Versie 4.08 van EMDB is uitgekomen. EMDB, wat staat voor Eric's Movie Database, is een gratis programma waarmee een filmcollectie kan worden beheerd. Hoewel de download nog geen 5MB groot is, beschikt het programma over uitgebreide functionaliteit. Zo kan relevante informatie van onlinedatabases als IMDb, MovieMeter, TMDb en TheTVDB worden opgehaald, kan worden bijgehouden welke films uitgeleend zijn en kunnen films die op de harde schijf staan direct vanuit het programma gestart worden. EMDB kan worden gebruikt in diverse talen, waaronder in het Nederlands. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in release 4.08: User Interface: After adding a movie EMDB was moved to the background.

Database: When Cutting and Pasting a movie the artwork got lost.

Database: When adding a movie the cast was not added if update cast was not enabled in the batch update options.

User Interface: fixed screensaver was not starting.

User Interface: Prevent Ctrl-X when Delete is disabled.

IMDb / TheMovieDb import: Improved downloading and updating of the cast. Switching between IMDb and TheMovieDb works better, the whole cast is now always replaced on update, different actors with the same name are detected better.

TV mode: added an exit button clickable by mouse.

User Interface: Added a dedicated toolbar button for TV Mode and removed TV Mode from the View Button / Alt-Tab.

Translations: Updated the German, French, Simplified Chinese, Arabic and Dutch translations.