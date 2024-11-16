Versie 5.35 van EMDB is uitgekomen. EMDB, wat staat voor Eric's Movie Database, is een gratis programma waarmee een filmcollectie kan worden beheerd. Hoewel de download maar slechts 6MB groot is, beschikt het programma over uitgebreide functionaliteit. Zo kan onder meer relevante informatie van onlinedatabases als IMDb, MovieMeter, TMDb en TheTVDB worden opgehaald, kan worden bijgehouden welke films uitgeleend zijn en kunnen films die op de harde schijf staan direct vanuit het programma gestart worden. EMDB kan worden gebruikt in diverse talen, waaronder in het Nederlands. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in release 5.35 System: Improved copying thumbnail to media file folder when adding a movie.

IMDb import: improve import of actor pictures (sometimes they came out really tiny).

Edit: Fixed crash when deleting a voice actor.

Batch Update: update weblinks too when updating movies.

Rotten Tomatos import: Fixed import of scores.

Rotten Tomatos: Renamed Audience Score to Popcornmeter Score.

Translations: Updated the Czech, Slovenian, Simplified Chinese, German, French, Arabic and Dutch translations.