Lebara zet gebruikers over naar 5G-netwerk van KPN

Lebara heeft klanten overgezet naar het 5G-netwerk. De internetsnelheid blijft echter wel hetzelfde, waardoor de klanten er voorlopig niet veel van zullen merken, zegt de provider.

Lebara bevestigt aan Tweakers dat het overstapt van het 4G- naar het 5G-netwerk van KPN, waar de provider altijd gebruik van maakt. Enkele tweakers was al opgevallen dat de provider over was.

"Lebara heeft inderdaad een technische verbetering doorgevoerd door van het 4G-netwerk naar het 5G-netwerk te gaan", zegt een woordvoerder. "Onze internetsnelheid blijft echter hetzelfde." Om die reden heeft de provider daar verder geen informatie over gegeven. Lebara biedt sim-onlyabonnementen aan met een downloadsnelheid van 75Mbit/s en een uploadsnelheid van 25Mbit/s, maar klanten kunnen ook betalen voor een abonnement met een twee keer zo hoge up- en downloadsnelheid.