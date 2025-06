KPN verhoogt dagbundels voor Unlimited-abonnementen van 10GB naar 20GB

KPN verhoogt de dagbundels voor Unlimited-abonnementen van 10GB naar 20GB. Ook krijgen klanten die binnen Europa internet gebruiken meer gigabytes per dag om te verbruiken en stijgt het aantal deelbare gigabytes.

KPN schrijft dat in een e-mail naar klanten, die Tweakers heeft gezien. Meerdere lezers op het forum hebben die mail inmiddels ook ontvangen. Het gaat om oude KPN Unlimited-abonnementen, van de tijd voordat KPN verschillende abonnementen aanbood met verschillende snelheden. Die hebben weliswaar geen datalimiet, maar gebruikers kunnen per dag een maximaal aantal gigabytes gebruiken voordat ze die in de app moeten aanvullen. Bij de Unlimited-abonnementen lag die dagbundel op 10GB, waarna dat per 2GB kon worden aangevuld. Dat verhoogt KPN nu naar 20GB per dag.

De provider verhoogt ook het aantal gigabytes dat gebruikers in EU-landen mogen gebruiken voor oude en nieuwe klanten. Klanten met een Unlimited50-abonnement mogen 40GB gebruiken. Voor klanten met Unlimited300 gaat dat naar 50GB. Klanten met SuperUnlimited mogen 75GB gebruiken. Bij klanten met een ouder Unlimited-abonnement, waar geen snelheidsbegrenzing op zit, stijgen de roamingbundels naar 50GB.

De maandbundel voor het delen van internet gaat ook omhoog voor klanten met een SuperUnlimited-abonnement. Klanten konden altijd maximaal 50GB delen met andere abonnementen op hetzelfde adres. Dat gaat omhoog naar 75GB.

Update: in het artikel stond aanvankelijk verkeerd dat het ging om alle nieuwe Unlimited-abonnementen, maar dat ging om oude. Dat is aangepast.