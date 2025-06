EU gaat onderzoeken of Telegram loog over gebruikersaantallen

De Europese Commissie gaat onderzoeken of Telegram heeft gelogen over het aantal gebruikers in de EU. Telegram claimt 41 miljoen gebruikers in de EU te hebben, net onder de grens van 45 miljoen om onder de DSA-wetgeving voor zeer grote online platforms te vallen.

Als de EU concludeert dat de aangeleverde data niet klopt, valt Telegram onder de DSA-regels voor zeer grote online platforms, schrijft Financial Times. Die regels omvatten onder meer beperkingen op advertenties gericht op leeftijd of religie en extra bescherming voor minderjarigen. Ook zijn er regels om de verspreiding van desinformatie te beperken.

Telegram claimt wereldwijd richting een miljard gebruikers te gaan en zegt dat het aantal gebruikers grofweg proportioneel verdeeld is over de wereld, behalve in China waar de app niet actief is. Dat zou betekenen dat ongeveer een op de zeven wereldburgers Telegram gebruikt, wat neerkomt op ongeveer 64 miljoen gebruikers in de EU.

Inmiddels is Telegram-oprichter Pavel Durov formeel aangeklaagd in Frankrijk. De Franse autoriteiten arresteerden hem zaterdag en hij zat vast tot woensdagavond. Hij is nu op vrije voeten, maar mag het land niet verlaten en moet zich twee keer per week melden op een politiebureau. Door het aanbieden van Telegram denkt het OM dat Durov onder meer medeplichtig is aan heling en verspreiding van kinderporno. Het OM neemt het Durov ook kwalijk dat Telegram nooit heeft meegeholpen aan het opsporen van criminelen die Telegram gebruiken. Dat is een verschil met aanbieders van andere chatdiensten, die vaak wel medewerking verlenen.