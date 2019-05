Bol.com en Kobo introduceren abonnement voor luisterboeken

Bol.com en Kobo komen met een abonnement voor luisterboeken. Dat kost 10 euro per maand en biedt toegang tot 'tienduizenden' audiobestanden. Er komt ook een abonnement dat lees- en luisterboeken combineert voor 13 euro per maand.

De luisterboeken uit het abonnement zijn alleen beschikbaar via de bol.com Kobo-app, die beschikbaar is voor Android en iOS. Er zijn zowel Nederlandstalige als internationale titels beschikbaar; volgens de dienst gaat het om meer dan 20.000 titels.

Het nieuwe abonnement is een uitbreiding op de bestaande abonnementsdienst voor e-books die bol.com en Kobo in 2017 samen begonnen. Onder de noemer Kobo Plus Lezen & Luisteren bieden de partijen nu de combinatie van lees- en luisterboeken aan. Het blijft ook mogelijk om de abonnementen los van elkaar af te nemen.

Het losse luisterboekenabonnement kost tijdelijk 9 euro per maand, maar die prijs gaat vanaf september omhoog naar 10 euro per maand. Het abonnement voor e-books kost los ook 10 euro per maand. Gebruikers kunnen hun abonnement maandelijks wijzigen.