In juli 2017 is versie 1.7.13 van Media Player Classic - Home Cinema uitgekomen en gaven de ontwikkelaars aan dat zij verder geen nieuwe versies meer uit zouden brengen. De broncode is echter open source en een ontwikkelaar die onder de naam clsid bij de website Doom9 bekendstaat en zelf lange tijd bij mpc-hc betrokken was, brengt nu af en toe nieuwe 'onofficiële' versies uit. Deze bevatten voornamelijk kleine verbeteringen en ook worden altijd de laatste versies van de LAV Filters en MediaInfo meegeleverd. De changelog voor versie 1.9.21.2 is hieronder te vinden.

Updates: Updated MediaInfo DLL to version 22.03 Changes/additions/improvements: Added option to keep player controls visiable on current monitor when showing fullscreen video on another monitor

Options > Advanced > FullscreenSeparateControls Options > Playback > Fullscreen > Fullscreen Monitor AB Repeat markers are now saved in file history (when remember position is enabled)

Improved positioning of PGS subtitles

Setting volume through command line now also unmutes

Reverted change in previous version that would reset remembered file position after reaching 95% of duration Fixes: Fixed issue that could give low resolution subtitle when using fullscreen exclusive mode in MPCVR

Fixed issue that could give low resolution subtitle when switching from PGS to a text-based subtitle type

Fixed issue with VMR9 renderer where external subtitles would not adjust to playback rate changes

A few other minor fixes