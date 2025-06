Zuid-Korea begint onderzoek naar Telegram wegens deepfakeporno op platform

De politie van Zuid-Korea is een voorlopig onderzoek begonnen naar Telegram. De autoriteiten vermoeden dat de chatdienst medeplichtig is aan de verspreiding van deepfakeporno in het land. De politiediensten willen voor het onderzoek samenwerken met de Franse politie.

Woo Jong-soo, hoofdinspecteur van het National Office of Investigation, zegt aan Yonhap News Agency dat het onderzoek zich toespitst op de bedrijfsactiviteiten van Telegram. Het onderzoek moet helpen nagaan of de organisatie medeplichtig is aan de verspreiding van deepfakeporno op het platform. De ordediensten zeggen dat Telegram niet meewerkt aan onderzoeken naar de verspreiding van deepfakeporno. Het zou bijvoorbeeld geen gebruikersdata delen.

De Zuid-Koreaanse politie kreeg tussen vorige week maandag en donderdag naar verluidt 88 meldingen van deepfakeporno-overtredingen op het platform en kon tot dusver 24 verdachten identificeren. Er zouden ook 8 geautomatiseerde programma’s zijn ontdekt waarmee deepfakepornobeelden gemaakt kunnen worden, samen met bijbehorende groepsgesprekken waarin deze beelden verspreid worden. De autoriteiten willen samenwerken met Franse, maar ook met internationale ordediensten. Het betreft het eerste onderzoek van de Zuid-Koreaanse politie naar de bedrijfsactiviteiten van Telegram.

Telegram kwam de voorbije weken meermaals in het nieuws. Pavel Durov, de ceo en medeoprichter van de chatdienst, werd eind augustus gearresteerd in Frankrijk. Het Franse gerecht verdenkt de man van nalatigheid met betrekking tot cybercrime en financiële misdaden via Telegram.