Youfone verlaagt prijzen glasvezelabonnementen, vdsl wordt duurder

KPN-dochtermerk Youfone verlaagt de prijzen van zijn glasvezelabonnementen. Dat heeft de Nederlandse internetprovider bekendgemaakt. Een abonnement voor vdsl van 100Mbit/s gaat juist omhoog.

Youfone zegt daarmee concurrenten zoals Ziggo te volgen. De abonnementen worden maximaal 3,50 euro per maand goedkoper. Voor tv-diensten rekent de provider 9,50 euro per maand extra en aan die prijs verandert niets. Na de prijswijziging schelen de goedkoopste glasvezelabonnementen 0,50 euro van elkaar: 38,50 euro om 39,00 euro. De maximale snelheid bij glasvezel blijft 200Mbit/s.