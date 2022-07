Bol.com verhoogt abonnementsprijs Select met 20 procent

Bol.com voert een prijsverhoging door van 20 procent op zijn abonnementsdienst Select. In plaats van 10 euro per jaar gaan klanten 12 euro per jaar betalen. De prijsverhoging gaat over iets meer dan een maand in en geldt dan voor alle verlengingen.

Bol.com Select prijsverhoging

Volgens bol.com is de prijsverhoging nodig, omdat het abonnement draait om gratis bezorgingen. "Afgelopen periode zijn de transport- en brandstofkosten gestegen. Dit heeft helaas ook invloed op Select." Bol.com maakt de prijsverhoging kenbaar in een mail aan klanten die de dienst afnemen en die automatisch verlengen na 16 augustus.

Wie verlengt voor die tijd, betaalt nog de oude prijs, schrijft bol.com op Twitter in antwoord op een vraag van een klant. Select bestaat vijf jaar als abonnementsvorm en geeft klanten gratis bezorging op alle bestellingen. Het is onbekend hoeveel klanten Select afnemen bij de webwinkel.