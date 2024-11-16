Versie 208 van Fan Control is uitgekomen. Met dit programma, dat van het opensource Libre Hardware Monitor-project gebruikmaakt, kunnen de ventilators in de computer worden beheerd en in de gaten worden gehouden. Zo is het onder meer mogelijk om met verschillende profielen en configuraties de computer koel of juist stil te houden. Fan Control kan overweg met de meeste fans en controllers en via een plug-insysteem is dat verder uit te breiden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changelog for version 208: Update LibreHardwareMonitorLib (Lunar Lake)

Allow 1 sensor provider to fail without error looping the whole app

Better ADLX error handling