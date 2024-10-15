Versie 5.34 van EMDB is uitgekomen. EMDB, wat staat voor Eric's Movie Database, is een gratis programma waarmee een filmcollectie kan worden beheerd. Hoewel de download maar slechts 6MB groot is, beschikt het programma over uitgebreide functionaliteit. Zo kan onder meer relevante informatie van onlinedatabases als IMDb, MovieMeter, TMDb en TheTVDB worden opgehaald, kan worden bijgehouden welke films uitgeleend zijn en kunnen films die op de harde schijf staan direct vanuit het programma gestart worden. EMDB kan worden gebruikt in diverse talen, waaronder in het Nederlands. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in release 5.34 User Interface: Disable Browse Color button in Edit Tags dialog if no tag is selected.

User Interface: Clear Tags on Save and Continue in Edit Movie dialog.

User Interface: Stretch posters vertically if too small in Poster view.

Rotten Tomatoes import: Fixed manual update of Rotten Tomatoes scores.

IMDb import: improved importing of the IMDb Top 250.

Add from Hard Disk: fixed possible loop while getting data for multiple movies.

Batch update: fixed possible loop while updating multiple movies.

Translations: Updated the Catalan, Czech, Simplified Chinese, German, French and Dutch translations.