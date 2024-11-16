Software-update: Fan Control 208

Fan Control logo (79 pix) Versie 208 van Fan Control is uitgekomen. Met dit programma, dat van het opensource Libre Hardware Monitor-project gebruikmaakt, kunnen de ventilators in de computer worden beheerd en in de gaten worden gehouden. Zo is het onder meer mogelijk om met verschillende profielen en configuraties de computer koel of juist stil te houden. Fan Control kan overweg met de meeste fans en controllers en via een plug-insysteem is dat verder uit te breiden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changelog for version 208:
  • Update LibreHardwareMonitorLib (Lunar Lake)
  • Allow 1 sensor provider to fail without error looping the whole app
  • Better ADLX error handling

Fan Control

Versienummer 208
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 10, Windows 11
Website Fan Control
Download https://github.com/Rem0o/FanControl.Releases/releases/tag/V208
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 16-11-2024 10:00 10

16-11-2024 • 10:00

10

Bron: Fan Control

Update-historie

04-06 Fan Control 269 3
23-05 Fan Control 268 5
13-04 Fan Control 265 3
22-03 Fan Control 264 3
06-03 Fan Control 262 14
28-02 Fan Control 261 1
17-02 Fan Control 260 0
14-02 Fan Control 259 8
09-02 Fan Control 258 0
24-01 Fan Control 255 23
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Reacties (10)

-Moderatie-faq
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renecl 16 november 2024 11:08
ik wou dat er zoiets was voor HP Elitedesk PC's, de ingebouwe BIOS setting is erbarmelijk.
Robertdw @renecl16 november 2024 13:17
Dat zijn zakelijke desktops en HP wil überhaupt liever niet dat je teveel gaat zitten aanpassen. Scheelt ze weer een hoop gedoe. Ik krijg op mijn HP Omen die Fancontrol ook niet aan het werk.
Xfade @Robertdw16 november 2024 18:41
en hp omen is zakelijk ?
Robertdw @Xfade16 november 2024 20:20
Nee waar ziet u dat staan? U weet de betekenis van überhaupt? Zo nee, dan zal ik u op weg helpen: "in het algemeen " In dit geval dus ook bij niet zakelijke desktops.
Tourmaline @Robertdw17 november 2024 09:08
Dell plugin voor FanControl:
FanControl.DellPlugin
https://github.com/Rem0o/FanControl.DellPlugin

HP:
https://github.com/hirschmann/nbfc/releases
Notebook Fan Control.

HWinfo fan control plugin:
https://github.com/Rem0o/FanControl.HWInfo
HertogJan @renecl16 november 2024 11:48
Zelfde liedje voor ASUS TUF Gaming 505
jeroenathome 16 november 2024 11:08
Het programma zag meerdere sensoren op mijn moederbord die ik niet kon plaatsen. De sensoren bleven ook constant op 83-85 graden ongeacht de fansnelheid. Uiteindelijk heb ik de software van Asus zelf geïnstalleerd om erachter te komen dat de onbekende sensoren niet zijn aangesloten. 8)7

Zeker iets om rekening mee te houden. Scheelt een hoop zoeken om alles in te regelen.
saucemarocain 16 november 2024 12:14
Herkent helaas de ingebouwde controller niet van m’n north xl case
pannalicour 16 november 2024 11:33
Elke keer raak ik in de verleiding om deze uit te proberen. Nooit gewerk.
jeroenathome @pannalicour16 november 2024 12:15
Was het niet mogelijk om een fan handmatig aan te sturen of kreeg je het niet voor elkaar om een fancurve goed te laten werken?

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