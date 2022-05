Versie 5.10 van Calibre is uitgekomen. Dit opensource-e-bookbeheerprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en omslagafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. In versie 5.0 is onder meer de overstap naar Python 3 gemaakt, zijn er diverse verbeteringen in de e-bookviewer aangebracht en is er nu ook een dark mode voor de e-bookviewer en contentserver. In deze uitgave zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New features Bulk metadata edit: Add a new control to compress the cover image files for all selected books. Closes tickets: 1911888.

Add support for the CB7 comic file file format. Closes tickets: 1912212.

E-book viewer: Allow adding a button to the selection bar that copies thecurrently selected text along with a calibre:// URL to show the text in the book. Closes tickets: 1912070.

Conversion: Insert metadata: Allow showing identifiers such as ISBN in the jacket page template.

Conversion: Insert metadata: Allow hiding entries in the jacket template when they are not present in the metadata.

calibre-server --manage-users: Add a scriptable interface: calibre-server --manage-users -- help. Closes tickets: 1912337.

E-book viewer: Add keyboard shortcuts to copy the current location to the clipboard. Closes tickets: 1912070.

E-book viewer: Highlight all currently visible Table of Contents entries, not just the first. Closes tickets: 1912003.

Add a new tweak under Preferences->Tweaks->Author sort name algorithm to optionally recognizecommon surname prefixes such as von, van, de, etc. when generating sort names. Bug fixes E-book viewer: Move read aloud pop-up bar to the bottom of the screen in flow mode. Closes tickets: 1911470.

E-book viewer: Fix scrolling with two fingers on touch pad on macOS not smooth. Closes tickets: 1911218.

PDF Output: When converting fixed layout input documents fix anchors inserted for navigation sometimes being rendered as blue boxes. Closes tickets: 1911466.

Edit book: Remove unused CSS: Fix selectors that don't match from CSS rules containing multiple selectors not being removed. Closes tickets: 1904350.

Bulk metadata download: Fix series number not being changes if the series is the same as the existing series.

E-book viewer: Fix a regression that caused non-HTML descriptions to not be displayed in the metadata page.

E-book viewer: Fix clock being displayed in 24 hr format on some systems even though system locale is set to use 12 hr format.

Bulk metadata edit: Fix regression that inverted the meaning of the case sensitivity setting in the Search & replace tab.

calibredb list: Fix incorrect output when redirecting to file.

5.10.1 fixes a regression in 5.10.0 that broke conversion when including metadata as a jacket page and using long text custom columns Improved news sources Jacobin

Japan Times

The Wall Street Journal

Mediapart