Malwarebytes heeft AdwCleaner versie 8.3.1 uitgebracht. Dit programma is bedoeld voor het verwijderen van malware, zoals toolbars die aan webbrowsers worden toegevoegd en zogenaamde hijackers, die onder meer de startpagina en zoekmachine aanpassen. Ondersteuning is aanwezig voor Internet Explorer, Mozilla Firefox en Google Chrome. Nadat de scan is uitgevoerd, kun je zelf bepalen wat er verwijderd moet worden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

New Features Official support for Windows 11. There is one cosmetic glitch that we are aware of and that will be fixed in an upcoming version.

Add support for Windows Installer in basic repair actions. Changes Update definitions to 2021.11.18.1

Update translations. Bugfixes It is now possible to use `/path` again in parallel of other commands.

Fix startup issues on Windows 10 under specific conditions.

Fix a crash due to parsing a malformed `/etc/hosts` file.

Fix the German translation.