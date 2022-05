Malwarebytes heeft een update voor AdwCleaner versie 8.0.9 uitgebracht. Dit programma is bedoeld voor het verwijderen van malware, zoals toolbars die aan webbrowsers worden toegevoegd en zogenaamde hijackers, die onder meer de startpagina en zoekmachine aanpassen. Ondersteuning is aanwezig voor Internet Explorer, Mozilla Firefox en Google Chrome. Nadat de scan is uitgevoerd, kun je zelf bepalen wat er verwijderd moet worden. In deze uitgave is een opstartprobleem verholpen waar sommige mensen last van hadden.

Changes: Update the UPX build used to pack AdwCleaner in order to fix startup issues by several users.