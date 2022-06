Keuringinstantie toont details over nieuwe e-reader van Kobo

Er is een nieuwe e-reader van Kobo op komst, die over wifi, bluetooth en 32GB aan opslagruimte beschikt. Dat blijkt uit documenten die bij keuringsinstantie FCC zijn gepubliceerd. Mogelijk gaat het om de Kobo Forma 2.

Keuringsinstantie FCC geeft de details over verbindingsmogelijkheden en opslagruimte, maar verdere informatie is niet te zien. De foto's zijn nog 180 dagen afgeschermd op verzoek van de fabrikant. De documenten zijn ingediend door Netronix. Dat is een Taiwanese fabrikant die e-readers maakt in opdracht van Rakuten Kobo.

Website Good e-Reader denkt dat het om een opvolger van de Kobo Forma gaat. Dat is de enige e-reader van het merk tot nu toe met 32GB opslagruimte. Ook verwees de fabrikant vorige maand op zijn website al naar een Forma 2, met ondersteuning voor audioboeken.

Kobo bracht eind 2018 de eerste Forma uit. Die e-reader heeft een vierkant ontwerp met fysieke knoppen om te bladeren en een 8"-scherm met een 4:3-verhouding en een resolutie van 1440x1920 pixels. Het model heeft ComfortLight Pro-verlichting waarvan de kleurtemperatuur is aan te passen.