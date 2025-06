Alan Wake II is 1,3 miljoen keer verkocht

Survivalhorrorgame Alan Wake II is tegen begin februari 2024 1,3 miljoen keer over de toonbank gegaan. Daarmee is het de snelstverkopende game ooit van Remedy Entertainment, zegt de ontwikkelaar vrijdag.

Remedy vergelijkt de verkoop van Alan Wake II met die van zijn shooter Control uit 2019. "Alan Wake II verkocht in de eerste twee maanden ruim vijftig procent meer exemplaren en ruim drie keer zoveel digitale exemplaren dan Control in de eerste vier maanden." Van Control zijn er sinds de release meer dan 4 miljoen exemplaren verkocht.

Alan Wake II verscheen op 27 oktober voor Windows, de PlayStation 5 en Xbox Series X/S, dertien jaar na het origineel. Remedy heeft eerder aangekondigd dat er twee betaalde verhaaluitbreidingen voor de game zullen uitkomen: Night Springs en The Lake House. Wanneer deze uitbreidingen precies verschijnen en wat ze gaan kosten, is nog niet bekend.