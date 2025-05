Belgische telecomautoriteit mag controle uitoefenen op Telegram in de EU

Telegram heeft het Belgische bedrijf EDSR gekozen als zijn vertegenwoordiger in de Europese Unie. Hierdoor wordt de Belgische telecomautoriteit BIPT bevoegd om controle uit te oefenen op de Europese activiteiten van Telegram.

Telegram-app op Android

De Standaard schrijft dat Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie nog wacht op de officiële aanwijzing als bevoegde autoriteit. "Dat zou binnen enkele dagen het geval moeten zijn", klinkt het bij woordvoerder Jimmy Smedts. Het BIPT kan vanaf dan toezicht houden op content die via Telegram in de Europese Unie wordt verspreid. De Belgische toezichthouder zal vanaf dan ook kunnen optreden bij eventuele overtredingen van de wetgeving. Het BIPT zal daarvoor samenwerken met autoriteiten in andere EU-lidstaten. De verschillende Belgische parlementen moeten hiervoor nog wel een samenwerkingsakkoord bekrachtigen.

Telegram moet sinds de invoering van de Digital Services Act in 2023 een vertegenwoordiger hebben in de Europese Unie, omdat de chatdienst volgens de EU een online platform is en niet binnen de EU gevestigd is. De hoofdzetel van Telegram bevindt zich in Dubai. De vertegenwoordiger is aansprakelijk voor alles wat Telegram volgens de Europese regelgeving fout kan doen, zoals het verspreiden van 'illegale content'. De Digital Services Act is, samen met de Digital Markets Act, een van de twee wetten die door de Europese Unie zijn geïntroduceerd om de macht van grote techbedrijven te reguleren. Tweakers schreef uitgebreide achtergrondartikelen over de werking van de Digital Services Act en Digital Markets Act.