Software-update: EMDB 5.35

EMDB logo (75 pix) Versie 5.35 van EMDB is uitgekomen. EMDB, wat staat voor Eric's Movie Database, is een gratis programma waarmee een filmcollectie kan worden beheerd. Hoewel de download maar slechts 6MB groot is, beschikt het programma over uitgebreide functionaliteit. Zo kan onder meer relevante informatie van onlinedatabases als IMDb, MovieMeter, TMDb en TheTVDB worden opgehaald, kan worden bijgehouden welke films uitgeleend zijn en kunnen films die op de harde schijf staan direct vanuit het programma gestart worden. EMDB kan worden gebruikt in diverse talen, waaronder in het Nederlands. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in release 5.35
  • System: Improved copying thumbnail to media file folder when adding a movie.
  • IMDb import: improve import of actor pictures (sometimes they came out really tiny).
  • Edit: Fixed crash when deleting a voice actor.
  • Batch Update: update weblinks too when updating movies.
  • Rotten Tomatos import: Fixed import of scores.
  • Rotten Tomatos: Renamed Audience Score to Popcornmeter Score.
  • Translations: Updated the Czech, Slovenian, Simplified Chinese, German, French, Arabic and Dutch translations.
EMDB screenshotEMDB screenshotEMDB screenshot
Versienummer 5.35
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 10, Windows 11
Website Wicked & Wild Inc.
Download https://www.emdb.eu/bin/emdb.zip
Bestandsgrootte 6,20MB
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 16-11-2024 12:00 2

16-11-2024 • 12:00

2

Bron: Wicked & Wild Inc.

Update-historie

02-02 EMDB 5.41 0
06-11 EMDB 5.40 2
11-10 EMDB 5.39 0
07-'25 EMDB 5.38 0
04-'25 EMDB 5.36 7
11-'24 EMDB 5.35 2
10-'24 EMDB 5.34 0
10-'24 EMDB 5.33 0
09-'24 EMDB 5.31 4
06-'24 EMDB 5.30 0
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Reacties (2)

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Von Henkel 16 november 2024 14:20
Bij Versie 5.34 is het bij mij mis gegaan, als ik EMDB opstartte sloot hij binnen 5 seconden zelf af om een crash report te sturen.
Downgraden hielp niet en ik moest daarom alles verwijderen, daarna heb ik versie 5.21 die ik nog had liggen geïnstalleerd en een nieuwe database laten aanleggen, updates uitgezet en waar ik het voor gebruik is het prima voldoende,
magician2000 @Von Henkel16 november 2024 22:10
Heb je dat ook gemeld aan de ontwikkelaar? Nog los van of het crash report verzonden is of niet. Het is een Nederlander en het is goed om te kijken of dat opgelost kan worden voordat anderen er ook mee geconfronteerd worden.

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