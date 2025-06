Bol verhoogt prijs van abonnementsdienst Select naar vijftien euro per jaar

Webwinkel bol verhoogt op 8 oktober de prijs van abonnementsdienst Select. Nu kost die nog twaalf euro per jaar, maar dat wordt vijftien euro. Het bedrijf verhoogde de prijs in 2022 ook al, maar in tegenstelling tot toen geeft het bedrijf daar nu geen verklaring voor.

Bol verwijst klanten in een e-mail naar de nieuwe algemene voorwaarden, die per 8 oktober van dit jaar van kracht worden. Daarin schrijft het bedrijf dat de prijs van Select gaat stijgen naar 14,99 euro per jaar. Het bedrijf zegt dat dat de enige wijziging is van het abonnement en dat verdere voorwaarden zoals gratis levering blijven bestaan.

Het is de tweede keer in iets meer dan twee jaar dat bol de prijs van het abonnement verhoogt. Toen het met Select begon, kostte dat 9,99 euro per jaar. In juli 2022 verhoogde het bedrijf de prijs met 20 procent naar 11,99 euro per jaar. Bol geeft geen reden voor het verhogen van de prijzen. In 2022 noemde het nog onder andere gestegen kosten voor transport en brandstof als reden, maar nu geeft het die niet.