Voor de veiligheid is het beter om voor ieder account een ander en sterk wachtwoord te gebruiken. Als een bepaalde dienst wachtwoorden laat uitlekken, zijn dan niet al je andere accounts met hetzelfde wachtwoord toegankelijk. Voor het bijhouden van al deze verschillende wachtwoorden zijn wachtwoordmanagers een uitkomst.
1Password is er hier een van en is beschikbaar als webapplicatie en als app op verschillende platforms, zoals Android, iOS, macOS en Windows. Het kan twee weken geprobeerd worden, waarna een licentie moet worden aangeschaft. Voor meer informatie over de mogelijkheden verwijzen we naar deze pagina. De changelog voor versie 8.10.48 vind je hieronder.
1Password for Windows 8.10.48
- We’ve added support to display auto-lock policies in days or weeks in the app.
- We’ve improved how VoiceOver reads the Watchtower page.
- Localization has been improved for a number of our supported languages using new translations from Crowdin.
- We’ve removed mention of “desktop app” from the Security Settings in Safari on iOS.
- We’ve fixed an issue where searching in Labs could disrupt the grouping of available features for testing.