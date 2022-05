Versie 7.0.45 van Postbox is uitgekomen. Postbox is een e-mailclient voor Windows en macOS, die zijn oorsprong heeft in Mozilla's Thunderbird. Het heeft uitgebreide mogelijkheden, zoals een gemeenschappelijke inbox voor verschillende e-mailaccounts, quick reply, signatures en het openen van mails in tabs. Daarnaast heeft het een uitgebreide contactmanager en veel zoekmogelijkheden. Sinds enige tijd wordt er een korting van 33% geboden en die geldt op dit moment nog steeds. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Postbox 7.0.45 Refactored the loading animation to improve performance

Fixed several login issues with Cloud File Sharing

Fixed an issue that could prevent drag-n-drop of images from a sharing folder into the Compose window