Annapurna krijgt tv- en filmrechten Control en Alan Wake

Mediabedrijf Annapurna gaat de ontwikkeling van Control 2 voor de helft financieren. In ruil daarvoor heeft Annapurna de tv- en filmrechten voor Control en Alan Wake gekregen van ontwikkelaar Remedy Entertainment. Hoeveel de investering precies bedraagt, is niet bekend.

Remedy en Annapurna schrijven in een gezamenlijke verklaring dat de uitgever 'de ontwikkeling van Control 2 deels financiert en de Control- en Alan Wake-franchises naar film, tv en meer gaat brengen'. Annapurna zegt interesse te hebben in de franchises mede door het succes van Alan Wake 2, dat in oktober 2023 uitkwam voor de PlayStation 5, Xbox Series S/X en pc via de Epic Games Store. Alan Wake 2 werd het snelstverkopende spel dat Remedy ooit heeft gemaakt en won prijzen in drie categorieën bij The Game Awards.

Verder schrijft Remedy dat het Control 2 zelf gaat uitgeven. De game is aangekondigd in 2022 en is een vervolg op Control, dat uitkwam in 2019. Er is nog geen releasedatum bekend.