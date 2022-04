Malwarebytes heeft AdwCleaner versie 8.3.2 uitgebracht. Dit programma is bedoeld voor het verwijderen van malware, zoals toolbars die aan webbrowsers worden toegevoegd en zogenaamde hijackers, die onder meer de startpagina en zoekmachine aanpassen. Ondersteuning is aanwezig voor Internet Explorer, Mozilla Firefox en Google Chrome. Nadat de scan is uitgevoerd, kun je zelf bepalen wat er verwijderd moet worden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Features and improvements Enhanced logging around process termination.

Improved the Web browser module.

Logfiles are sorted by ID.

Updated database definitions to 2022.03.15.1.

Updated translations. Issues fixed ADWC-259: Updated logfile to include Windows 11 naming.

ADWC-265: DLL Hijacking issue.