet of Things): elk lampje, thermostaat, sensor heeft een eigen adres nodig.

Met IPv4 is dat gewoon niet schaalbaar.
Deem @markvw14 april 2025 16:14
Vooral een probleem van de provider, en niet van de klant.
n0elite 14 april 2025 15:18
Wat een hoge prijzen 200MB/s voor bijna 50 euro. bizar.
xvilo @n0elite14 april 2025 15:23
Dat viel mij op. Sowieso zulke lage snelheden via glasvezel, maakt qua kosten volgens mij weinig uit. Puur marketing waarschijnlijk
twkr18526 @n0elite14 april 2025 18:58
Is dit niet duurder dan als je gewoon bij KPN glasvezel afneemt? Dan betaal je dezelfde prijs voor glasvezel als ADSL. Of die laatste optie is er gewoon niet.
Chris.nl 14 april 2025 15:52
Youfone heeft regelmatig nieuwe klant aanbiedingen als 8maand 50% korting bij 1 jarig abonnement. Jaarlijks kan je verlengen voor 6maand 50% korting.

Met internet-only glasvezel (in de praktijk precies hetzelfde als KPN) ben ik dik tevreden, grote kans dat ik straks verleng.

Duimen dat KPN deze dochter nog een tijdje laat bestaan, destijds ben ik ook prettig Telfort klant geweest.
Fylo @Chris.nl15 april 2025 10:52
"In de praktijk precies hetzelfde" - als ze het ooit aan de praat kregen. Heb zeer recent glas only bij Youfone proberen te regelen, maar heb het nooit voor elkaar gekregen, 7 monteurs gehad (alles uiteraard meerdere keren vervangen), klantenservice die niet te verstaan was, onbehulpzaam etc. uiteindelijk binnen de 14 dagen opgezegd, aangevraagd bij KPN en had binnen no time internet. Had gewoon te maken met de administratie daar... ik zou oppassen met Youfone.
hotabibber 14 april 2025 16:18
Ik zie bij mijn adres maximale snelheid bij youfone 200 mb.

Bel al wel mobiel een zeer groot aantal jaren bij youfone. Wat goed bevalt.

Ik zit al een paar jaar op 1000 mb en ga woensdag zelfs naar 4000 mb via KPN. Alles bij elkaar het 1e jaar bijna de helft goedkoper als wat ik nu aan Odido betaal.
JVA18 14 april 2025 15:02
Na de prijswijziging schelen de goedkoopste glasvezelabonnementen 0,50 euro van elkaar
Dat was toch al het geval?
rscheper @JVA1814 april 2025 15:25
Nee, 1,50 euro wel. 40,00 om 41,50.
JVA18 @rscheper14 april 2025 20:03
@arnoudwokke probeert ons te foppen.

Er stond 40,00 euro en 40,50 euro bij de oude prijzen.
Auteurarnoudwokke Redacteur Tweakers @JVA1815 april 2025 08:53
Klopt, snel gefikst, dank!
Blackouts 14 april 2025 15:23
Nog steeds duurder dan Odido waar ik nu zit. Geen reden voor overstap dus
RoyD @Blackouts15 april 2025 12:55
Odido heeft helaas geen ipv6 en blokkeert de inkomende VOIP 5060 poort. Hierdoor kun je met een Fritzbox niet meer op ipadres direct bellen met een andere Fritzbox. Verder is Odido wel in orde.
peterkps1 14 april 2025 16:11
Zou dan de 500mbps verbinding die bij mij thuis ligt ook nog aanpassen??

http://peterkps.dnsalias.com/youfone.png
davince72 14 april 2025 16:39
Mag nog wel wat meer omlaag wat mij betreft.
Nickstyle 14 april 2025 22:00
Van de prijs moeten ze het hebben, de dienstverlening zoals ik 'm heb ervaren is om te janken.

Ik zit helaas nog 1,5 jaar aan ze vast en hoop dat de oude Xperia box dat gaat volhouden.
Bij opleveren zat ik opgescheept met een kapot modem. Vooraf de activatie datum een nieuwe opsturen was niet mogelijk, eerst moest de verbinding opgeleverd worden.
De installatie was door een monteur, die kon ook niet veel want tja modem stuk. Had wel ook contact gehad met Youfone en gemeld dat de modem defect was. Hij gat aan dat hij dat wel vaker zag bij Youfone. Zelfde dag een bevestigen dat alles onderweg was door de klantenservice. Alleen na een paar dagen nog niks ontvangen. Vervolgens ik geloof de 5 medewerker ofzo kreeg eindelijk eentje die zonder zwaar accent duidelijk verstaanbaar was. Ook eindelijk een eerlijk antwoord, ik zie niet dat er niets onderweg, zei had alles top geregeld en daags erna had ik een werkend modem binnen. Alleen mij inziens aan het gros van de klantservice van Youfone heb je daadwerkelijk geen bal, zelfs en modem laten vervangen is te lastig voor ze.
Mij inziens is elke euro die je elders meer betaald het echt wel waard. Om te beginnen bv met de hardware wat de afdankertjes zijn van KPN.

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