BMW maakt Azure-server met private keys per ongeluk openbaar

Door een verkeerde configuratie van zijn Microsoft Azure-server heeft autofabrikant BMW gevoelige bedrijfsinformatie gelekt. Hoelang de server heeft opengestaan, is niet bekend. BMW zegt dat die inmiddels weer privé is gemaakt.

Het lek werd ontdekt door beveiligingsonderzoeker Can Yoleri, schrijft TechCrunch. Hij kwam de openstaande server tegen tijdens een routinescan. Yoleri zegt tegen de site dat de door Microsoft Azure gehoste opslagserver, die tevens een ‘bucket’ wordt genoemd, in de ontwikkelomgeving van BMW ‘per ongeluk openbaar was gemaakt in plaats van privé door een verkeerde configuratie’.

Volgens de onderzoeker bevatte de bucket onder meer keys die toegang bieden tot privébucketadressen en details over andere cloudservices. De keys geven toegang tot de clouddiensten van BMW in China, Europa en de Verenigde Staten, concludeert TechCrunch op basis van de door Yoleri aangeleverde screenshots. Ook waren er inloggegevens te zien voor de productie- en ontwikkelingsdatabases van BMW.

Een woordvoerder van BMW bevestigt aan TechCrunch dat er sprake was van een lek en dat deze 'begin 2024' is opgelost. Er zouden geen klantgegevens zijn gelekt. Of andere partijen toegang hebben gehad tot de gegevens en hoe lang de bucket openbaar was, wil de autofabrikant niet zeggen. Yoleri beweert dat hoewel de server weer privé is gemaakt, de gegevens en keys niet zijn ingetrokken of gewijzigd. Hij zegt dat hij hierover contact probeerde op te nemen met BMW, maar geen antwoord heeft ontvangen.

BMW is de tweede autofabrikant die in korte tijd per ongeluk gevoelige gegevens online lekte. In januari lekte Mercedes-Benz zijn eigen broncode via GitHub. Dit kwam doordat het GitHub-token van een medewerker per abuis in een publieke repository terecht was gekomen.