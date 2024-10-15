Software-update: EMDB 5.34

EMDB logo (75 pix) Versie 5.34 van EMDB is uitgekomen. EMDB, wat staat voor Eric's Movie Database, is een gratis programma waarmee een filmcollectie kan worden beheerd. Hoewel de download maar slechts 6MB groot is, beschikt het programma over uitgebreide functionaliteit. Zo kan onder meer relevante informatie van onlinedatabases als IMDb, MovieMeter, TMDb en TheTVDB worden opgehaald, kan worden bijgehouden welke films uitgeleend zijn en kunnen films die op de harde schijf staan direct vanuit het programma gestart worden. EMDB kan worden gebruikt in diverse talen, waaronder in het Nederlands. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in release 5.34
  • User Interface: Disable Browse Color button in Edit Tags dialog if no tag is selected.
  • User Interface: Clear Tags on Save and Continue in Edit Movie dialog.
  • User Interface: Stretch posters vertically if too small in Poster view.
  • Rotten Tomatoes import: Fixed manual update of Rotten Tomatoes scores.
  • IMDb import: improved importing of the IMDb Top 250.
  • Add from Hard Disk: fixed possible loop while getting data for multiple movies.
  • Batch update: fixed possible loop while updating multiple movies.
  • Translations: Updated the Catalan, Czech, Simplified Chinese, German, French and Dutch translations.
EMDB screenshotEMDB screenshotEMDB screenshot
Versienummer 5.34
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 10, Windows 11
Website Wicked & Wild Inc.
Download https://www.emdb.eu/bin/emdb.zip
Bestandsgrootte 6,20MB
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 15-10-2024 20:45 0

15-10-2024 • 20:45

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Bron: Wicked & Wild Inc.

Update-historie

02-02 EMDB 5.41 0
11-'25 EMDB 5.40 2
10-'25 EMDB 5.39 0
07-'25 EMDB 5.38 0
04-'25 EMDB 5.36 7
11-'24 EMDB 5.35 2
10-'24 EMDB 5.34 0
10-'24 EMDB 5.33 0
09-'24 EMDB 5.31 4
06-'24 EMDB 5.30 0
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EMDB

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