Youfone verlaagt prijzen glasvezelabonnementen, vdsl wordt duurder

KPN-dochtermerk Youfone verlaagt de prijzen van zijn glasvezelabonnementen. Dat heeft de Nederlandse internetprovider bekendgemaakt. Een abonnement voor vdsl van 100Mbit/s gaat juist omhoog.
Youfone zegt daarmee concurrenten zoals Ziggo te volgen. De abonnementen worden maximaal 3,50 euro per maand goedkoper. Voor tv-diensten rekent de provider 9,50 euro per maand extra en aan die prijs verandert niets. Na de prijswijziging schelen de goedkoopste glasvezelabonnementen 0,50 euro van elkaar: 38,50 euro om 39,00 euro. De maximale snelheid bij glasvezel blijft 200Mbit/s.
|Abonnement
|Nieuwe prijs
|Oude prijs
|Vdsl internet 50Mbit/s
|30,00 euro
|30,00 euro
|Vdsl internet 100Mbit/s
|32,50 euro
|31,50 euro
|Glasvezel internet 50Mbit/s
|38,50 euro
|40,00 euro
|Glasvezel internet 100Mbit/s
|39,00 euro
|41,50 euro
|Glasvezel internet 200Mbit/s
|42,50 euro
|46,00 euro