Malwarebytes heeft AdwCleaner versie 8.3.0 uitgebracht. Dit programma is bedoeld voor het verwijderen van malware, zoals toolbars die aan webbrowsers worden toegevoegd en zogenaamde hijackers, die onder meer de startpagina en zoekmachine aanpassen. Ondersteuning is aanwezig voor Internet Explorer, Mozilla Firefox en Google Chrome. Nadat de scan is uitgevoerd, kun je zelf bepalen wat er verwijderd moet worden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

New Features Rewritten updater. It now keeps track of the previous channel and uses it for the updated version.

When running in non-release mode (e.g alpha or beta) the channel is displayed on the title bar.

Make the database update channel distinct from the product update channel (for instance it makes it possible to use AdwCleaner alpha with a beta database). Changes Improve handling of json operations.

Update Malwarebytes branding to "Cyberprotection for everyone".

Consolidate most external urls to "adwcleaner.malwarebytes.com".

Update definitions to 2021.06.29.1

Update translations. Bugfixes Make the updater more robust as sometimes the updater didn't launch the new AdwCleaner version.

Make the GUI arguments parsing more robust.

Fix some cut-off buttons rendering in Brazilian Portuguese